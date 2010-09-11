Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 5.Nesil iPhone için yüzünü Qualcomm'a mı dönecek ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
14
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çok yakında ülkemizde de satışa sunulacak olan iPhone 4'ü bir kenara alırsak, gelen son dedikodular Apple'ın 5.Nesil iPhone üzerinde çalışmaya başladığını (Firmaların bir telefon üzerinde yaklaşık 1,5 sene çalıştığı düşünülüyor.) gösteriyor. Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinde çalışan mühendisler 5.Nesil iPhone için neler yapmayı düşünüyor ? Şimdilik bu sorunun cevabı bilinmese de 5.Nesil iPhone için temel bazı soruların cevapları gelmeye başladı.

ChinaTimes'da yayınlanan habere göre Apple, diğer iPhone'larda olduğu gibi 5.Nesil'in üretiminde de Foxconn ile birlikte çalışacak ve üretim sürecinde Foxconn, üretim kapasitesinin büyük çoğunluğunu 5.Nesil iPhone'a ayıracak.

Fakat gazetenin haberine göre Apple, 5.Nesil iPhone'da yonga üreticilerinde değişliğe gidecek. Yakın zamanda mobil yonga birimi Intel tarafından satın alınan Infineon ile önceki iPhone'larda ortak çalışan Apple, 5.Nesil için yoluna Qualcomm ile devam edecek. Ancak gazetenin bu iddiasına rağmen yakın zamanda Intel'in yönetim kurulu başkanı Paul Otellini, Intel-Infineon işbirliğinden dolayı Steve Jobs'un oldukça "mutlu" olduğunu açıkladığını belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 yıl
Eee bu adamlar kendi yongalarını üretmeye başlamışlardı. Hatta tane başına ettikleri kârı yazıp baya sevinmişlerdi. Şimdi niye döndüler ki yine ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 9 yıl
2700 tl'lik telefonlar, sadece ekrandan oluşan ve nette gezinmeye yarayan tabletimsi pc'ler.. Apple herhalde 21. yüzyılın en "niş" şirketi olarak tarihe geçecek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 9 yıl
adalar iphone 4 eskittiler 5 konuşmaları doğal bizim gibi ülkeyi 3. ülke düzeyinde görürseler bizler millet 8. nesli kullanırken bizde 5. kullanırız.
iphone 5 konuşulması 4. verdiği rahatsızlıklar sanırım bununla kapatmayı dşünüyorlar ilk öncelikli anten problemi sonra flash uygulamaları , yazılım ve tasarım üzerinde yoğunlaşağına inanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkaius 9 yıl
Bence 4'ün tadını çıkaralım..Daha 5'i düşünmeye lüzum yok ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 9 yıl
Intel'in satın aldığı firmanın adı Infeon değil Infineon :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yclplt 9 yıl
daha 4'ü türkiyeye gelmeden 5.nesilin muhabbeti yapılmaya başlanmış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 9 yıl
Fiyatları böyle giderse 5' incisi rulo yapılıp malum "cepte" taşınabilen model olur heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 9 yıl

yclplt

daha 4'ü türkiyeye gelmeden 5.nesilin muhabbeti yapılmaya başlanmış :D


Öyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14489 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme 9 yıl TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim