Android cihazlar için MicroSD okuyucu projesi bağış desteği bekliyor





Gündelik hayatta artık vazgeçilmezler arasında yerini alan mobil cihazlar, genelde satış fiyatına göre depolama kapasiteleri sunuyor. Düşük depolama kapasitesi olan ürünler ise genelde hafıza kartı desteği sunuyor. Ancak hafıza kartı desteği olmayan özellikle Nexus modellerinde farklı yollar bulmak gerekiyor.





Andy ve Rich adlı iki kardeşin başlattığı Kickstarter üzerinde mini microSD okuyucu projesi, anahtar boyutlarında bir microSD okuyucuyu Android cihazlarında kullanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. 5000$ desteğe ihtiyacı olan proje şimdiye kadar 3789$ destek toplamayı başardı ve 28 günü daha var.





MicroUSB girişi üzerinden cihaza bağlanan okuyucu, 32GB'a kadar microSDHC desteği, 64GB'a kadar da microSDXC desteği sunuyor.





Ürün kutusu içerisinde bir anahtarlık da hediye ediliyor. Ancak cihazların USB üzerinden harici arabirim bağlantısını OTG desteklemesi gerekiyor.





Ürün pek çok cihazda tak çalıştır şeklinde kullanılırken, Nexus cihazları için üçüncü parti yazılım desteğine ihtiyaç duyuyor. Temmuz ayında dağıtılması planlanan ürün 8$ ve üzeri bağış yapan destekçilere hediye edilecek.





http://www.androidauthority.com/kickstarter-mini-microsd-reader-nexus-7-android-devices-186106/