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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: "25 milyonu iPad olmak üzere 200 milyon iOS cihaz sattık"

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple:
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Apple devam etmekte olan Küresel Geliştiriciler Konferansı 2011'de, mobil pazarla ilgili önemli istatistikler paylaştı. iPad, iPhone ve iPod Touch'ta kullanılan iOS işletim sisteminin %44 pazar payı ile mobil işletim sistemlerinin lideri olduğunu belirten Apple'ın iOS'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Scott Forstall, şimdiye kadar 200 milyondan fazla iOS tabanlı cihaz satıldığını ve iPad'in 14 ayda 25 milyon sattığını ifade etti. iTunes üzerinden 15 milyar şarkı indirildiğini belirten Scott Farstall, iBookstore'dan 130 milyon kitap indirildiğini ve uygulama mağazaları arasında zirvede yer alan App Store'dan şimdiye kadar 14 milyar uygulama indirildiğini açıkladı.

İki bin uygulama ile başlayan iPad'in bugün 90 bin uygulamaya sahip olduğuna değinen Scott Farstall, uygulama geliştiricilere şimdiye kadar 2.5 milyar dolarlık ödeme yaptıklarını açıkladı.

Apple:
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Apple:
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Apple:
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Apple:
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Apple:
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Apple:
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mali__ 7 yıl
fx57 de olmasa haber okuyamayacagiz zaten.. ellerine saglık..
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MAVİT 7 yıl
hasanaygunoglu
donanimhaaber neden bu kadar geç kaldı haberleri vermek için. o kadar şey tanıtıldı hiç bir haber yok henuz. ios5 icloud falan..

GENELDE ANDROİDE HAYRAN OLDUKLARI İÇİN APPLE HABERLERİNİ GECİKTİRİYOR OLABILIRLER MI?
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LKLC 7 yıl
donanimhaaber neden bu kadar geç kaldı haberleri vermek için. o kadar şey tanıtıldı hiç bir haber yok henuz. ios5 icloud falan..
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Ömer3458 7 yıl
Akıllara zarar rakamlar valla helal olsun ne denir basarılarının devamını diliyorum ve bekliyorum :)
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saygi 7 yıl
Acaba uygulamalardan kazancı ne kadar olmuş.2.5 milyar dolar yazılımcılara gitmesi müthiş bir rakam. Uygulamların fiyatlarında da düşme var. Eskiden en dandik program bile mobil versiyonlar için konuşuyorum. 15-30 USd arasında olurdu. Şimdi cidden düşük fiyatlar var. En pahalı uygulamlar sanırım navigasyon yazılımlarında.
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FightForBeer 7 yıl
25 miyon ipadden 1 tanesini kaptım :D
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
bi sadaka bi sakal'da bize atsanız :D
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canberx 7 yıl
Allah işlerini rast getirsin bizde bu teknoloji nimetinden yararlanalım Apple olmasa biz ne yaparık yaw :D
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alpa07 7 yıl
zenginin malı zühürdün çenesini yorarmış.
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4w3e 7 yıl
hayırlı işler ne diyek başka :D
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