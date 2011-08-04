Android cihaz sahiplerinin artık %24.3'ü Gingerbread sürümünü kullanıyor

Google firması, 1 Ağustos tarihinde sona eren 14 günlük süre boyunca Android Market'e giriş yapan Android işletim sistemli akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların hangi sürümü kullandıklarına dair veri topladı yaptı ve kısa bir süre önce araştırmanın sonuçlarını internette paylaştı.



Araştırmaya göre;





Android 1.5: %1.3

Android 1.6: %2.0

Android 2.1 Eclair: %15.2

Android 2.2 Froyo: %55.9

Android 2.3 - 2.3.2 Gingerbread: %.0.6

Android 2.3.3 - 2.3.4 Gingerbread: %23.7

Android 3.0 Honeycomb: % 0.4

Android 3.1 Honeycomb: % 0.7

Android 3.2 Honeycomb: % 0.2

paya sahip. 2.2 Froyo %55.9 ile teknoloji meraklıları tarafından en çok kullanılan sürüm olma ünvanını taşımayı sürdürürken, Android 2.3'ün toplam payı %24.3'lere kadar yükselmiş durumda. Tablet bilgisayarlarda ise % 0.7'lik payla en fazla Android 3.1 sürümü kullanıldığı görülüyor.





