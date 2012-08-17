Android'i etkileyen zararlı yazılım sayısı 2012'nin ikinci çeyreğinde üç kat arttı

Zararlı yazılımlar birçok platformda olduğu gibi akıllı telefon ve tabletleri de oldukça etkiliyor. Kaspersky Labs tarafından yayınlanan son rakamlara bakıldığında ise, Google'ın mobil işletim sistemi hedef alan zararlı yazılımların gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemleniyor.

http://www.realwire.com/releases/Android-Under-Attack-Malware-Levels-for-Googles-OS-Rise-Threefold-in-Q2-2012

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Araştırmalara göre, yılın ikinci çeyreğinde Android'e özgü zararlı yazılımların üç katına çıktığı belirtiliyor. Kaspersky, 3 ay gibi kısa bir dönem içerisinde Android'i hedef alan 14900 yeni zararlı yazılımın veri tabanına eklendiği ifade ediliyor. Ayrıca, veri tabanına yeni eklenen bu yazılımların %49'luk bir kısmının multifonksiyonel truva atı virüsleri olduğu açıklandı. Bu virüsler kullanıcının adres defterindeki isimleri, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini çalabilirken, virüs yazılımcısı tarafından da yönetilebiliyor. Bu truva atlarının %25'inin ise SMS truva atı olduğu belirtiliyor.Android'in gün geçtikçe artan popülaritesinin zararlı yazılım geliştirenlerin ilgisini bu yöne oldukça fazla çektiği bir gerçek. Ancak, her ne kadar zararlı yazılımlardan korunmak için birçok mobil antivirüs yazılımı kullanıma sunulsa da Google'ın bu konuda daha sıkı denetimler getirerek, Android kullanıcılarını zararlı yazılımlardan daha fazla koruması gerekiyor.