Android oyun konsolu OUYA beklentilerin altında kaldı





Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla gerçek hayata geçen ve konsol endüstrisinde bir devrim olarak görülen OUYA ne yazık ki beklentilerin altında kalmaya başladı.





Tegra 3 yongasetinden gücünü alan ve 99$ fiyat etiketine sahip olan OUYA, ünlü tasarımcıların dokunuşları ile son şeklini almıştı. Geliştiriciler ile el sıkışarak özel yapımlara da sahip olan OUYA bununla birlikte tüketici ilgisinden uzaklaşıyor.





OUYA için Towerfall oyununu geliştiren Matt Thorson, oyunun platformdaki en popüler yapım olduğunu ancak buna rağmen sadece 7000 adet sattığını açıkladı. Oyun PS4'te çok ilgi görürken, PC'de de hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Thorson oyundan 500 bin dolar gelir elde etti ve bunun yüzde 80'ini PS4 ve PC satışlarından geldi.





OUYA'nın en popüler oyununun bu kadar az satış yapması konsolun ilk günkü heyecanı uyandırmadığını gösteriyor. Bunun yanında mobil cihazlar OUYA'yı çok geride bırakacak donanıma sahip ve kullanıcılar başka bir Android konsoluna ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte OUYA geliştiriciler ile ortaklık zemini aramaya devam ediyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2014-04-28-towerfall-sold-best-on-ps4