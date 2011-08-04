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Android cihaz sahiplerinin artık %24.3'ü Gingerbread sürümünü kullanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Android cihaz sahiplerinin artık %24.3'ü Gingerbread sürümünü kullanıyor
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Android cihaz sahiplerinin artık %24.3'ü Gingerbread sürümünü kullanıyor
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Google firması, 1 Ağustos tarihinde sona eren 14 günlük süre boyunca Android Market'e giriş yapan Android işletim sistemli akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların hangi sürümü kullandıklarına dair veri topladı yaptı ve kısa bir süre önce araştırmanın sonuçlarını internette paylaştı.
Araştırmaya göre;

Android 1.5: %1.3
Android 1.6: %2.0
Android 2.1 Eclair: %15.2
Android 2.2 Froyo: %55.9
Android 2.3 - 2.3.2 Gingerbread: %.0.6
Android 2.3.3 - 2.3.4 Gingerbread: %23.7
Android 3.0 Honeycomb: % 0.4
Android 3.1 Honeycomb: % 0.7
Android 3.2 Honeycomb: % 0.2
paya sahip. 2.2 Froyo %55.9 ile teknoloji meraklıları tarafından en çok kullanılan sürüm olma ünvanını taşımayı sürdürürken, Android 2.3'ün toplam payı %24.3'lere kadar yükselmiş durumda. Tablet bilgisayarlarda ise % 0.7'lik payla en fazla Android 3.1 sürümü kullanıldığı görülüyor.

Android cihaz sahiplerinin artık %24.3'ü Gingerbread sürümünü kullanıyor
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DH Misafiri 8 yıl
sis xvier
Her çıkan on akıllıdan 7 si android öyle ki artık trident bile üretiyor onu geçtim markası olmayan çin malı android doldu ortalık hs3000 gibi isimler vermişler aynı şey tabletler için de geçerli parası olan android cihaz üretiyor..Ve tüm bunlara rağmen bir yorum okudum Android kullanmak ayrıcalıktır yazmış birisi nerdyse gökten android yağarken hergün saçma sapan firmalardan büyük markalara kadar model tanıtımı olurken BUNUN NERESİ AYRICALIK ?????????Belediye ekmek gibi yada korkuyorum SEÇİM ZAMANI MİLLETİN KAPISINI ÇALIP ANDROİD TELEFON DAĞITACAKLAR diye...uzak durulması gereken bir platform kısacası.... Gelsin eksiler :) ....

teknolojiden ne kadar anladigini merak ettim dogrusu.. hatirlatirim yazilimda en büyük avantaj platform bagimsizligidir onda calisirim bunda calismam dedigi zaman o yazilim/isletim sisteminin esnek olmadigini gösterir ayrica cin malinda bile android gayet stabil calisiyorsa ki bende tablet ve cep telefonu var suana kadar büyük ölcüde bir problem yasamadim öyle tek bir marka modele göre isletim sistemi yaparak artislik yapilmaz böyle islerde ;)
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TIGERSHARK 8 yıl
hep dıyorum google oyle bır surum hazirlamalıkı insanlar guncellemelerı şırketlerden degil dırek googledan indırebilmeli
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Stanislas Xavier 8 yıl
Her çıkan on akıllıdan 7 si android öyle ki artık trident bile üretiyor onu geçtim markası olmayan çin malı android doldu ortalık hs3000 gibi isimler vermişler aynı şey tabletler için de geçerli parası olan android cihaz üretiyor..Ve tüm bunlara rağmen bir yorum okudum '''Android kullanmak ayrıcalıktır''' yazmış birisi nerdyse gökten android yağarken hergün saçma sapan firmalardan büyük markalara kadar model tanıtımı olurken BUNUN NERESİ AYRICALIK ?????????Belediye ekmek gibi yada korkuyorum SEÇİM ZAMANI MİLLETİN KAPISINI ÇALIP ANDROİD TELEFON DAĞITACAKLAR diye...uzak durulması gereken bir platform kısacası....
''' Gelsin eksiler :) ....
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EddyCue 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Her çıkan on akıllıdan 7 si android öyle ki artık trident bile üretiyor onu geçtim markası olmayan çin malı android doldu ortalık hs3000 gibi isimler vermişler aynı şey tabletler için de geçerli parası olan android cihaz üretiyor..Ve tüm bunlara rağmen bir yorum okudum '''Android kullanmak ayrıcalıktır''' yazmış birisi nerdyse gökten android yağarken hergün saçma sapan firmalardan büyük markalara kadar model tanıtımı olurken BUNUN NERESİ AYRICALIK ?????????Belediye ekmek gibi yada korkuyorum SEÇİM ZAMANI MİLLETİN KAPISINI ÇALIP ANDROİD TELEFON DAĞITACAKLAR diye...uzak durulması gereken bir platform kısacası....


''' Gelsin eksiler :) ....


ona biz platform bağımsızlığı diyoruz. istersen buzdolabına bile android kurabilirsin.

senin mantığına göre windows'da ortalık malı. her bilgisayar çalıştırıyor çünkü.

işletim sisteminin tüm cihazlar ile uyumlu çalışması negatif bir özellik oldu sayende ne diyeyim allah akıl fikir versin.
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santanio 8 yıl
düşük dediğiniz tabletler %0.4 yeni nesil tabletler. şuan piyasada daha çok 2.2 versiyonlu tabletler var ve 2.3 lü olanını pek görmedim %55 in bir sebebi bu. örnek : samsung.com/...

2. olarak 2.2 versiyonu ile gelen yeniliklerden hotspot androidi tamamlayıcısı oldu. şuan son çıkan 2.3.4 sadece optimizasyon. 2.2 yeterli oyüzden %55.
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spaydix 8 yıl
motorola sağolsun bende artık 2.3.4 sürümündeyim
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yunuss.10 8 yıl
Tabletler fiyasko anlaşılan
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Bl00dyHell 8 yıl yunuss.10
yunuss.10

Tabletler fiyasko anlaşılan



Tabletlerin fiyasko olduğunu sanmıyorum, sadece telefon satışları yanında sönük kalıyorlardır
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istanbul2007 8 yıl
2.2surumunu mecburiyetten kullaniyorlardir
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