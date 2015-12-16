Anylink kablosu ile mobil cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyor





Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden birisi harici şarj istasyonları. Kılıf şeklinde veya taşınabilir şekilde tasarlanan istasyonlar, enerjinin tükendiği anda kullanıcıların yardımına koşuyor. Peki yanınızda bir şarj istasyonu yoksa ne olacak? O zaman devreye Anylink giriyor.





Anylink adındaki kablo, cihazlar arasında enerji ve veri aktarımına imkan tanıyor. Nexus 6P gibi belli başlı modellerde uyumlu kablolar ile cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyordu ancak Anylink ilginç tasarımı ile bu konsepti bir adım daha ileriye taşıyor.





Anylink kablosunun bir ucu standart USB girişine sahip ve bilgisayara takabiliyorsunuz. Bu girişin içerisine sıkıştırılmış bir de microUSB ucu bulunuyor ve mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Kablonun diğer ucunda ise bir microUSB girişi mevcut. Firma onaylı Lightning adaptörü, dişi USB adaptörü ve USB Type-C adaptörü ile piyasada mevcut tüm cihazlara uyumlu bir kablo haline getirmiş.





Anylink ile bilgisayardan mobil cihaza ve mobil cihazdan mobil cihaza veri veya enerji aktarımı mümkün hale geliyor. Acil olarak ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anda arkadaşınızın cihazı ne olursa olsun kablonuzu takarak belirli bir süre daha idare edebiliyorsunuz.





Anylink oldukça ilginç bir fikir olmasına rağmen bazı kısıtlamalara tabi. iOS cihazlarına bu kabloyu taktığınızda diğer uçtaki cihazı şarj edemiyor veya veri aktarımı yapamıyorsunuz. Bunun haricinde Android cihazınızdan iOS cihazlarını şarj edebilir ve dahili depolamadaki farklı verileri görebilirsiniz. En az 17$ bağış karşılığında dünyanın herhangi bir noktasından Anylink kablosuna sahip olabilirsiniz. Artan bağış miktarlarında pakete adaptörler de dahil oluyor. İhtiyacı olan miktarın 3 katını geride bırakan Anylink, Şubat 2016 itibariyle satışa sunulacak.

https://www.kickstarter.com/projects/juby/anylink-the-only-charging-cable-you-ever-need/description