Android oyun konsolu OUYA beklentilerin altında kaldı

Haber Editörü
Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla gerçek hayata geçen ve konsol endüstrisinde bir devrim olarak görülen OUYA ne yazık ki beklentilerin altında kalmaya başladı.
Tegra 3 yongasetinden gücünü alan ve 99$ fiyat etiketine sahip olan OUYA, ünlü tasarımcıların dokunuşları ile son şeklini almıştı. Geliştiriciler ile el sıkışarak özel yapımlara da sahip olan OUYA bununla birlikte tüketici ilgisinden uzaklaşıyor.
OUYA için Towerfall oyununu geliştiren Matt Thorson, oyunun platformdaki en popüler yapım olduğunu ancak buna rağmen sadece 7000 adet sattığını açıkladı. Oyun PS4'te çok ilgi görürken, PC'de de hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Thorson oyundan 500 bin dolar gelir elde etti ve bunun yüzde 80'ini PS4 ve PC satışlarından geldi.
OUYA'nın en popüler oyununun bu kadar az satış yapması konsolun ilk günkü heyecanı uyandırmadığını gösteriyor. Bunun yanında mobil cihazlar OUYA'yı çok geride bırakacak donanıma sahip ve kullanıcılar başka bir Android konsoluna ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte OUYA geliştiriciler ile ortaklık zemini aramaya devam ediyor.
http://www.eurogamer.net/articles/2014-04-28-towerfall-sold-best-on-ps4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir mesele de kullanım şekli. Onun yerine PSP gibi olabilirdi. Sanki çok HD mobil oyun var da ev konsolu yapmışlar. Bu devirde millet taşınabilir cihazlar istiyor daha çok zaten hele de cihaz bir PC veya güçlü konsol değilse. nVidia Shield vardı mesela dediğim gibi. Ama onun durumu nasıl bilmiyorum.
Basit mobil oyunları/app leri oynamak için neden konsol alınsın ki, telefon ve tablette oynarsın daha iyi.
İş gamepad ise bu cihazlara da bağlanıyor. Görünen köy kılavuz istemiyordu malesef.
Evet öyle ama bu komple hazır, optimize edilmiş bir sistem..
O açıdan bakarsak eğer; Halen amiga kullanan insanlar var ve zevk alarak oynuyorlar.. Benzetmeniz biraz yanlış olmuş.
Bu kadar ön yargılı olmayın bence.. Bakın, ben kimsenin tarafını tutmuyorum..