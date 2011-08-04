Android cihaz sahiplerinin artık %24.3'ü Gingerbread sürümünü kullanıyor

Haber Editörü
Google firması, 1 Ağustos tarihinde sona eren 14 günlük süre boyunca Android Market'e giriş yapan Android işletim sistemli akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların hangi sürümü kullandıklarına dair veri topladı yaptı ve kısa bir süre önce araştırmanın sonuçlarını internette paylaştı.
Araştırmaya göre;
Android 1.5: %1.3
Android 1.6: %2.0
Android 2.1 Eclair: %15.2
Android 2.2 Froyo: %55.9
Android 2.3 - 2.3.2 Gingerbread: %.0.6
Android 2.3.3 - 2.3.4 Gingerbread: %23.7
Android 3.0 Honeycomb: % 0.4
Android 3.1 Honeycomb: % 0.7
Android 3.2 Honeycomb: % 0.2
paya sahip. 2.2 Froyo %55.9 ile teknoloji meraklıları tarafından en çok kullanılan sürüm olma ünvanını taşımayı sürdürürken, Android 2.3'ün toplam payı %24.3'lere kadar yükselmiş durumda. Tablet bilgisayarlarda ise % 0.7'lik payla en fazla Android 3.1 sürümü kullanıldığı görülüyor.
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teknolojiden ne kadar anladigini merak ettim dogrusu.. hatirlatirim yazilimda en büyük avantaj platform bagimsizligidir onda calisirim bunda calismam dedigi zaman o yazilim/isletim sisteminin esnek olmadigini gösterir ayrica cin malinda bile android gayet stabil calisiyorsa ki bende tablet ve cep telefonu var suana kadar büyük ölcüde bir problem yasamadim öyle tek bir marka modele göre isletim sistemi yaparak artislik yapilmaz böyle islerde ;)
''' Gelsin eksiler :) ....
ona biz platform bağımsızlığı diyoruz. istersen buzdolabına bile android kurabilirsin.
senin mantığına göre windows'da ortalık malı. her bilgisayar çalıştırıyor çünkü.
işletim sisteminin tüm cihazlar ile uyumlu çalışması negatif bir özellik oldu sayende ne diyeyim allah akıl fikir versin.
2. olarak 2.2 versiyonu ile gelen yeniliklerden hotspot androidi tamamlayıcısı oldu. şuan son çıkan 2.3.4 sadece optimizasyon. 2.2 yeterli oyüzden %55.
Tabletlerin fiyasko olduğunu sanmıyorum, sadece telefon satışları yanında sönük kalıyorlardır