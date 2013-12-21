App Store İndirim Listesi: 2014'e yeni uygulamalarla girin

App Store'da yeni yıl indirim rüzgarı oyunlardan sonra uygulamaları da etkisi altına aldı.

Eğer bugüne kadar yüksek fiyatından dolayı satın almadığınız, özellikle üretkenlik kategorisindeki, uygulamalar var ise App Store'u ziyaret etmenizde fayda var. Çünkü bir çok yüksek fiyatlı uygulamada yeni yıl şerefine %70'e yakın indirim yapıldı. iOS ve Mac platformunun en başarılı takvim uygulaması olan Fantastical, popüler bilimsel hesap makinesi PCalc, bilgisayarlara uzaktan erişim konusunda iOS'in en gelişmiş uygulaması olan Screens VNC, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Clear+, en sevilen Twitter istemcilerinden Tweetbot 3, güvenli şifre oluşturma ve saklama uygulaması 1Password, indirime giren uygulamalardan sadece birkaçı...

Aşağıdaki listedeki bağlantılarda App Store'un öne çıkan uygulamalarından fiyatlarında yeni yıl indirimi yapılanların sayfalarına ulaşabilirsiniz: