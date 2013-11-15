Apple, Aperture fotoğraf düzenleme yazılımını güncellendi

Apple'ın profesyonel fotoğraf düzenleme işlemleri için hazırladığı başarılı yazılımı Aperture, hata çözümleri ile 3.5.1 sürümüne güncellendi.

Ekim ayı içerisinde büyük bir güncelleme ile 3.5 sürümüne yükseltilen ve bünyesine birçok yeni özellik eklenen Aperture, dün yayınlanan 3.5.1 güncellemesiyle ise artık sıcaklık ve renk tonu beyaz dengesi düzgün çalışıyor, yüz algılama ve fotoğrafların meta data bilgileriyle ilgili öğrenilen sorunlar çözülüyor ve son olarak genel olarak kararlılık geliştirmelerine kavuşuyor.

Kullanıcılarından gelen bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam eden Aperture fotoğraf düzenleme yazılımına 145 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id408981426?mt=12