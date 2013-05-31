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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 13-inç MacBook Pro modellerinde fiyat indirimine gitti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, 13-inç MacBook Pro modellerinde fiyat indirimine gitti
Dün duyurduğu arka kamerası olmayan 5 jenerasyon iPod Touch modeli ve genel olarak 100 milyon satış miktarına ulaşan iPod Touch ailesi ile gündemde büyük yer kaplayan Apple, 13-inç MacBook Pro modellerinde fiyat indirimine gitti.
Education Discount yani öğrenci indirimi adı altında yapılan indirim sonucunda firmanın Retina ekrana sahip olmayan 2.5GHz Intel i5 işlemcili 13-inç MacBook Pro modelinin Amerika fiyatı 1,199$'dan 999$'a, 2.9GHz Intel i7 işlemcili 13-inç MacBook Pro modelinin fiyatı ise 1,499$'dan 1,200$ seviyesine düşürüldü.
WDDC etkinliği kapsamında yeni modellerin duyurulması beklendiği için bu tarz bir indirimin yapıldığı tahmin ediliyor.

http://www.macrumors.com/2013/05/30/apple-cuts-education-pricing-on-non-retina-13-inch-macbook-pro-now-starts-at-999/ Yorum Yaz
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CAK! 6 yıl en beğenilen
Haswell öncesi stokları eritme kampanyası ama pahalı!
1 Yanıt Yanıtla +14
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interestedintech33 6 yıl Math.
Math.


gokooo

Math.


gokooo

pahalı dediğiniz alet

ips ekranlı
yekpare metal kasalı
ışıklı klavyeli
cam ekranlı

benzer örneklerine bakın bakalım fiyatları ne

Git sen al afrikada insanlar acken git 1000 euro ver

yazdığın konulardan jip kullandığın belli sen o jipi kullanırken afrikadaki insanlar esas o jipleri çalıştıracak benzin için ölüyor insanlara neye üzüleceklerini söyleyenler her zaman olur ama kendilerine bakmazlar benim kendi arabam yok toplu taşımadan da şaşmıyorum mümkün oldukça

Kusura bakmayın ama arkadaslarim disarda it gibi icip gezerken ben essek gibi calistim ve ODTU yu kazandim.ben 3 cu siniftayken buyuk bir sirket teklif getirdi universite bittince herseyi acikca yazayim 4.000 lira maas teklif ettiler tabiki hic dusunmeden kabul ettim.
4 yıldır calisiyorum suan maasim 8.500 bu genc yasima ragmen tek luksum arabadir imzama bakarsan s plus kullandimi gorursun gittim sifir audi a7 aldim daha kredisini oduyorum.
birsey alcamda gidip tak almiyorum mesajlarima bakabilirsin bunlar aldiklarim falan
ayrica rutin olarak aylik en az suanda 500 tl para hayir icin harciyorum.
Dini inanclarima gore malimin 40 ta 1 ni zekat vermem gerekiyor bende elimden geldigince yapiyorum.
yani tamam belki ortalamanin ustunde bir araca biniyorum ama bunlarin dini yonden hesabinida veriyorum.
Ben bu araci aldigimda ailem yakinlarim buyuk tepki verdiler 150.000 euro araca verilir mi diye haklilar ev alabilirdim ama arac aldim cunku bende insanim istanbul da calisiyorum ve yakinlarim hep mercedes bu dunya fani ama artik yararlanmak istiyorum paramdan o yuzden neye bindigim kimseyi ilgilendirmez.

İyi işte madem senin bindiğin araba kimseyi ilgilendirmiyor,başkasının kullandığı bilgisayar da seni ilgilendirmesin.İster 1000 dolar ister 2000 orası alan kişiyi ilgilendirir.Kimseye de laf düşmez.
Math.gokoooMath.gokooopahalı dediğini...
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DH Misafiri 6 yıl
Pahalı ama satılıyor.
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1080p 6 yıl
Fiyat indirimi osx yuklu ipad benzeri bir tabletin oncusu olabilir mi?
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teornek 6 yıl
Hala pahalı hala Madrid
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gokooo 6 yıl
pahalı dediğiniz alet
ips ekranlı
yekpare metal kasalı
ışıklı klavyeli
cam ekranlı
benzer örneklerine bakın bakalım fiyatları ne
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multiTYRT 6 yıl
Sizce Haswell MBP'ler 4500 civarı olur mu Vatan'da?
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Math. 6 yıl gokooo
gokooo
pahalı dediğiniz alet
ips ekranlı
yekpare metal kasalı
ışıklı klavyeli
cam ekranlı
benzer örneklerine bakın bakalım fiyatları ne

Git sen al afrikada insanlar acken git 1000 euro ver
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Recharged 6 yıl
Şu indirimler Türkiye'yide vursa keşke.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
guzel cihazlar tablet ve notebook oldugu zaman apple urunlerini tavsiye ederim.pahali olabilir ama kaliteli birsey ucuzda olmaz.tabi burada her zaman daha pahali olacak o yuzden hic yurtdisi ile karsilastirma yapmayin.cunku ordakiler haklarini sesli olarak savunduklari icin bu haldeler yorum yazma ile hak kazanilsa bu ulkede adalet olurduki oda yok.herneyse alinabilecek bir cihaz.
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mmnder16 6 yıl
apple ürünlerine olan tutkum vatan bilgisayardan indirimden aldığım ipad mini ile başladı, akabinde iwork uygulamasını aldım ve akabinde iphone 5 ile devam etti. şimdi ise pc'mi satıp macbook alasım yok değil ama çok pahalı bir ürün.. ama en kısa zamanda tamamı ile apple'a geçesim var..
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homeedition88 6 yıl
aferim sonunda akil ettiler yeni modelleri aciklamadan once indirip yapmayi. Onceden bir hafta icinde yeni modellerin aciklanacagindan haberi olmayan kullanicilar satin aldiklari urunlerin yeni modellerini bir hafta sonra ayni fiyattan satisda gorunce sinirleniyordu hakli olarak...
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carter 6 yıl
Kim ne derse desin yine pahalı.
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hazarRS 6 yıl
haber bilgilendirici olmuş ama hala pahalı
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