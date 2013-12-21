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App Store İndirim Listesi: 2014'e yeni uygulamalarla girin

5 yıl
2,5b
1
15
iPhone
Shady
Haber Editörü
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App Store İndirim Listesi: 2014'e yeni uygulamalarla girin
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App Store'da yeni yıl indirim rüzgarı oyunlardan sonra uygulamaları da etkisi altına aldı.

Eğer bugüne kadar yüksek fiyatından dolayı satın almadığınız, özellikle üretkenlik kategorisindeki, uygulamalar var ise App Store'u ziyaret etmenizde fayda var. Çünkü bir çok yüksek fiyatlı uygulamada yeni yıl şerefine %70'e yakın indirim yapıldı. iOS ve Mac platformunun en başarılı takvim uygulaması olan Fantastical, popüler bilimsel hesap makinesi PCalc, bilgisayarlara uzaktan erişim konusunda iOS'in en gelişmiş uygulaması olan Screens VNC, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Clear+, en sevilen Twitter istemcilerinden Tweetbot 3, güvenli şifre oluşturma ve saklama uygulaması 1Password, indirime giren uygulamalardan sadece birkaçı...

Aşağıdaki listedeki bağlantılarda App Store'un öne çıkan uygulamalarından fiyatlarında yeni yıl indirimi yapılanların sayfalarına ulaşabilirsiniz:


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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
adamların derdi para kazanmak, bizim yılbaşını düşündüklerinden değil
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mrregya 5 yıl
Djay 2 for ipad in gideri var mı?
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Götterfunken 5 yıl
Tweetbotu kaptım
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Zelas 5 yıl
Ucretsiz uygulamalar gelir diye sevinmistim :(
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yakamoz40 5 yıl
"Day One" ı tavsiye ederim
ben 8,99 dan almıştım, şu anda fiyatı çok uygun
Çok araştırdım günlük yada fotoğraf günlüğü programlarının en kalitelisi
üstelik yazılanları ve fotoğrafları kitap şEklinde pdf ye çevirip mail olarak alabiliyoruz yada yazıcıdan çıktı alma seçeneği gibi pek çok özellik mevcut
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Akstrev 5 yıl
Apple'ı sevmem. Ama, ne yalan söyleyeyim, telefonu aldım alalı telefonun iki katı kara geçtim. Free uygulama takibi ile inanılmaz kara geçtim.
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fm.karahan 5 yıl
gta san andreas da indirime girsede alsak :)
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VR_27 5 yıl
DJay 2 müthiş bir program. Müzikle uğraşmayı seviyorsanız kesin alın arkadaşlar. Kurcaladıkça harika bir uygulama olduğunu göreceksiniz. Bence Traktor DJden kat ve kat güzel... Kullanımı daha basit hem ve de daha çok özellik var
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Pondera 5 yıl
Ihtiyacı olan cardıysa ne ala onun dışında hiçbiri kullanıcların geneline hitap eden şeyler değil. Hiçbirini almam. Appstore'un doğum günündeki indirimlerle kıyaslanamaz bunlar...
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doktormert 5 yıl
Launch center proyu android özlemimi bir nebze olsun dindirir diye indiriyorum :)
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burakesan 5 yıl
"Apple çalışıyor"
Steam da çalışıyor, LOL de çalışıyor, Google Play de çalışıyor... Meselenin çalışıp çalışmamakla alakası yok, onların derdi yılbaşı ayağına cepleri doldurmak.
Apple kullanıcılarının çoğunun gözü kapalı olduğundan böyle bir şey görünce tanrının bir lütfu gibi görüyorlar o başka.
Yılbaşını da ilk sen çıkardın Apple, biliyoruz.
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Bradley Cooper 5 yıl
adamların derdi para kazanmak, bizim yılbaşını düşündüklerinden değil
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Mechanical41 5 yıl
Apple çalışıyor
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