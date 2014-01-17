Apple, Camera Raw v5.03 güncellemesini yayınladı

Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı, Aperture 3 ya da iPhoto 11 ve üstü programlarda fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 5.03 güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde;

Canon EOS M2

Yeni güncelleme ile gelen düzeltemeler ise şu şekilde;

Sony Cyber-shot DSC-RX100 ile meydana gelen lens düzelteme problemi çözüldü.

Olympus OM-D E-M1'in bazı fotoğraflarında görülen renk problemi çözüldü.

Yayınlanan 7.2 MB boyutundaki yeni v5.03 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://support.apple.com/kb/DL1717