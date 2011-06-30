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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store'daki iPad'e özel uygulama sayısı 100,000'i geçti

7 yıl
8,8b
1
14
iPad
Shady
Haber Editörü
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Nisan 2010'da iPad'in satışa sunulmasıyla birlikte App Store'dan satışa sunulan iPad'e özel uygulamaların sayısı 1,5 seneden daha kısa bir süre içersinde 100,000'i geçti. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda mağazada 75,000 uygulama olduğu göz önüne alındığında; geliştiricilerin iPad'e olan ilgisini gözler önüne koyan bir veri ortaya çıkıyor; günde 280 yeni uygulama...

iPad üzerinden App Store ziyaret edildiğinde iPad'e özel uygulama sayısının 100,000'i geçtiği görülürken; Apple cephesinden konuyla ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil.

Apple; 6 Haziran itiabriyle 2008 yılında iPhone 3G ile hayata geçirdiği App Store'dan kullanıcılar tarafından şimdiye kadar 14,000,000,000'ı aşkın uygulama yüklendiğini ve toplam uygulama sayısının 425,000'i geçtiğini açıklamıştı.


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Centauri 7 yıl
dark dragon
jibe Gerçekten millet ii sallıyor. piyasadaki yazılımcılardan çoğu ios ile ilgileniyor çünkü para kazanma oranı yüksek windows phone ilede ilgilenenler artıyor ama android de hala sıkıntılar var doğru düzgün marketten paralı yazılım alanların oranı çok az free uygulama oranının fazla olması demek kalitesiz uygulama demek kendinizi yazılımcıların yerine koyun okadar emek harcıyorsunuz bişiyler ortaya çıkartıyorsunuz markete koydunuz 5$ a kimse almıyor kırıp kırıp kullanıyorlar soruyorum kaç kişi android işletim sistemli smartphone una parayla angrybirds oyununu yüklemiştir. Belkide Google ın türkiyede doğru düzgün market desteği sunmamasının sebebi budur.
kimse parayla yuklememistir herhalde cunku butun angry birds oyunlari android markette tam surum olarak bedava

Reklamli oldugu icin bedava. Iphone surumu temiz reklamsiz, ayrica iphone da reklamli bedava versiyonu var.
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Batuist 7 yıl
birbirinin aynı işi gören çok sayıda uygulama olsada işin içine bu cihazlarda biraz da zevk meselesi giriyor. sen birini seversin o hoşuna gider benim diğeri hoşuma gider yada onun daha farklı senin umursamayacağın bir özelliği vardır ama benim çok hoşuma gidecek bir özelliktir. uygulamalar böyle bazı küçük detaylarlada ayrılabiliyor. ama yinede herşey dokunmatik bir ekranda yapılabileceklerle sınırlı. sayının çok olması dezavantaj değil, dezavantajı oluşturan unsur uygulamaların kalitesizliği oluyor genelde ve bu android markette çok var. ios'tada var ama android market bu konuda açık ara lider..
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römercan 7 yıl
Galiba bu haber amerikaya gore cunku suan bende 98763 tane uygulamanin oldugunu gosteriyor.
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séquestre 7 yıl
Maşallah ..
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umutarslan.com 7 yıl
TurkCSO

umutarslan.com
4w3eAcaba çoğu bir birine mi benziyor uygulamaların yoksa hepsi farklı bir yol mu izliyor uygulamalar farklı kullanım alanlarımı var
neredeyse hepsi aynı işi görüyor.(iphonede kullandıklarım için söyliyim) aynı firmanın aynı işi gören 10-15 tane programı war.hepsi kalori hesaplıyor sözde :D.bide bu oyunların free olanları ve paralı olanlarıda sanırım ayrı sayılıyor.Bir insanın işine yarayacak uygulama sayısı 100-150 adeti geçeceğini sanmıyorum.Şuan bende 4tanesi angrybirds olmak üzere 25 uygulama kurulu.
Yuhhh... Bukadar da atılmaz ki. Vecihi....


ne atması.girip bakın telefon elinizde.hayır yani neyi savunuyorsun onuda anlamadım.yüzbinlerce ayrı işi yapan program mı var bunu mu demek istiyorsun.Cihazda yapılacak şeyler belirli zaten.Bi süreden sonra bütün uygulamalar birbirinin aynısı.mesela benim 3g video çekmiyor video programı indirdim en az 30 tane hepsi birbirinin aynısı.bu olay androit market ve diğer marketlerde de böyle sadece apple özel değil.kalori hesabı diyet gibi bir iş için en az 1000 uygulama var calorie diet kalori yazıp bi aratın :D bende iphone kullanıyorum ama azıcık tarafsız olun uygulama mağazaları böyle..

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Erniuif 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
TurkCSO

umutarslan.com
4w3eAcaba çoğu bir birine mi benziyor uygulamaların yoksa hepsi farklı bir yol mu izliyor uygulamalar farklı kullanım alanlarımı var
neredeyse hepsi aynı işi görüyor.(iphonede kullandıklarım için söyliyim) aynı firmanın aynı işi gören 10-15 tane programı war.hepsi kalori hesaplıyor sözde :D.bide bu oyunların free olanları ve paralı olanlarıda sanırım ayrı sayılıyor.Bir insanın işine yarayacak uygulama sayısı 100-150 adeti geçeceğini sanmıyorum.Şuan bende 4tanesi angrybirds olmak üzere 25 uygulama kurulu.
Yuhhh... Bukadar da atılmaz ki. Vecihi....


ne atması.girip bakın telefon elinizde.hayır yani neyi savunuyorsun onuda anlamadım.yüzbinlerce ayrı işi yapan program mı var bunu mu demek istiyorsun.Cihazda yapılacak şeyler belirli zaten.Bi süreden sonra bütün uygulamalar birbirinin aynısı.mesela benim 3g video çekmiyor video programı indirdim en az 30 tane hepsi birbirinin aynısı.bu olay androit market ve diğer marketlerde de böyle sadece apple özel değil.kalori hesabı diyet gibi bir iş için en az 1000 uygulama var calorie diet kalori yazıp bi aratın :D bende iphone kullanıyorum ama azıcık tarafsız olun uygulama mağazaları böyle..

