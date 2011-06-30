App Store'daki iPad'e özel uygulama sayısı 100,000'i geçti

Nisan 2010'da iPad'in satışa sunulmasıyla birlikte App Store'dan satışa sunulan iPad'e özel uygulamaların sayısı 1,5 seneden daha kısa bir süre içersinde 100,000'i geçti. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda mağazada 75,000 uygulama olduğu göz önüne alındığında; geliştiricilerin iPad'e olan ilgisini gözler önüne koyan bir veri ortaya çıkıyor; günde 280 yeni uygulama...

iPad üzerinden App Store ziyaret edildiğinde iPad'e özel uygulama sayısının 100,000'i geçtiği görülürken; Apple cephesinden konuyla ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil.

Apple; 6 Haziran itiabriyle 2008 yılında iPhone 3G ile hayata geçirdiği App Store'dan kullanıcılar tarafından şimdiye kadar 14,000,000,000'ı aşkın uygulama yüklendiğini ve toplam uygulama sayısının 425,000'i geçtiğini açıklamıştı.