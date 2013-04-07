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Android cihazlar için MicroSD okuyucu projesi bağış desteği bekliyor

6 yıl
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15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android cihazlar için MicroSD okuyucu projesi bağış desteği bekliyor

 Gündelik hayatta artık vazgeçilmezler arasında yerini alan mobil cihazlar, genelde satış fiyatına göre depolama kapasiteleri sunuyor. Düşük depolama kapasitesi olan ürünler ise genelde hafıza kartı desteği sunuyor. Ancak hafıza kartı desteği olmayan özellikle Nexus modellerinde farklı yollar bulmak gerekiyor.

Andy ve Rich adlı iki kardeşin başlattığı Kickstarter üzerinde mini microSD okuyucu projesi, anahtar boyutlarında bir microSD okuyucuyu Android cihazlarında kullanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. 5000$ desteğe ihtiyacı olan proje şimdiye kadar 3789$ destek toplamayı başardı ve 28 günü daha var.

MicroUSB girişi üzerinden cihaza bağlanan okuyucu, 32GB'a kadar microSDHC desteği, 64GB'a kadar da microSDXC desteği sunuyor. 

Ürün kutusu içerisinde bir anahtarlık da hediye ediliyor. Ancak cihazların USB üzerinden harici arabirim bağlantısını OTG desteklemesi gerekiyor.

Ürün pek çok cihazda tak çalıştır şeklinde kullanılırken, Nexus cihazları için üçüncü parti yazılım desteğine ihtiyaç duyuyor. Temmuz ayında dağıtılması planlanan ürün 8$ ve üzeri bağış yapan destekçilere hediye edilecek.


http://www.androidauthority.com/kickstarter-mini-microsd-reader-nexus-7-android-devices-186106/ Yorum Yaz
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1 Avatar
AJ12Gamer 5 yıl
Ã‡ok daha iyi yeni bir cihaz vardÄ±r.
MiMuCare.com
Onlar aynÄ± fiyata satacak.
Bir Ã§ok daha iyi bir anlaÅŸma.
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rorschach_ 5 yıl
Böyle şeyler genelde apple cihazları icin yapılırdı. Demekki piyasada apple yolundan giden markalarda var.
Hapishane.apk
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AJ12Gamer 5 yıl
Ã‡ok daha iyi yeni bir cihaz vardÄ±r.
MiMuCare.com
Onlar aynÄ± fiyata satacak.
Bir Ã§ok daha iyi bir anlaÅŸma.
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melodileriyakar 5 yıl
Sadece fotoğraf, müzik, film mi açılır sizce -tıpkı otg kablosu + kart okuyucu gibi- yoksa oyunları da atıp ya da taşıyıp çalıştırabilir miyiz?
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umut_baris 5 yıl melodileriyakar
melodileriyakar

Sadece fotoğraf, müzik, film mi açılır sizce -tıpkı otg kablosu + kart okuyucu gibi- yoksa oyunları da atıp ya da taşıyıp çalıştırabilir miyiz?

Çalıştırabilirsiniz.
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oktayakgoz 6 yıl
uyduruk tablet de bile var bu. ben 2.5 500 gb lık hdd yi bağlıyıp kullanabiliyorum
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Lord of the Shadows 6 yıl
Bastım 15$
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oktayakgoz 6 yıl Lord of the Shadows
Lord of the Shadows

Bastım 15$

8 yetiyordu neden 15 verdin iki tane mi alacaksın ? bu arada 5000 dolar neymiş ya. niye milletten para topluyorlarki.
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Hüsnü008 6 yıl
nexus 4'ün 3.3 voltuyla çalışsın, kesin alırım! alınmaz mı yahu...
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xconnect 6 yıl
Playstore da Nexus Media İmporter diye bir uygulama var. Root yapmadan OTG desteği veriyor. 2 TB hdd yi bile görüyor. mükemmel bir uygulama. ücretli olanı kullanıyorum. 1080P filmleri bile uçuruyor!
Not: Asus Nexus 7 kullanıyorum
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FightForBeer 6 yıl
otg kablosu ve usb micro sd kart okuyucu=7 TL+ 5 TL=12 tl temmuza kadar beklemeye ne gerek var.
Otg destegi olamayan cihazlar için root gerekiyor ne yazıkki.Ama nexus ta yok diye bişey yok,root ile herşey mümkün androidde.
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Bukalemun 6 yıl
nexus da OTG yok ki !
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Lepanto 6 yıl
3. parti yazılımlarıyla Nexuslardaki OTG olmaması durumunu da halledeceklerse harika olur bence. Ama bildiğim kadarıyla OTG desteği sağlamak için uygulamadan fazlası gerekiyor. Nexus 7'de falan çalışır ancak Nexus 4 için şimdilik zor görünüyor.
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What a Goal 6 yıl
Haticecilere gün dogdu
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