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Android ve iOS için fring'e çoklu görüntülü görüşme desteği geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Anlık mesajlaşma ve mobil VoIP denildiğinde akla gelen uygulamalardan fring, Android ve iOS platformunu görüntülü olarak birbirine bağlıyor. Bir süre önce fring üzerinden çoklu görüntülü konuşma desteği sunmayı planladıklarını açıklayan fringland, sözünü tuttu ve Android ile iOS için fring'de bu desteğini sunmaya başladı.

Android Market ve App Store üzerinden ücretsiz yüklenebilen fring ile Android ve iOS kullanıcıları, gerek kendi platformlarındaki kullanıcılar ile gerekse de diğer platformdaki kullanıcılar ile Wi-Fi, 3G ya da 4G farketmeksizin, ücretsiz olarak görüntülü görüşebilecekler. 4 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan fring, DVQ teknolojisi sayesinde kullanıcılara sunduğu deneyimin en kaliteli şekilde gerçekleşmesine imkan veriyor.




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korsanzeki168 8 yıl
ben yıllardır kardeşimle görüntülü msn üzerinden konuşuyorum
fakat 4kişi ile coklu konuşma süper bir olay msn yede gelir inşallah
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tahir40 8 yıl
Skype varken herhalde Türkiyede kimse bunu kullanmaz. Wifi ile sorunsuz çalışıyor ama Avea 3g bağlantı ile değil görüntülü sesli görüşme bile yapamıyorsunuz.
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yunuss.10 8 yıl
Beklediğim bi haber ama hiç goruntulü görüşme yapmam
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menerio 8 yıl
Valla geceleri rakı masasında beraber olamadığımız arkadaşlarla sohbet ortamı yaratmak için güzel bir alternatif. :)
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