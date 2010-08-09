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Apple, 2011'e yeni iPhone 4 ve iki yeni iPad ile giriş yapabilir

Apple, 2011 yılını da hızlı bir giriş yapmak istiyor.
8 yıl
28,5b
1
22
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Satışa sunduğu her ürün, geliştirdiği her teknoloji olay olan firma Apple, yine gündemdeki yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Apple'a yakın kaynaklar tarafından internete sızdırılan iddialara göre, Apple fanatiklerini ve teknoloji severleri yeni bir iPhone, 2 farklı iPad bekliyor.

Apple, 2011'e yeni iPhone 4 ve iki yeni iPad ile giriş yapabilir
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Apple'ın iPhone 4'ün revize edilmiş bir modelini hazırladığı ve 2011 yılının Ocak ayında piyasaya sunabileceği iddiaları konuşuluyor. iPhone 4.1 olarak isimlendirebileceğimiz yeni modelin 2 farklı yeniliği dikkat çekiyor. Dikkat çeken ilk özellik yeni iPhone 4'ün CDMA olarak hazırlanacak olması. Asıl tartışmalara yol açması beklenen değişiklik ise iPhone 4'ün tasarımında gerçekleşti. Şu anda piyasada olan iPhone 4'lerin aksine entegre antene yer verilecek olan telefonun arka kısmı metal olacak. CES 2011'de duyurulması beklenen CDMA iPhone 4'ün öncelikli olarak Verizon ile satışa sunulması bekleniyor. Bakalım anten yapısı ve doğal olarak tasarımı farklı olan iPhone 4 ne gibi tepkiler çekecek, hep birlikte göreceğiz.

Apple, 2011'e yeni iPhone 4 ve iki yeni iPad ile giriş yapabilir
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Apple'ın gündemdeki yerini sağlama alacak olan diğer gelişme ise iPad cephesinde yaşandı. Internete sızan haberlere göre Apple, 2 yeni iPad modeli üzerinde çalışıyor. Duyurulması beklenen iPad'lerin ilki şimdiki model ile aynı boyutta üretilecek fakat işlemci ve sistem belleği gibi farklılıklara sahip olacak. Yeni iPad'in Cortex A9 işlemciye ve 512 MB sistem belleğine sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer iPad ise şu anda kullanımda olan iPad ile aynı donanım özelliklerine sahip olacak fakat 1,024-x768 çözünürlüklü 7 inç boyutuda IPS panel ile üretilecek. Bu iddiaların yakın zamanda resmiyet kazanması beklenirken, Apple fanatikleri, iPhone 4 ve iPad kullanıcılarının bu duruma ne gibi bir tepki göstereceği merak ediliyor.

 


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Shapekaan 8 yıl
Bi sikliktaki degisiklikler beni appledan sogutacak..Ipadi daha yeni aldim eger degisirse cildiririm...
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yasinaka 8 yıl

Shapekaan

Bi sikliktaki degisiklikler beni appledan sogutacak..Ipadi daha yeni aldim eger degisirse cildiririm...


nasıl memnunmusun ipad'den????
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DH Misafiri 8 yıl
çift çekirdek veya 1,5 ghz olmasına gerek yok. 3gslerin işlemcisi 600 mhz ve o bile yeterken iphone 4 ün 1 ghz işlemcisi oldukça yeterli. zaten apple donanımla değil yazılımla iş yapıyor.
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hook1903 8 yıl

DH Misafiri

çift çekirdek veya 1,5 ghz olmasına gerek yok. 3gslerin işlemcisi 600 mhz ve o bile yeterken iphone 4 ün 1 ghz işlemcisi oldukça yeterli. zaten apple donanımla değil yazılımla iş yapıyor.

+1903 ios zaten telefonu zorlamıyor aksine cihazı rahatlatıyo,ama iphone da symbian olsa kriz sebebeydi kesin
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rachael 8 yıl
Hiçbir zaman iPad'e sıcak bakmadım. Çünkü alttan aydınlatmalı kitap okuyucu olmaz. Yeni çıkacak olan modelde OLED kullanırlarsa iş değişebilir. iPhone'a gelirsek eğer çift çekirdekli bir model olmadı 1.5ghz lik bir işlemciyle gelirse alınabilir.
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Batuist 8 yıl
aslında üstten vede alttanda da kasayı biraz daraltsalar güzel olurdu..
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Commander 8 yıl
Ipad almak için yenisi beklemeye gerek yok bence. Çok farklı bir değişim göremedim çünkü.
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FightForBeer 8 yıl
Ram i 1gb yapsınlar harika olur xD
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prooge 8 yıl
yalan dolan hepsi anteni saklayana kadr üzerine iletken olmayan bi maddeyle kaplarlar olur biter ne gerek var bunlara
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Kam1kaze 8 yıl
adamlar paraya doymuyor
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O.Beverly 8 yıl
iPhone 4 'ten önceki modelleri ilk seri olarak adlandırırsak ; ilk seride 3.nesil 3Gs içlerinden en iyisiydi. 2.seride ise ilk nesil sorunlu,2. (yani bu gelme olasılığı olan iPhone) biraz daha gelişmiş özellikte ve son olarak 3. iPhone yine bu tasarımda en oturmuş model olacak gibi bir his var içimde.Şu anki iPad 'te jiroskop var mı bilmiyorum ancak yoksa yeni iPad'e bu özellik eklenebilir ki akselerometre'nin pabucunu çoktan dama atmış gibi görünüyor.iPhone 4'un anten tasarımındaki değişikliğe %100 olacak gözüyle bakıyorum,dış cephe konusunda ise alüminyum kaplama iPhone 4'ün şuanki alüminyum anten kısımıyla bir boğukluk yaratabilir,ancak entegre anten olacağı için kenarlara alüminyum yapı ile uyumlu olacak materyaller geleceği düşüncesindeyim,bu konuda şüphem yok çünkü tasarım konusunda Apple'ın üzerine tanımıyorum.Merakla bekliyorum,haber için teşekkür ederim.
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Godolphin 8 yıl
Bu zaten olması gerekendi ama gerçekten işi zor apple'ın sorunlu olanı alanlara haksızlık olacak gibi :)
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Fashionality 8 yıl
realcem

Bu zaten olması gerekendi ama gerçekten işi zor apple'ın sorunlu olanı alanlara haksızlık olacak gibi :)


cdma iPhone 4 lerde sim girişi gibi bi yer olmadığı için iPhone unu unlocked şekilde ve faturasız bir hat ile kullanmak isteyen kullanıcılar için pek bir değişiklik olmayacak.. ayrıca türkiye de cdma sistemi yok sanırım yani bizim çin değişen bir şey olmayacak
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mistifa 8 yıl
7 inchlik bi iPad mantıklı
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Kuray 8 yıl
Peki kaynak? Bu soylentilere gosterilecek herhangi bir yazi var mi?
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AhmedKaymakcı 8 yıl

Kuray
Peki kaynak? Bu soylentilere gosterilecek herhangi bir yazi var mi?

+1 kaynak alabilirmiyiz?
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