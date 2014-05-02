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Android oyun konsolu OUYA beklentilerin altında kaldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android oyun konsolu OUYA beklentilerin altında kaldı

Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla gerçek hayata geçen ve konsol endüstrisinde bir devrim olarak görülen OUYA ne yazık ki beklentilerin altında kalmaya başladı.

Tegra 3 yongasetinden gücünü alan ve 99$ fiyat etiketine sahip olan OUYA, ünlü tasarımcıların dokunuşları ile son şeklini almıştı. Geliştiriciler ile el sıkışarak özel yapımlara da sahip olan OUYA bununla birlikte tüketici ilgisinden uzaklaşıyor.

OUYA için Towerfall oyununu geliştiren Matt Thorson, oyunun platformdaki en popüler yapım olduğunu ancak buna rağmen sadece 7000 adet sattığını açıkladı. Oyun PS4'te çok ilgi görürken, PC'de de hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Thorson oyundan 500 bin dolar gelir elde etti ve bunun yüzde 80'ini PS4 ve PC satışlarından geldi. 

OUYA'nın en popüler oyununun bu kadar az satış yapması konsolun ilk günkü heyecanı uyandırmadığını gösteriyor. Bunun yanında mobil cihazlar OUYA'yı çok geride bırakacak donanıma sahip ve kullanıcılar başka bir Android konsoluna ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte OUYA geliştiriciler ile ortaklık zemini aramaya devam ediyor. 

http://www.eurogamer.net/articles/2014-04-28-towerfall-sold-best-on-ps4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-CEA426D8F 5 yıl
Bu konsolun yapabileceklerini benim telefonum da yapabiliyor
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mbald 5 yıl
Tegra 3 ile yola çıkan cihazdan ne beklenebilir ki?
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SEO-Uzmanı 5 yıl
beter olsun :)
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dumprep 5 yıl
Bir çöp için fazla bile.
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bkaakco 5 yıl
İncelemesini izlemiştim. Cihaz maalesef eksiklerle ve yanlışlarla yapılmış. Bir kere Android dokunmatik temelli, buna gidip kol koymuşlar. Eyvallah da kolu her oyun desteklemiyor. Oyunların PS3'te (örneğin) olduğu gibi cihaza birebir uygun yapılması lazım "sorunsuz" oynamak için. Ama yapımcılar uğraşmaz kolay kolay. Dolayısıyla cihazın işe yarar pek yanı kalmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Google Play yerine kendi mağazası vardı ayrıca. Bu büyük bir eksi.

Bir mesele de kullanım şekli. Onun yerine PSP gibi olabilirdi. Sanki çok HD mobil oyun var da ev konsolu yapmışlar. Bu devirde millet taşınabilir cihazlar istiyor daha çok zaten hele de cihaz bir PC veya güçlü konsol değilse. nVidia Shield vardı mesela dediğim gibi. Ama onun durumu nasıl bilmiyorum.

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Umutcan 5 yıl
Cihaz çıkana kadar tegra 3 eskidi gitti. Bir de Ps beya xbox serisi gibi kaliteli içerikte yapımları da olmayacak.
Basit mobil oyunları/app leri oynamak için neden konsol alınsın ki, telefon ve tablette oynarsın daha iyi.
İş gamepad ise bu cihazlara da bağlanıyor. Görünen köy kılavuz istemiyordu malesef.
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Seaside Rendezvous 5 yıl
Ben böyle sacma alet görmedim arkadaş
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Blood Money 5 yıl
99$'a Fire Tv varken kim ne yapsın bunu?
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shadowtr 5 yıl
ölü doğum
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Fenomenon 5 yıl
android oyunları konsol oyunu değilki telefonlar için geliştiriliyor. o yüzden androidli oyun konsolları şuan için rağbet görmez. ancak cihaz pahalı değilmiş.
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foz54 5 yıl
Herkesin elinde tegra3 ten daha güçlü telefon & tabletler varken çok gereksiz oldu
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James Horner 5 yıl foz54
foz54

Herkesin elinde tegra3 ten daha güçlü telefon & tabletler varken çok gereksiz oldu

Evet öyle ama bu komple hazır, optimize edilmiş bir sistem..
O açıdan bakarsak eğer; Halen amiga kullanan insanlar var ve zevk alarak oynuyorlar.. Benzetmeniz biraz yanlış olmuş.
Bu kadar ön yargılı olmayın bence.. Bakın, ben kimsenin tarafını tutmuyorum..
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