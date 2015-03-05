Android için Google Drive güncellendi

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Google'ın doküman düzenleme, görüntüleme, toplu çalışma ve genel depolama servisi Drive, Android tarafında hazırlanan 2.2 sürümüyle faydalı özellikler kazandı.
Kısa süre içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtilen 2.2 güncellemesiyle belirlenen dosyaların "sürükle bırak" mantığıyla taşınmasına imkan tanımaya başlayan Google Drive, ayrıca aksiyon barı altından üste doğru çıkan açılabilir navigasyon özelliğine de kavuştu.
Google'ın Drive'ın ücretsiz olarak sunulan mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.androidauthority.com/google-drive-version-2-2-update-592740/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle