Android için Chrome, Google Translate entegrasyonu ile güncellendi





Google'ın hem masaüstünde hem de mobil platformlarda kullanımda olan tarayıcısı Chrome, Android versiyonunda yeni bir güncelleme aldı.





Güncelleme ile 28 numaralı versiyona yükselen tarayıcı, Google Translate entegrasyonu kazandı. Aynı masaüstündeki gibi yabancı dilde bir sayfa ziyaret edildiğinde tarayıcı tercüme yapmak için kullanıcıya teklifte bulunacak.





Ek olarak tablet cihazlarında tam ekran görüntüleme modu da yeni güncellemede sunulan yeniliklerden. Bunun dışında güncelleme Arapça ve İbranice desteği, hataların giderilmesi ve performans iyileştirmelerini sunuyor.



