Androidli telefonunuzu korumak için yüz taramalı koruma önlemi: Visidon Applock

Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan yeni bir akıllı telefon satın aldınız. Arkadaş çevreniz veya aileniz sizden gizli olarak mesajlarınızı okuyor, yüklediğiniz uygulamaları tek tek kurcalıyor. Eğer bu durumdan memnun değilseniz Android Market'te bedava olarak kullanıma sunulan Visidon AppLock uygulaması size yardımcı olabilir.

Visidon Applock sayesinde akıllı telefonunuzdaki kurcalanmasını istemediğiniz bölümleri tek tek seçebiliyorsunuz ve uygulamanın arka planda çalışmasını sağlıyorsunuz. Kısıtladığınız bölümlere girmek istediğinizde uygulama, görüntülü konuşma için konumlandırılan ön kameradan yüzünüzün taramasını yapıyor ve telefonun sahibi olduğunuzu tespit edince bölüme hemen girmenize izin veriyor. Telefonu gizlice bir başkası kullandığında kişi yüz taraması testinden geçemiyor ve şifre ekranıyla baş başa kalıyor. Tabii telefonunuzu kullanmaya kafasını koyan birisi herhangi bir fotoğrafınızdan faydalanmayı deneyebilir.









Visidon Applock uygulamasını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.