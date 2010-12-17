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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AppStore'da indirim rüzgarı; EA, oyun fiyatlarını 0,99 $'a indirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Aralık ayının son dönemine, diğer bir deyişle yılın son günlerine girmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bizim için çok bir anlam ifade etmesede Amerika'da bu dönem tatil dönemi olarak geçiyor ve içinde bulunduğumuz bu dönemde alışveriş çılgınlığı pik noktasına ulaşıyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan EA da bu çılgınlıktan olabildiğince yararlanmak isteyen firmalardan biri olduğunu AppStore'daki bütün uygulamalarında yaptığı indirimle kanıtladı.

Tatil dönemi için özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında EA; ücretli olarak sattığı eski-yeni bütün oyunların fiyatını 0,99 dolar indirdi. AppStore ekibi de EA'nın bu indirim fırtınası için özel bir sayfa hazırlayarak; indirimdeki uygulamaları tek bir sayfa altında topladı. "EA Games for the Holidays" başlıklı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


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enisde 8 yıl
ya ogluma iphone4 aldim...simdi gördüm haberi ve yorumlari...itunesden artik indirim bedava diyorlardi yanlismi biliyorum acaba cevaplarsaniz sevinirim...jailbreakden de korkuyorum garanti ölüyormus sanirim..tesekkürler!
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norton772 8 yıl
sadece kredi kartı bilgilerinizi bir kereye mahsus giriyorsunuz, o kadar. her paralı uygulama indirdiğinizde kredi kartından otomatik çekiyor ve sonra sizi bilgilendiren bir mail alıyorsunuz şu program için şu kadar çekildi hesabınızdan diye.
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napolyon94 8 yıl
Bad company ve risk aldım :)
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karantina61 8 yıl
Tühh yaa telefondan indiremiyorum 30 küsür MB monopoly umarım indirim devam eder yarına kadar.
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ellesharr 8 yıl
battlefield,nfsler ve monopoly çok zevkli bu arada sevhili haber editörümüz biraz geç olmadımı :)
forum.donanimhaber.com/...
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fotifoti 8 yıl
netten sanal kart açabilirsin, bankanızın internet şubesi üzerinden yapabilirsiniz. en azından yapı kredi ve garanti bankasında yapılıyor bu işlem
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prooge 8 yıl

fotifoti

netten sanal kart açabilirsin, bankanızın internet şubesi üzerinden yapabilirsiniz. en azından yapı kredi ve garanti bankasında yapılıyor bu işlem


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realbrutal 8 yıl
Jailbreaksizler icin super firsat.ciklet parasi:)
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cyc_lps 8 yıl
2 tane oyun indirdim hemen NFS Hot pursuit ile battlefield bad company :)
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karantina61 8 yıl

realbrutal
Jailbreaksizler icin super firsat.ciklet parasi:)

Bende JB var ama paralı uygulamaları bedava kullanma taraftarı değilim. O yüzden parasını verip öyle satın alıyorum.

Monopoly indirip kullananlar yorumlarını yazarsa sevinirim.
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