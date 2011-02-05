Angry Birds'ün 1.51 versiyonu 31 yeni seviye getiriyor

Son dönemin en popüler oyunlarından birisi olan Angry Birds güncellendi. Yapımcı firma Rovio Mobile, Kızgın kuşların 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonunda oyunseverler için 31 yeni seviye sunuyor. Yeni sürümde ayrıca, Clint Eastwood'un 1968 yapımı Hang ‘Em High filmine gönderme yapan Vahşi Batı temalı özel bir bölüm de bulunuyor.

Angry Birds'ün son sürümünde, düşük donanım özelliklerine sahip telefonlar için yeni grafik özelliği de sunuluyor. Bu arada yarın yapılacak Super Bowl maçında gösterilmek üzere Angry Birds Rio isimli özel bir tanıtım filmi de hazırlandı. Amerikan Futbol Ligi'nin final karşılaşması olan Super Bowl'da gösterilecek bu tanıtımda, oyundaki özel bir seviyeyi aktive eden gizli bir ipucu da verilecek.

Angry Birds 1.51'i kurmak için; https://market.android.com/details?id=com.rovio.angrybirds