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Apple, Aperture fotoğraf düzenleme yazılımını güncellendi

5 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Aperture fotoğraf düzenleme yazılımını güncellendi
Apple'ın profesyonel fotoğraf düzenleme işlemleri için hazırladığı başarılı yazılımı Aperture, hata çözümleri ile 3.5.1 sürümüne güncellendi.
Ekim ayı içerisinde büyük bir güncelleme ile 3.5 sürümüne yükseltilen ve bünyesine birçok yeni özellik eklenen Aperture, dün yayınlanan 3.5.1 güncellemesiyle ise artık sıcaklık ve renk tonu beyaz dengesi düzgün çalışıyor, yüz algılama ve fotoğrafların meta data bilgileriyle ilgili öğrenilen sorunlar çözülüyor ve son olarak genel olarak kararlılık geliştirmelerine kavuşuyor.
Kullanıcılarından gelen bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam eden Aperture fotoğraf düzenleme yazılımına 145 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id408981426?mt=12 Yorum Yaz
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