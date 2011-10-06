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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android sürümlerinden yüzde 45.3 ile en çok Froyo kullanılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi olarak 2007'de piyasaya sürdüğü Android, 1.5 Cupcake sürümünden başlayarak bugünkü 2.3 Gingerbread sürümüne kadar geldi. Tabletler için ise Honeycomb sürümü 3.0'dan başlayarak 3.2'ye geldi. Son iki haftalık Android Market istatistiklerine dayanarak hazırlanan raporda sürümlerin kullanım oranları açıklandı.

Android işletim sisteminin tüm sürümleri halen kullanılıyor ve bu da ilginç bir istatistik. 

Sürümlerin arasında en çok kullanılan yüzde 45.3 ile 2.2 Froyo oldu. Ardından yüzde 38.2 ile 2.3 Gingerbread sürümü geliyor. Android 2.1 ve üzeri sürümü kullananların oranı yüzde 95'i geçmiş durumda. Bu hem yeni modellerin yaygın kullanıldığını hem de güncellemelerin daha fazla yapılmaya başladığını gösteriyor. 

Tabletler için geliştirilen Honeycomb sürümü yüzde 1.8 oranında kaldı. Bu da Honeycomb tabletlerin yeteri kadar benimsenmediğini gösteriyor. Bunun yanında Galaxy Tab modelinin Froyo sürümü ile geldiğini, HTC modelinin henüz Honeycomb güncellemesi almadığını belirtmekte fayda var. 

Yeni çıkacak Ice Cream Sandwich sürümünün şimdiye kadar en hızlı benimsenen sürüm olması bekleniyor. 


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ceo-tr 8 yıl en beğenilen
Firmalar telefona destek verip güncel android yazılımını yayınladılarda bizmi kurup kullanmadık :)
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BurayaNeYazıyoruz 8 yıl
keyfimizden kullanıyoruz sankii 2 senelik froyoyu LG sağolsun aylardır çıkartıcak GB güncellemesini bi ''as soon as possible '' diyor başka bişey yok...
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Max payne 35 8 yıl
Android 4.0'ın çıkması eminim ki bu sürüm kalabalığını yok edecektir.
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Volkanbaba 8 yıl
En çok froyolu telefonlar satıldı zaten.Bi ara %60lardaydı düşer yavaş yavaş.
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35fatih 8 yıl
neden gingerbread da 2.3-2.3.2 ile 2.3.3-2.3.7 ayrımı var.
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ceo-tr 8 yıl en beğenilen
Firmalar telefona destek verip güncel android yazılımını yayınladılarda bizmi kurup kullanmadık :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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batuhanbb 8 yıl ceo-tr
ceo-tr

Firmalar telefona destek verip güncel android yazılımını yayınladılarda bizmi kurup kullanmadık :)

Bu yüzden gözler haftaya Salı tanıtılacak Nexus serisinin son üyesi olacak Nexus Prime' ın üzerinde. IOS-Iphone arasında nasıl bir bağ varsa Android-Nexus serisi de böyle. Her zaman Nexus serisi , diğer Android telefonların önünde oluyor güncelleme bakımından. Hadi hayırlısı umarım tasarımı da iyi olur da alırız.
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