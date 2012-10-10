Antec'ten Performance One serisi üç yeni full tower kasa: P280

Fremont, California merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Antec, ''Performance One'' serisi bilgisayar kasalarına üç yeni model kazandırdı: P280 Siyah (Pencereli), P280 Beyaz (Pencereli) ve P280 Beyaz.



526 mm x 231 mm x 562 mm boyutlarında dizayn edilen bilgisayar kasalarının net ağırlığı 10.2 kg. Fakat şeffaf yan panelli modellerde ağırlığın 9.2 kg'a düştüğünü belirtelim. P280'nin yan panelleri 0.8 mm kalınlığında çelikten ve polikarbonattan imal edilmiş. 270 dereceye kadar açılabilen, çift menteşeli ön panelde ise alüminyum ile plastik kullanılmış.



Full tower segmentinde konumlandırılan P280, mini ITX, micro ATX, ATX, XL-ATX formunda anakartları, maksimum 330 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarını, maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını ve su soğutma çözümlerini destekliyor. 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 6 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 9 adet genişletme slotuna sahip olan bilgisayar kasaları, 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi ve ses çıkışı ile donatılmış durumda. 5.25-inç'lik sürücülerin montajında herhangi bir ekipmana (vida, tornavida vs) ihtiyaç duyulmuyor.



Kauçuklu kablo saklama kanallarını bünyesinde barındıran bilgisayar kasalarının üst kısmına 2 x 120 mm'lik fan, arka kısmına 1 x 120 mm'lik fan, ön kısmına 2 x 120 mm fan takılabiliyor. İstendiği takdirde bilgisayar kasalarına soğuk havayı çekmesi için 2 tane daha 120 mm'lik fan takviyesi yapılabiliyor.



Antec, P280'nin satışına 13 Ekim'den itibaren başlamayı planlıyor.