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100000 farklı konularda uygulama nasıl olabilir ki zaten biraz mantıklı yorumlar yapın sizin sevmediğiniz aynı tarz bir uygulamayi baskasi çok sever onu kullanır sizin kullandığınızı kullanmaz amaç da budur zaten çeşitlilik iyidir, ayrica toplamda 100-150 uygulamanin tum isleri görebileceği doğru ama herkeste ayni 100-150 uygulama olacagini da düşünmediniz herhalde.
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Chuckly 7 yıl
Galaxy tab icin olan uygulama sayisi ne kadar?
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jibe 7 yıl
Gerçekten millet ii sallıyor. piyasadaki yazılımcılardan çoğu ios ile ilgileniyor çünkü para kazanma oranı yüksek windows phone ilede ilgilenenler artıyor ama android de hala sıkıntılar var doğru düzgün marketten paralı yazılım alanların oranı çok az free uygulama oranının fazla olması demek kalitesiz uygulama demek kendinizi yazılımcıların yerine koyun okadar emek harcıyorsunuz bişiyler ortaya çıkartıyorsunuz markete koydunuz 5$ a kimse almıyor kırıp kırıp kullanıyorlar soruyorum kaç kişi android işletim sistemli smartphone una paralı uygulama yüklemiştir. Belkide Google ın türkiyede doğru düzgün market desteği sunmamasının sebebi budur.
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dark dragon 7 yıl
jibe
Gerçekten millet ii sallıyor. piyasadaki yazılımcılardan çoğu ios ile ilgileniyor çünkü para kazanma oranı yüksek windows phone ilede ilgilenenler artıyor ama android de hala sıkıntılar var doğru düzgün marketten paralı yazılım alanların oranı çok az free uygulama oranının fazla olması demek kalitesiz uygulama demek kendinizi yazılımcıların yerine koyun okadar emek harcıyorsunuz bişiyler ortaya çıkartıyorsunuz markete koydunuz 5$ a kimse almıyor kırıp kırıp kullanıyorlar soruyorum kaç kişi android işletim sistemli smartphone una parayla angrybirds oyununu yüklemiştir. Belkide Google ın türkiyede doğru düzgün market desteği sunmamasının sebebi budur.

kimse parayla yuklememistir herhalde cunku butun angry birds oyunlari android markette tam surum olarak bedava
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erdem_zeus 7 yıl

jibe

Gerçekten millet ii sallıyor. piyasadaki yazılımcılardan çoğu ios ile ilgileniyor çünkü para kazanma oranı yüksek windows phone ilede ilgilenenler artıyor ama android de hala sıkıntılar var doğru düzgün marketten paralı yazılım alanların oranı çok az free uygulama oranının fazla olması demek kalitesiz uygulama demek kendinizi yazılımcıların yerine koyun okadar emek harcıyorsunuz bişiyler ortaya çıkartıyorsunuz markete koydunuz 5$ a kimse almıyor kırıp kırıp kullanıyorlar soruyorum kaç kişi android işletim sistemli smartphone una paralı uygulama yüklemiştir. Belkide Google ın türkiyede doğru düzgün market desteği sunmamasının sebebi budur.


pclabs.com.tr/...
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Ersin ÇAKI 7 yıl
umutarslan.com
Orijinalden alıntı: 4w3eAcaba çoğu bir birine mi benziyor uygulamaların yoksa hepsi farklı bir yol mu izliyor uygulamalar farklı kullanım alanlarımı var
neredeyse hepsi aynı işi görüyor.(iphonede kullandıklarım için söyliyim) aynı firmanın aynı işi gören 10-15 tane programı war.hepsi kalori hesaplıyor sözde :D.bide bu oyunların free olanları ve paralı olanlarıda sanırım ayrı sayılıyor.Bir insanın işine yarayacak uygulama sayısı 100-150 adeti geçeceğini sanmıyorum.Şuan bende 4tanesi angrybirds olmak üzere 25 uygulama kurulu.

Yuhhh... Bukadar da atılmaz ki. Vecihi....
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umutarslan.com 7 yıl
4w3e
Acaba çoğu bir birine mi benziyor uygulamaların yoksa hepsi farklı bir yol mu izliyor uygulamalar farklı kullanım alanlarımı var

neredeyse hepsi aynı işi görüyor.(iphonede kullandıklarım için söyliyim) aynı firmanın aynı işi gören 10-15 tane programı war.hepsi kalori hesaplıyor sözde :D.bide bu oyunların free olanları ve paralı olanlarıda sanırım ayrı sayılıyor.Bir insanın işine yarayacak uygulama sayısı 100-150 adet'i geçeceğini sanmıyorum.Şuan bende 4tanesi angrybirds olmak üzere 25 uygulama kurulu.
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4w3e 7 yıl
Acaba çoğu bir birine mi benziyor uygulamaların yoksa hepsi farklı bir yol mu izliyor uygulamalar farklı kullanım alanlarımı var
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