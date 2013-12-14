Android için Google Maps, Gmail entegrasyonuna hazırlanıyor





Google'ın önemli hizmetleri arasında en başta gelen Google Maps, hem web hem mobil tarafında güncellemeler almaya devam ediyor.





Android platformuna sunulan Google Maps uygulamasının 7.5 sürümü gayri resmi olarak ele geçirildi ve sunduğu yenilikler de böylece ortaya çıktı.





Yeni sürümde görülen en büyük yenilik Gmail entegrasyonu oldu. Entegrasyon ile uygulama kullanıcıya Gmail üzerinde elde ettiği bilgileri temel alarak otel, restoran ve uçuş rezervasyonu gibi bilgileri gösterebiliyor. Bu yenilik ilk olarak ABD'de faaliyete geçecek ve daha sonra diğer ülkelere yayılacak. Güncellemenin APK dosyası linkteki sayfadan indirilebilir.