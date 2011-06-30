App Store'daki iPad'e özel uygulama sayısı 100,000'i geçti

Nisan 2010'da iPad'in satışa sunulmasıyla birlikte App Store'dan satışa sunulan iPad'e özel uygulamaların sayısı 1,5 seneden daha kısa bir süre içersinde 100,000'i geçti. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda mağazada 75,000 uygulama olduğu göz önüne alındığında; geliştiricilerin iPad'e olan ilgisini gözler önüne koyan bir veri ortaya çıkıyor; günde 280 yeni uygulama...
iPad üzerinden App Store ziyaret edildiğinde iPad'e özel uygulama sayısının 100,000'i geçtiği görülürken; Apple cephesinden konuyla ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil.
Apple; 6 Haziran itiabriyle 2008 yılında iPhone 3G ile hayata geçirdiği App Store'dan kullanıcılar tarafından şimdiye kadar 14,000,000,000'ı aşkın uygulama yüklendiğini ve toplam uygulama sayısının 425,000'i geçtiğini açıklamıştı.
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Reklamli oldugu icin bedava. Iphone surumu temiz reklamsiz, ayrica iphone da reklamli bedava versiyonu var.
ne atması.girip bakın telefon elinizde.hayır yani neyi savunuyorsun onuda anlamadım.yüzbinlerce ayrı işi yapan program mı var bunu mu demek istiyorsun.Cihazda yapılacak şeyler belirli zaten.Bi süreden sonra bütün uygulamalar birbirinin aynısı.mesela benim 3g video çekmiyor video programı indirdim en az 30 tane hepsi birbirinin aynısı.bu olay androit market ve diğer marketlerde de böyle sadece apple özel değil.kalori hesabı diyet gibi bir iş için en az 1000 uygulama var calorie diet kalori yazıp bi aratın :D bende iphone kullanıyorum ama azıcık tarafsız olun uygulama mağazaları böyle..
100000 farklı konularda uygulama nasıl olabilir ki zaten biraz mantıklı yorumlar yapın sizin sevmediğiniz aynı tarz bir uygulamayi baskasi çok sever onu kullanır sizin kullandığınızı kullanmaz amaç da budur zaten çeşitlilik iyidir, ayrica toplamda 100-150 uygulamanin tum isleri görebileceği doğru ama herkeste ayni 100-150 uygulama olacagini da düşünmediniz herhalde.
kimse parayla yuklememistir herhalde cunku butun angry birds oyunlari android markette tam surum olarak bedava
pclabs.com.tr/...
Yuhhh... Bukadar da atılmaz ki. Vecihi....
neredeyse hepsi aynı işi görüyor.(iphonede kullandıklarım için söyliyim) aynı firmanın aynı işi gören 10-15 tane programı war.hepsi kalori hesaplıyor sözde :D.bide bu oyunların free olanları ve paralı olanlarıda sanırım ayrı sayılıyor.Bir insanın işine yarayacak uygulama sayısı 100-150 adet'i geçeceğini sanmıyorum.Şuan bende 4tanesi angrybirds olmak üzere 25 uygulama kurulu.