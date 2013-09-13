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Apple, Camera Raw v4.09 güncellemesini yayınladı

5 yıl
329
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Camera Raw v4.09 güncellemesini yayınladı
Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan veren Camera Raw'ın, yeni 4.09 güncellemesi yayınlandı. 
Apple tarafından yapılan güncelleme ile yeni fotoğraf makinesi olarak sadece Olympus'un PEN E-P5 modeline destek verilmeye başlanmış durumda. Ayrıca Sony Cyber-shot DSC-RX100 fotoğraf makinesinin fotoğraflarında oluşan lens bozulması hakkında yenilikleri getiren güncelleme, Nikon fotoğraf makineleri ile çekilmiş fotoğrafların beyaz ayarında meydana gelen bir sorunu da ortadan kaldırıyor.
Yayınlanan 6.59 MB boyutundaki yeni v4.09 güncellemesine, buradan ulaşabilirsiniz. 

http://support.apple.com/kb/DL1681 Yorum Yaz
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