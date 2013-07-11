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Android için Chrome, Google Translate entegrasyonu ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android için Chrome, Google Translate entegrasyonu ile güncellendi

Google'ın hem masaüstünde hem de mobil platformlarda kullanımda olan tarayıcısı Chrome, Android versiyonunda yeni bir güncelleme aldı.

Güncelleme ile 28 numaralı versiyona yükselen tarayıcı, Google Translate entegrasyonu kazandı. Aynı masaüstündeki gibi yabancı dilde bir sayfa ziyaret edildiğinde tarayıcı tercüme yapmak için kullanıcıya teklifte bulunacak. 

Ek olarak tablet cihazlarında tam ekran görüntüleme modu da yeni güncellemede sunulan yeniliklerden. Bunun dışında güncelleme Arapça ve İbranice desteği, hataların giderilmesi ve performans iyileştirmelerini sunuyor.


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Lfecyd 6 yıl
androidde opera kullanacaksin çok kullanışlı bilgisayarda chrome iyidir
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Nightmare70 6 yıl
Google ios'da kesti ne translate güncelliyor nede başka bir şey ayıp yani yaptığı kendisi kaybeder
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Fear of the Dark 6 yıl
Safari gayet hızlı zaten Chrome'a gerek yok.
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carter 6 yıl
Chrome'un Android versiyonu maalesef yetersiz.
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neo01470 6 yıl
Türkiye ye henüz cik(ma)mis..

Edit : cikti
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swat882 6 yıl
henüz tr de yok
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