Android ve iOS için fring'e çoklu görüntülü görüşme desteği geldi

Anlık mesajlaşma ve mobil VoIP denildiğinde akla gelen uygulamalardan fring, Android ve iOS platformunu görüntülü olarak birbirine bağlıyor. Bir süre önce fring üzerinden çoklu görüntülü konuşma desteği sunmayı planladıklarını açıklayan fringland, sözünü tuttu ve Android ile iOS için fring'de bu desteğini sunmaya başladı.

Android Market ve App Store üzerinden ücretsiz yüklenebilen fring ile Android ve iOS kullanıcıları, gerek kendi platformlarındaki kullanıcılar ile gerekse de diğer platformdaki kullanıcılar ile Wi-Fi, 3G ya da 4G farketmeksizin, ücretsiz olarak görüntülü görüşebilecekler. 4 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan fring, DVQ teknolojisi sayesinde kullanıcılara sunduğu deneyimin en kaliteli şekilde gerçekleşmesine imkan veriyor.