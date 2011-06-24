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Androidli telefonunuzu korumak için yüz taramalı koruma önlemi: Visidon Applock

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
1
12
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan yeni bir akıllı telefon satın aldınız. Arkadaş çevreniz veya aileniz sizden gizli olarak mesajlarınızı okuyor, yüklediğiniz uygulamaları tek tek kurcalıyor. Eğer bu durumdan memnun değilseniz Android Market'te bedava olarak kullanıma sunulan Visidon AppLock uygulaması size yardımcı olabilir.
Visidon Applock sayesinde akıllı telefonunuzdaki kurcalanmasını istemediğiniz bölümleri tek tek seçebiliyorsunuz ve uygulamanın arka planda çalışmasını sağlıyorsunuz. Kısıtladığınız bölümlere girmek istediğinizde uygulama, görüntülü konuşma için konumlandırılan ön kameradan yüzünüzün taramasını yapıyor ve telefonun sahibi olduğunuzu tespit edince bölüme hemen girmenize izin veriyor. Telefonu gizlice bir başkası kullandığında kişi yüz taraması testinden geçemiyor ve şifre ekranıyla baş başa kalıyor. Tabii telefonunuzu kullanmaya kafasını koyan birisi herhangi bir fotoğrafınızdan faydalanmayı deneyebilir.

Visidon Applock uygulamasını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Tanarri 8 yıl
Bencede hoş bir uygulama evet. Ama bence arkadaşların dediği gibi sırf hava amaçlı kulanılabilir anca. sonuçta çok güvenli değil işin fotoraf kullanma ihtimali var + gece karanlıkta kaldık nasıl açıcam karanlıktan tanımazsa beni ?
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Klasör.:X:. 8 yıl
düşünsenize başınıza bi iş geliyor kaza geçiriyorsunuz yüzünüz tanınmaz halde telefonla yardım isteyeceksiniz ama o da ne telefon yüzünüzü algılamıyor ve telefonu kullanamıyorsunuz





Sonra memet ali birant ile haberlerde "hayaldi gerçek oldu" başlığı adı altında da televizyona çıkma ihtimaliniz var

Allah korusun....
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séquestre 8 yıl
Hoş bir uygulama ne kadar verimli çalışıyor merak ediyorum ..
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Firaristt 8 yıl
SSG'de kamerayı yan olarak gösteriyor yani kullanışsız. O da yetmiyor her şeye(çoğu şeye olsun hadi) şifre koymak gerekiyor yoksa görev yöneticisinden kapatılabiliyor veya çok kolay silinebiliyor... İşe yaramıyor kısaca... Bunu yerine SGS'de standart olan(hatta bi çok Android telefonda) standart şifrelemeyi kullanmak daha kolay olur... veya şekilli şifreler...
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xxxx1 8 yıl
iyi fikirlere herzaman açığız...
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orhan azeri 8 yıl
Ms bulunsun
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Bl00dyHell 8 yıl
Arka kamerayı da kullanabilse güzel olurdu.
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mav1li 8 yıl
Kırılması çok basit. Şifreyi kıracağım diye insanlar uğraşıyor, deneme yapıyor. Bu çok basit fotoğrafı telefona doğru tut hemen açılsın. Çalınma dışında pek bir işe yaramaz. Ayrıca hava atma sebebi olacaktır.
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khaos 8 yıl
Android markette bulamadım
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erdem_zeus 8 yıl

khaos

Android markette bulamadım


market.android.com/...
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bozcan 8 yıl
hadeee ben görüntülü konuşmam diye hiç bakmadım ön kameraya şimdi netcez :)))
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