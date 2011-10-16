Angry Birds Cadılar Bayramı paketi Nightmare Before Christmas hem oyun hem 3D sinema olarak geliyor

Dünya çapında 350 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan ve artık bir marka haline gelen Angry Birds yapımı Cadılar Bayramı öncesi geleneksel genişleme paketini bu yıl bir de 3D animasyon filmi ile süslemeye hazırlanıyor.





Angry Birds'in sezon genişleme paketleri de yayınlanyor. Rovio, Angry Birds Cadılar Bayramı paketlerini her yıl bağımsız oyun olarak yayınlama kararı almıştı. Paket çok ilgi görünce Rovio bu kez Angry Birds Seasons olarak hepsi bir arada paketi altında yayınlamaya karar verdi.





Bu yıl yayınlanacak paketin adı Nightmare Before Christmas olacak. Tanıtım videosunda görüldüğü gibi bir bölüm sonu canavarı ve muhtemelen iyilerin tarafında yer alacak yeni bir karakter bizi bekliyor.





Diğer bir haber ise Nightmare Before Christmas adında oyun ile aynı zamanda Cadılar Bayramı döneminde sinemalarda gösterime girecek 3D animasyon filmi. RIO paketindeki etkinliği tekrarlayan Rovio, yeni animasyon filmi için Disney ile anlaşma yaptı. Film ünlü yönetmen Tim Burton imzalı bir stop-animotion müzikal yapımı olacak.