Apple, 2011'e yeni iPhone 4 ve iki yeni iPad ile giriş yapabilir

Satışa sunduğu her ürün, geliştirdiği her teknoloji olay olan firma Apple, yine gündemdeki yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Apple'a yakın kaynaklar tarafından internete sızdırılan iddialara göre, Apple fanatiklerini ve teknoloji severleri yeni bir iPhone, 2 farklı iPad bekliyor.

Apple'ın iPhone 4'ün revize edilmiş bir modelini hazırladığı ve 2011 yılının Ocak ayında piyasaya sunabileceği iddiaları konuşuluyor. iPhone 4.1 olarak isimlendirebileceğimiz yeni modelin 2 farklı yeniliği dikkat çekiyor. Dikkat çeken ilk özellik yeni iPhone 4'ün CDMA olarak hazırlanacak olması. Asıl tartışmalara yol açması beklenen değişiklik ise iPhone 4'ün tasarımında gerçekleşti. Şu anda piyasada olan iPhone 4'lerin aksine entegre antene yer verilecek olan telefonun arka kısmı metal olacak. CES 2011'de duyurulması beklenen CDMA iPhone 4'ün öncelikli olarak Verizon ile satışa sunulması bekleniyor. Bakalım anten yapısı ve doğal olarak tasarımı farklı olan iPhone 4 ne gibi tepkiler çekecek, hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın gündemdeki yerini sağlama alacak olan diğer gelişme ise iPad cephesinde yaşandı. Internete sızan haberlere göre Apple, 2 yeni iPad modeli üzerinde çalışıyor. Duyurulması beklenen iPad'lerin ilki şimdiki model ile aynı boyutta üretilecek fakat işlemci ve sistem belleği gibi farklılıklara sahip olacak. Yeni iPad'in Cortex A9 işlemciye ve 512 MB sistem belleğine sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer iPad ise şu anda kullanımda olan iPad ile aynı donanım özelliklerine sahip olacak fakat 1,024-x768 çözünürlüklü 7 inç boyutuda IPS panel ile üretilecek. Bu iddiaların yakın zamanda resmiyet kazanması beklenirken, Apple fanatikleri, iPhone 4 ve iPad kullanıcılarının bu duruma ne gibi bir tepki göstereceği merak ediliyor.