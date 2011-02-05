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Angry Birds'ün 1.51 versiyonu 31 yeni seviye getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,1b
1
23
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemin en popüler oyunlarından birisi olan Angry Birds güncellendi. Yapımcı firma Rovio Mobile, Kızgın kuşların 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonunda oyunseverler için 31 yeni seviye sunuyor. Yeni sürümde ayrıca, Clint Eastwood'un 1968 yapımı Hang ‘Em High filmine gönderme yapan Vahşi Batı temalı özel bir bölüm de bulunuyor.

Angry Birds'ün son sürümünde, düşük donanım özelliklerine sahip telefonlar için yeni grafik özelliği de sunuluyor. Bu arada yarın yapılacak Super Bowl maçında gösterilmek üzere Angry Birds Rio isimli özel bir tanıtım filmi de hazırlandı. Amerikan Futbol Ligi'nin final karşılaşması olan Super Bowl'da gösterilecek bu tanıtımda, oyundaki özel bir seviyeyi aktive eden gizli bir ipucu da verilecek.

Angry Birds 1.51'i kurmak için; https://market.android.com/details?id=com.rovio.angrybirds




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DH Misafiri 7 yıl
angry birds güzel oyun bende bilgisayar sürümü olarak space var tabletimde seasons ve normali var bu arada 2 kuş daha var yeşil bide büyük kırmızı o ilerde geliyor bide mavi 3e katlanıyor
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isa_tr 8 yıl
bu oyunun tuyolar yokmu yaw walla 2yildiz çoğunlukla 1 yıldızla ancak geciyorum

Bildiğim tüyolar mavi kuş bölümüyor,sarı kuş hızlı gidiyor,siyah kuş düştüğü yeri dağıtıp ortamı uçuruyor,beyaz kuş bomba bırakıyor,kırmızı sıradan kuş..Bunlar dışında bildiğim başka birşey yok gerisi açıyı ayarlamaz,tnt'lerin üzerine vs düşürerek ortamı dağıtmak bu mu yani imkanlar..daha 1 paket bitti mümkün değil tüm bölümlerin bu şekilde geçilmesi bence...mutlaka birşeyleri vardır bu oyunun..
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ataberk36ex 8 yıl
oyuna kıl oldum abiii
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Ryan Oreily 8 yıl
insan hem çileden çıkıyor hem oynamak istiyor.:D

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BlackEagle 8 yıl
Yeni seviyeler eklenmiş demek :)) Teşekkürler.
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desperadotr 8 yıl
oyun o kadar çok hayran topladıki ben dahil Artık iyi oyunun 3D ve yüksek kapasite olması gerekmediğini söyletiyor insana .
cidden bağımlısı oldum iyi haber sağol.
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FightForBeer 8 yıl
Dun gece guncellemesini görür gormez hemen indirdim ama oyun cok zorlasti :)
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Batuist 8 yıl
haber için saol... hemen indirdim.. :))
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losthell 8 yıl
Geceleri uyumadan oynarım ve her bölümü 3 yıldızla geçmeye çalışıyorum bazen bir bölüm 30-40 dakika harcıyorum güzel oyun cidden ve adamlarda çok güzel pazarladı helal olsun.
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Murat.92 8 yıl
yarım saat bi bölüme uğraşmışlığım vardır :D
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bilgehankalkan 8 yıl
Güzel ama ben pek oynayamıyorum oyunu bazı böülmlerde 5 dk uğraştığım bile oluyor.
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infom@n 8 yıl

bilgehankalkan

Güzel ama ben pek oynayamıyorum oyunu bazı böülmlerde 5 dk uğraştığım bile oluyor.

Vay anasını
Sanki millet her bölümü tek kuş atışıyla bitiriyor
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