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Android'li BlackBerry telefonu videoda ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android'li BlackBerry telefonu videoda ortaya çıktı

BlackBerry'nin Venice adında Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir akıllı telefon geliştirdiği artık pek çok kaynak tarafından dile getiriliyor ve piyasaya çıkışı için Kasım ayı işaret ediliyor. Modele ait bir de video yayımlandı.

Reklam için hazırlandığı anlaşılan videoda iki kenardan kavisli ekran, fiziksel klavye, 18MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera gibi detaylar daha net görülürken, şimdiye kadar bilinmeyen bir özellik de açıklığa kavuştu. Cihazın klavyesi kızaklı ve ekranın altına saklanarak sadece dokunmatik ekran şeklinde de model kullanılabiliyor. 

BlackBerry hali hazırda BB 10 işletim sisteminde Amazon Appstore üzerinden Android uygulamalarının indirilmesini ve kurulmasını sağlıyordu. Bu bakımdan oldukça tecrübeli. 

BlackBerry tam anlamıyla güvenli bir ortam oluşturduklarında Androidli cihaz üretebileceklerini belirtmişti. Yeni cihazın kullanıcının kişisel arayüzü ile kurumun özel arayüzünü güvenli bir şekilde birbirinden ayıran bir konsept kullanması muhtemel. 

İddialara göre 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip modelde 3GB RAM bulunuyor.  



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Ohol Oula 4 yıl
Bulaşmasınlar şu Android'e..
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cobanmahmut 4 yıl
Blackberry hayranı olarak Android'e geçmesini istemem, kendi sistemi çok kullanışlı. Lakin kendi sistemini aratmayacak şekilde güvenli bir Android ortaya çıkarırlarsa piyasadaki en güvenli Android telefon olur, bu da piyasayı silip süpürür. Blackberry'nin güvenlik üzerine tecrübeleri şüphesiz ki herkes tarafından bilinen bir gerçek.
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Fakirdepocu 4 yıl
Donanimi gayet iyi olmusta fiyati sorun olacak. Diger firmalara gore az satan bir firmanin yuksek fiyatla girmesi sorun olacaktir diye dusunuyorum.
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toridishler 4 yıl
adamin teki 2016 olmus kizakli telefon uretiyolar demis neyin kafasini yasiyosun senyaaa her marka ayni dizaynda cikariyorda ne oluyor hepsi dikdortgen adamlar fark yapmislar kizakli super olmus digerleri ekrani buyutsunler ilerde zaten tava gibi olur hepsi ....blackberry birde kapakli akilli telefon yaparsa baya guzel olcak
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istanbul24 4 yıl
Yıl olmuş 2015 hatta 2016 olacak hala kızaklı telefon üretiyor adamlar.
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SkewCurrent 4 yıl
Videoyu patatesle çekmişler sanırım.
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orientem 4 yıl
Sorun yaptıkları cihazlar değil iphone olmaya özeniyorlar beceremiyorlarda sonra o fiyatlarda telefon ellerinde kalıyor sen batmamak için uğraşan bir firmasın pazar payın 0küsür toparlanmaya çalışırken kar payını düşür bir zahmet de yaygınlığını arttır yaygınlığın artarsa yatırımcı desteği gelir zaten onu da mı ben söyliyim
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xxxx1 4 yıl
kızaklı fiziksel ile dokunmatik kombinasyonu olacak şu haliyle...en güvenlik yazılımıyla muhtemel iyi bir şey gelecek gibi durmakta...
yalnız çok para isterler bunlar yine...o taraf sıkıntı.
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Drakoid 4 yıl
5.4 inch'e 2K ekran koyunca noluyor?
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gamer1903 4 yıl
this is my dizayn...
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HatimİndirenSteveJOBS 4 yıl
3B RAM çok Ekrem ne yaptın sen ?
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kadirirdem 4 yıl
merakla bekliyorum android'li bir telefon nasıl olacak blackberry de
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