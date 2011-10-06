Android sürümlerinden yüzde 45.3 ile en çok Froyo kullanılıyor

Google'ın mobil işletim sistemi olarak 2007'de piyasaya sürdüğü Android, 1.5 Cupcake sürümünden başlayarak bugünkü 2.3 Gingerbread sürümüne kadar geldi. Tabletler için ise Honeycomb sürümü 3.0'dan başlayarak 3.2'ye geldi. Son iki haftalık Android Market istatistiklerine dayanarak hazırlanan raporda sürümlerin kullanım oranları açıklandı.





Android işletim sisteminin tüm sürümleri halen kullanılıyor ve bu da ilginç bir istatistik.





Sürümlerin arasında en çok kullanılan yüzde 45.3 ile 2.2 Froyo oldu. Ardından yüzde 38.2 ile 2.3 Gingerbread sürümü geliyor. Android 2.1 ve üzeri sürümü kullananların oranı yüzde 95'i geçmiş durumda. Bu hem yeni modellerin yaygın kullanıldığını hem de güncellemelerin daha fazla yapılmaya başladığını gösteriyor.





Tabletler için geliştirilen Honeycomb sürümü yüzde 1.8 oranında kaldı. Bu da Honeycomb tabletlerin yeteri kadar benimsenmediğini gösteriyor. Bunun yanında Galaxy Tab modelinin Froyo sürümü ile geldiğini, HTC modelinin henüz Honeycomb güncellemesi almadığını belirtmekte fayda var.





Yeni çıkacak Ice Cream Sandwich sürümünün şimdiye kadar en hızlı benimsenen sürüm olması bekleniyor.



