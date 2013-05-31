



Dün duyurduğu arka kamerası olmayan 5 jenerasyon iPod Touch modeli ve genel olarak 100 milyon satış miktarına ulaşan iPod Touch ailesi ile gündemde büyük yer kaplayan Apple, 13-inç MacBook Pro modellerinde fiyat indirimine gitti.

Education Discount yani öğrenci indirimi adı altında yapılan indirim sonucunda firmanın Retina ekrana sahip olmayan 2.5GHz Intel i5 işlemcili 13-inç MacBook Pro modelinin Amerika fiyatı 1,199$'dan 999$'a, 2.9GHz Intel i7 işlemcili 13-inç MacBook Pro modelinin fiyatı ise 1,499$'dan 1,200$ seviyesine düşürüldü.

WDDC etkinliği kapsamında yeni modellerin duyurulması beklendiği için bu tarz bir indirimin yapıldığı tahmin ediliyor.

http://www.macrumors.com/2013/05/30/apple-cuts-education-pricing-on-non-retina-13-inch-macbook-pro-now-starts-at-999/