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Angry Birds Cadılar Bayramı paketi Nightmare Before Christmas hem oyun hem 3D sinema olarak geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
1
8
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 350 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan ve artık bir marka haline gelen Angry Birds yapımı Cadılar Bayramı öncesi geleneksel genişleme paketini bu yıl bir de 3D animasyon filmi ile süslemeye hazırlanıyor. 

Angry Birds'in sezon genişleme paketleri de yayınlanyor. Rovio, Angry Birds Cadılar Bayramı paketlerini her yıl bağımsız oyun olarak yayınlama kararı almıştı. Paket çok ilgi görünce Rovio bu kez Angry Birds Seasons olarak hepsi bir arada paketi altında yayınlamaya karar verdi.  

Bu yıl yayınlanacak paketin adı Nightmare Before Christmas olacak. Tanıtım videosunda görüldüğü gibi bir bölüm sonu canavarı ve muhtemelen iyilerin tarafında yer alacak yeni bir karakter bizi bekliyor.

Diğer bir haber ise Nightmare Before Christmas adında oyun ile aynı zamanda Cadılar Bayramı döneminde sinemalarda gösterime girecek 3D animasyon filmi. RIO paketindeki etkinliği tekrarlayan Rovio, yeni animasyon filmi için Disney ile anlaşma yaptı. Film ünlü yönetmen Tim Burton imzalı bir stop-animotion müzikal yapımı olacak.

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Pardus Linux 8 yıl en beğenilen
Basit ve/ya komik bir fikir bile çok büyük bir değer kazanabiliyormuş demek ki...
Kim derdi ki sapanla kuş atmak milyonlarca dolarlık bir pazar haline gelecek, şimdilerde Angry Birds benzeri yüzlerce oyun var neden onlarında sinema filmleri çekilmiyor, haberleri teknolji sitelerinde hatta TV'lerde yayınlanmıyor demek ki ilk olmak, özgün olmak çok önemli.Takdir etmek lazım oyununu zevkle oynadığım gibi filmini de bekliyor olacağım.
Basit ve/ya komik bir fikir bile çok büyük bir değer kazanabiliyormuş demek ki...Kim derdi ki sapanla kuş atmak milyonlarca dolarlık bir pazar haline gelece...
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ahkbjk 8 yıl
bada için çıkmadı değil mi daha.. bilgisi olan varmı ?
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SuspectT 8 yıl
abartı falan deniliyor ama adamlar hakediyor beyler dağılın!
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Stanislas Xavier 8 yıl
ne kadar abarttılar ,, artık gına geldi
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Batuist 8 yıl
oyun çıksada oynasak... rioyu ben çok başarılı bulmuştum umarım aynı şekilde yenilik sunmayı başarabilirler..
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Pardus Linux 8 yıl en beğenilen
Basit ve/ya komik bir fikir bile çok büyük bir değer kazanabiliyormuş demek ki...
Kim derdi ki sapanla kuş atmak milyonlarca dolarlık bir pazar haline gelecek, şimdilerde Angry Birds benzeri yüzlerce oyun var neden onlarında sinema filmleri çekilmiyor, haberleri teknolji sitelerinde hatta TV'lerde yayınlanmıyor demek ki ilk olmak, özgün olmak çok önemli.Takdir etmek lazım oyununu zevkle oynadığım gibi filmini de bekliyor olacağım.
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turbo-powwer 8 yıl
Sık bakalım iyice sık daha ne kadar suyu çıkacak. Sanırım daha çoook çıkacak...
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AnduriLXx 8 yıl
dırı rııı dırı rıp dırı rııı dırı rıp dırı rıı dırı rıp rıp ha ha hah hah hah :D Angry Birds Theme Song



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FrioVentus 8 yıl AnduriLXx
AnduriLXx

dırı rııı dırı rıp dırı rııı dırı rıp dırı rıı dırı rıp rıp ha ha hah hah hah :D Angry Birds Theme Song





yarım saatten beri The Imperial March'a uydurmaya çalışıyorum.

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