Apple: "25 milyonu iPad olmak üzere 200 milyon iOS cihaz sattık"

Apple devam etmekte olan Küresel Geliştiriciler Konferansı 2011'de, mobil pazarla ilgili önemli istatistikler paylaştı. iPad, iPhone ve iPod Touch'ta kullanılan iOS işletim sisteminin %44 pazar payı ile mobil işletim sistemlerinin lideri olduğunu belirten Apple'ın iOS'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Scott Forstall, şimdiye kadar 200 milyondan fazla iOS tabanlı cihaz satıldığını ve iPad'in 14 ayda 25 milyon sattığını ifade etti. iTunes üzerinden 15 milyar şarkı indirildiğini belirten Scott Farstall, iBookstore'dan 130 milyon kitap indirildiğini ve uygulama mağazaları arasında zirvede yer alan App Store'dan şimdiye kadar 14 milyar uygulama indirildiğini açıkladı.

İki bin uygulama ile başlayan iPad'in bugün 90 bin uygulamaya sahip olduğuna değinen Scott Farstall, uygulama geliştiricilere şimdiye kadar 2.5 milyar dolarlık ödeme yaptıklarını açıkladı.