Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için Google Drive güncellendi

4 yıl
951
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android için Google Drive güncellendi
Google'ın doküman düzenleme, görüntüleme, toplu çalışma ve genel depolama servisi Drive, Android tarafında hazırlanan 2.2 sürümüyle faydalı özellikler kazandı.
Kısa süre içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtilen 2.2 güncellemesiyle belirlenen dosyaların "sürükle bırak" mantığıyla taşınmasına imkan tanımaya başlayan Google Drive, ayrıca aksiyon barı altından üste doğru çıkan açılabilir navigasyon özelliğine de kavuştu.
Google'ın Drive'ın ücretsiz olarak sunulan mevcut sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.androidauthority.com/google-drive-version-2-2-update-592740/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: LG Magna LTE modelini değerlendirdik 4 yıl MWC 2015: Sandisk, iOS cihazlar için harici depolama birimini tanıttı 4 yıl Nokia'nın Android işletim sistemli tableti N1'i inceledik 4 yıl Tizen işletim sistemli ilk telefon Samsung Z1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim