Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
11
Kasa
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör
Fremont, California merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Antec, ''Performance One'' serisi bilgisayar kasalarına üç yeni model kazandırdı: P280 Siyah (Pencereli), P280 Beyaz (Pencereli) ve P280 Beyaz.
526 mm x 231 mm x 562 mm boyutlarında dizayn edilen bilgisayar kasalarının net ağırlığı 10.2 kg. Fakat şeffaf yan panelli modellerde ağırlığın 9.2 kg'a düştüğünü belirtelim. P280'nin yan panelleri 0.8 mm kalınlığında çelikten ve polikarbonattan imal edilmiş. 270 dereceye kadar açılabilen, çift menteşeli ön panelde ise alüminyum ile plastik kullanılmış.
Full tower segmentinde konumlandırılan P280, mini ITX, micro ATX, ATX, XL-ATX formunda anakartları, maksimum 330 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarını, maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını ve su soğutma çözümlerini destekliyor. 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 6 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 9 adet genişletme slotuna sahip olan bilgisayar kasaları, 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi ve ses çıkışı ile donatılmış durumda. 5.25-inç'lik sürücülerin montajında herhangi bir ekipmana (vida, tornavida vs) ihtiyaç duyulmuyor.
Kauçuklu kablo saklama kanallarını bünyesinde barındıran bilgisayar kasalarının üst kısmına 2 x 120 mm'lik fan, arka kısmına 1 x 120 mm'lik fan, ön kısmına 2 x 120 mm fan takılabiliyor. İstendiği takdirde bilgisayar kasalarına soğuk havayı çekmesi için 2 tane daha 120 mm'lik fan takviyesi yapılabiliyor. 
Antec, P280'nin satışına 13 Ekim'den itibaren başlamayı planlıyor.
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör
Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
King ov Hell 7 yıl
Nedendir bilmem ben beyazını daha çok beğendim, TR'de pek yaygın değil heralde bu Antec.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maestro 7 yıl
Siyah olanı çok beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reobig 7 yıl
cok iyiymis, fiyat ne olur acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 7 yıl ..Knight..
..Knight..
bilgisayar kasalarının üst kısmına 2 x 120 mm'lik fan


commodore34

üst tarafa hava çıkışı için 1x20cm ya da 2x12 cm fan yuvası yapsalarmış iyi olurmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 7 yıl
üst tarafa hava çıkışı için 1x20cm ya da 2x12 cm fan yuvası yapsalarmış iyi olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 7 yıl
gene doldurmuşlar hdd yuvalarını cânım kasaya....
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl saintroyo
saintroyo

gene doldurmuşlar hdd yuvalarını cânım kasaya....

HDD yuvası yerine SSD yuvası olsa yine de kızar mıydın?
Cidden merak ettim.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1468 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası... 7 yıl Nvidia GeForce GTX 650 Ti video inceleme "Orta segmentin yeni oyuncusu testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim