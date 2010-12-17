AppStore'da indirim rüzgarı; EA, oyun fiyatlarını 0,99 $'a indirdi

Aralık ayının son dönemine, diğer bir deyişle yılın son günlerine girmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bizim için çok bir anlam ifade etmesede Amerika'da bu dönem tatil dönemi olarak geçiyor ve içinde bulunduğumuz bu dönemde alışveriş çılgınlığı pik noktasına ulaşıyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan EA da bu çılgınlıktan olabildiğince yararlanmak isteyen firmalardan biri olduğunu AppStore'daki bütün uygulamalarında yaptığı indirimle kanıtladı.

Tatil dönemi için özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında EA; ücretli olarak sattığı eski-yeni bütün oyunların fiyatını 0,99 dolar indirdi. AppStore ekibi de EA'nın bu indirim fırtınası için özel bir sayfa hazırlayarak; indirimdeki uygulamaları tek bir sayfa altında topladı. "EA Games for the Holidays" başlıklı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.