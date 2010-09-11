Apple, 5.Nesil iPhone için yüzünü Qualcomm'a mı dönecek ?

Çok yakında ülkemizde de satışa sunulacak olan iPhone 4'ü bir kenara alırsak, gelen son dedikodular Apple'ın 5.Nesil iPhone üzerinde çalışmaya başladığını (Firmaların bir telefon üzerinde yaklaşık 1,5 sene çalıştığı düşünülüyor.) gösteriyor. Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinde çalışan mühendisler 5.Nesil iPhone için neler yapmayı düşünüyor ? Şimdilik bu sorunun cevabı bilinmese de 5.Nesil iPhone için temel bazı soruların cevapları gelmeye başladı.

ChinaTimes'da yayınlanan habere göre Apple, diğer iPhone'larda olduğu gibi 5.Nesil'in üretiminde de Foxconn ile birlikte çalışacak ve üretim sürecinde Foxconn, üretim kapasitesinin büyük çoğunluğunu 5.Nesil iPhone'a ayıracak.

Fakat gazetenin haberine göre Apple, 5.Nesil iPhone'da yonga üreticilerinde değişliğe gidecek. Yakın zamanda mobil yonga birimi Intel tarafından satın alınan Infineon ile önceki iPhone'larda ortak çalışan Apple, 5.Nesil için yoluna Qualcomm ile devam edecek. Ancak gazetenin bu iddiasına rağmen yakın zamanda Intel'in yönetim kurulu başkanı Paul Otellini, Intel-Infineon işbirliğinden dolayı Steve Jobs'un oldukça "mutlu" olduğunu açıkladığını belirtelim.