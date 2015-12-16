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Anylink kablosu ile mobil cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyor

Akıllı telefonlarınıza şarj yetiştiremediğiniz durumlar için çeşitli harici çözümler mevcut. Anylink projesi ise yetersiz şarj sorununa kablo tarafında bir çözüm getiriyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Anylink kablosu ile mobil cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyor


Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden birisi harici şarj istasyonları. Kılıf şeklinde veya taşınabilir şekilde tasarlanan istasyonlar, enerjinin tükendiği anda kullanıcıların yardımına koşuyor. Peki yanınızda bir şarj istasyonu yoksa ne olacak? O zaman devreye Anylink giriyor. 

Anylink adındaki kablo, cihazlar arasında enerji ve veri aktarımına imkan tanıyor. Nexus 6P gibi belli başlı modellerde uyumlu kablolar ile cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyordu ancak Anylink ilginç tasarımı ile bu konsepti bir adım daha ileriye taşıyor. 

Anylink kablosunun bir ucu standart USB girişine sahip ve bilgisayara takabiliyorsunuz. Bu girişin içerisine sıkıştırılmış bir de microUSB ucu bulunuyor ve mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Kablonun diğer ucunda ise bir microUSB girişi mevcut. Firma onaylı Lightning adaptörü, dişi USB adaptörü ve USB Type-C adaptörü ile piyasada mevcut tüm cihazlara uyumlu bir kablo haline getirmiş. 

Anylink ile bilgisayardan mobil cihaza ve mobil cihazdan mobil cihaza veri veya enerji aktarımı mümkün hale geliyor. Acil olarak ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anda arkadaşınızın cihazı ne olursa olsun kablonuzu takarak belirli bir süre daha idare edebiliyorsunuz. 

Anylink oldukça ilginç bir fikir olmasına rağmen bazı kısıtlamalara tabi. iOS cihazlarına bu kabloyu taktığınızda diğer uçtaki cihazı şarj edemiyor veya veri aktarımı yapamıyorsunuz. Bunun haricinde Android cihazınızdan iOS cihazlarını şarj edebilir ve dahili depolamadaki farklı verileri görebilirsiniz. En az 17$ bağış karşılığında dünyanın herhangi bir noktasından Anylink kablosuna sahip olabilirsiniz. Artan bağış miktarlarında pakete adaptörler de dahil oluyor. İhtiyacı olan miktarın 3 katını geride bırakan Anylink, Şubat 2016 itibariyle satışa sunulacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/juby/anylink-the-only-charging-cable-you-ever-need/description Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Benden biri telefonumun icindeki sarjdan isteyecek "az yede powerbank al" derim valla.
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Amazonda birebir ayni kablo var almayi da dusundum ancak turkiyeye gonderim yapmiyordu. 4.5 dolardi sadece. Olay aslinda cok basit otg ucu takilan cihazin cikis vermesini enerji aktarmasini sagliyor
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Fenomenon 3 yıl
Yine Kickstarter'ın o olağanüstü gereksiz projelerinden biri. Daha geçenlerde gearbest'ten 2$'a remax'ın mini-minnacık OTG adaptörünü aldım. 1$'a bile satılanları var, isteyen gider 3$'a xiaomi'nin orijinal OTG kablosunu alır. Bi de üstüne 3-4$'a kaliteli bir usb kablosu. Al sana anylink. Hem de 3'te 1'i fiyatına. Sanki atomu parçalamışlar gibi anlatmaları gerçekten komedi. 17$'a 10bin mah powerbank + otg kablosu + usb kablosu alınır.
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Neyinkafasi 3 yıl
Otg kablosu + usb kablo ile aynı işlemi yapabilirsiniz otgnin takılacağı cihazın otg desteği olması yeterli.böyle olan birşeyi yokmuş gibi tanıtmak saçmalık.
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ipli jeton 3 yıl
Akıllı cihazlarıp pilleri kendilerine zor yetiyor. Bir de başka cihazı mı şarj edecğiz bununla.
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