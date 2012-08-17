Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android'i etkileyen zararlı yazılım sayısı 2012'nin ikinci çeyreğinde üç kat arttı

6 yıl
1,1b
1
7
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zararlı yazılımlar birçok platformda olduğu gibi akıllı telefon ve tabletleri de oldukça etkiliyor. Kaspersky Labs tarafından yayınlanan son rakamlara bakıldığında ise, Google'ın mobil işletim sistemi hedef alan zararlı yazılımların gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemleniyor.

Araştırmalara göre, yılın ikinci çeyreğinde Android'e özgü zararlı yazılımların üç katına çıktığı belirtiliyor. Kaspersky, 3 ay gibi kısa bir dönem içerisinde Android'i hedef alan 14900 yeni zararlı yazılımın veri tabanına eklendiği ifade ediliyor. Ayrıca, veri tabanına yeni eklenen bu yazılımların %49'luk bir kısmının multifonksiyonel truva atı virüsleri olduğu açıklandı. Bu virüsler kullanıcının adres defterindeki isimleri, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini çalabilirken, virüs yazılımcısı tarafından da yönetilebiliyor. Bu truva atlarının %25'inin ise SMS truva atı olduğu belirtiliyor.

Android'in gün geçtikçe artan popülaritesinin zararlı yazılım geliştirenlerin ilgisini bu yöne oldukça fazla çektiği bir gerçek. Ancak, her ne kadar zararlı yazılımlardan korunmak için birçok mobil antivirüs yazılımı kullanıma sunulsa da Google'ın bu konuda daha sıkı denetimler getirerek, Android kullanıcılarını zararlı yazılımlardan daha fazla koruması gerekiyor.
http://www.realwire.com/releases/Android-Under-Attack-Malware-Levels-for-Googles-OS-Rise-Threefold-in-Q2-2012 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qazrfv 6 yıl
Androidi çökertmek için diger isletim sistemlerinin oyunu bunlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl qazrfv
qazrfv

Androidi çökertmek için diger isletim sistemlerinin oyunu bunlar.

Özellikle apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Kesinlikle Jelly Bean zararlı yazılımlar için iyi bir ön atılım bunu arkasından iyi bir mobil antivirüs ve kullanıcıları zararlı yazılımlar konusunda bilgilendirilicek demeçler... Bence en önemliside bu insanları bilinçlendirmek en mantıklısı güvenlik olsa dahi bir insanın bilinçli bir kullanıcı olması kadar yararlı değil..
Android bu yükselişe devam ettiği sürece zararlı yazılımlarda her geçen gün kat katına artmaya devam edicek yeni sürümler Android için hayırlı olur inşallah.. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 6 yıl
Gülün dikeni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reliq 6 yıl
Hangi virüs programı ile korumamızı tavsiye edersiniz android sistemimizi?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qazrfv 6 yıl Reliq
Reliq
Hangi virüs programı ile korumamızı tavsiye edersiniz android sistemimizi?

Dr. Web
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
bu aslında iyi bir haber
çünkü linux tabalı bir sistem için windows kadar virüs olmadığı için
uzun bir süre linux ta virus yok imajı oluşturulmuştu !
ama artık linux içinde virus olması bir noktada linuxunda açığı gediği olduğu
ve bu açıkların bir an önce kapatılması açısından
aslında ne kadar çok virüs ortaya çıkar ise ilerisi için o kadar güvenilir bir sistemin var olacağı anlamına geliyor !
tabi şu an için %100 güvenilir olmadığını da unutmamak lazım
ama yinede uzun vadede olumlu meyveleri olacak bir süreç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en hızlı ARM işlemci, hayat kurtaran telefon ve daha fazlası 6 yıl Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II TOP ekran kartı video inceleme 6 yıl Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim