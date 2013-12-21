App Store İndirim Listesi: 2014'e yeni uygulamalarla girin

App Store'da yeni yıl indirim rüzgarı oyunlardan sonra uygulamaları da etkisi altına aldı.
Eğer bugüne kadar yüksek fiyatından dolayı satın almadığınız, özellikle üretkenlik kategorisindeki, uygulamalar var ise App Store'u ziyaret etmenizde fayda var. Çünkü bir çok yüksek fiyatlı uygulamada yeni yıl şerefine %70'e yakın indirim yapıldı. iOS ve Mac platformunun en başarılı takvim uygulaması olan Fantastical, popüler bilimsel hesap makinesi PCalc, bilgisayarlara uzaktan erişim konusunda iOS'in en gelişmiş uygulaması olan Screens VNC, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Clear+, en sevilen Twitter istemcilerinden Tweetbot 3, güvenli şifre oluşturma ve saklama uygulaması 1Password, indirime giren uygulamalardan sadece birkaçı...
Aşağıdaki listedeki bağlantılarda App Store'un öne çıkan uygulamalarından fiyatlarında yeni yıl indirimi yapılanların sayfalarına ulaşabilirsiniz:
- Fantastical 2 for iPhone - Flexibits Inc. (6,99'dan 3,59'a)
- Fantastical for Mac - Flexibits Inc. (35,99'dan 17,99'a)
- Day One (Journal / Diary) - Bloom Built, LLC (6,99'dan 5,49'a)
- djay 2 for iPad - Algoriddim (17,99'dan 8,99'a)
- djay 2 for iPhone - Algoriddim (3,59'dan 1,79'a)
- Launch Center Pro - Contrast (8,99'dan 5,49'a)
- Mileage Log+ (17,99'dan 8,99'a)
- Scanner Pro by Readdle - Readdle (12,99'dan 5,49'a)
- PCalc - The Best Calculator - TLA Systems Ltd. (17,99'dan 12,99'a)
- Screens VNC - Edovia Inc. (35,99'dan 26,99'a)
- Clear+ Tasks & To-Do List - Realmac Software (5,49'dan 3,59'a)
- Calendars 5 - Readdle (12,99'dan 5,49'a)
- 1Password - AgileBits Inc. (32,99'dan 17,99'a)
- Printer Pro for iPhone - Readdle (12,99'dan 5,49'a)
- Delivery Status - Junecloud LLC (8,99'dan 5,49'a)
- Tweetbot 3 for Twitter (iPhone & iPod touch) - Tapbots (5,49'dan 3,59'a)
- Vesper: Elegant Notes - Q Branch (8,99'dan 5,49'a)
- PDF Converter - Readdle (12,99'dan 5,49'a)
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ben 8,99 dan almıştım, şu anda fiyatı çok uygun
Çok araştırdım günlük yada fotoğraf günlüğü programlarının en kalitelisi
üstelik yazılanları ve fotoğrafları kitap şEklinde pdf ye çevirip mail olarak alabiliyoruz yada yazıcıdan çıktı alma seçeneği gibi pek çok özellik mevcut
Steam da çalışıyor, LOL de çalışıyor, Google Play de çalışıyor... Meselenin çalışıp çalışmamakla alakası yok, onların derdi yılbaşı ayağına cepleri doldurmak.
Apple kullanıcılarının çoğunun gözü kapalı olduğundan böyle bir şey görünce tanrının bir lütfu gibi görüyorlar o başka.
Yılbaşını da ilk sen çıkardın Apple, biliyoruz.
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