Antennagate skandalı bu sefer de Motorola ile gündemde

Apple, iPhone 4'teki sinyal sorununun diğer telefonlarda da yaşandığını belirtmiş hatta konuyla ilgili bazı videolar yayınlamıştı. Apple'ın bu çıkışına tepki gösteren üreticilerden Motorola ise New York Times gazetesine verdiği Droid X ilanında adeta Apple'a meydan okumuş ve "telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgilenmiyoruz" açıklamasıyla iPhone 4'e gönderme yapmıştı. Verizon tarafından geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Motorola'nın yeni amiral gemisi Droid 2'de de sinyal sorunu yaşandığı ve durumun iPhone 4'tekinden daha kötü olabileceği yorumları yapılıyor. Verizon abonesi bazı kullanıcılar sinyal sorunu yaşadıklarını dile getirirken, teknoloji sitesi Engadget da test ettiği 4 farklı Motorola Droid 2'de de bitmek bilmeyen sinyal dalgalanması yaşandığını rapor etti.

Bilindiği üzere iPhone 4'teki sinyal sorunu ücretsiz olarak dağıtılan bumper kılıflar sayesinde bir şekilde aşılmıştı ancak Droid 2 için durumun biraz daha farklı olduğu zira sinyal sorunun telefonun tutulmasıyla ilgili olmadığı bildiriliyor. Yani telefon nasıl tutulursa tutulursa hatta tutulmasa bile sinyal dalgalanması yaşandığı belirtiliyor. Konuyu sorduğumuz Donanimhaber.com yayın yönetmeni Mesut Çevik'e göreyse sorunun yazılımsal olması ve daha önce Droid de görülen sorunlar da olduğu gibi yeni çıkacak güncellemelerle çözülmesi muhtemel.