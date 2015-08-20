Android'li BlackBerry telefonu videoda ortaya çıktı

BlackBerry'nin Venice adında Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir akıllı telefon geliştirdiği artık pek çok kaynak tarafından dile getiriliyor ve piyasaya çıkışı için Kasım ayı işaret ediliyor. Modele ait bir de video yayımlandı.





Reklam için hazırlandığı anlaşılan videoda iki kenardan kavisli ekran, fiziksel klavye, 18MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera gibi detaylar daha net görülürken, şimdiye kadar bilinmeyen bir özellik de açıklığa kavuştu. Cihazın klavyesi kızaklı ve ekranın altına saklanarak sadece dokunmatik ekran şeklinde de model kullanılabiliyor.





BlackBerry hali hazırda BB 10 işletim sisteminde Amazon Appstore üzerinden Android uygulamalarının indirilmesini ve kurulmasını sağlıyordu. Bu bakımdan oldukça tecrübeli.





BlackBerry tam anlamıyla güvenli bir ortam oluşturduklarında Androidli cihaz üretebileceklerini belirtmişti. Yeni cihazın kullanıcının kişisel arayüzü ile kurumun özel arayüzünü güvenli bir şekilde birbirinden ayıran bir konsept kullanması muhtemel.





İddialara göre 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip modelde 3GB RAM bulunuyor.





