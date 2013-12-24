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Apple: Mac Pro konusunda zamana ihtiyacımız var

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple: Mac Pro konusunda zamana ihtiyacımız var
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Apple, kısa bir süre önce Apple Online Store üzerinden satışa sunduğu Mac Pro hakkında konuştu: Biraz zamana ihtiyacımız var.

Hatırlanacağı gibi Mac Pro'nun gönderim tarihi satışa sunulduktan kısa bir süre içerisinde 30 Aralık'dan Şubat 2014'e kadar uzamıştı. Gönderim tarihlerinde yaşanan bu denli uzama karşısında Apple'ın yapacağı açıklama merak konusu olmuştu.

Forbes'a konuşan Apple basın sözcüsü yeni Mac Pro'ya kullanıcıların gösterdiği talebin olağanüstü olduğunu ve bu talebi karşılayacak üretimin biraz zaman alacağını açıklayarak gönderim tarihlerinin uzamasına açıklık getirdi.

Bilindiği gibi Mac Pro, kasa tasarımından bileşenlerin konumlandırılmasına ve soğutma sistemine kadar birçok konuda bilgisayar dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu açıdan devrimsel sıfatını hakeden Mac Pro'nun üretim süreci de haliyle diğer bilgisayarlara göre çok daha kompleks ve uzun sürüyor.

Tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor.

Mac Pro hakkında daha detaylı bilgiye, hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz:

Profesyonellerin yeni küçük canavarı Mac Pro satışa sunuldu


http://m.iclarified.com/entry/index.php?enid=36930 Yorum Yaz
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Xagdas 5 yıl en beğenilen Divinity
Divinity

Xagdas

Mac Pro konusunda paraya ihtiyacımız var. Çok paraya.


Boş boş konuşmuyor musunuz kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz, görende koskoca Apple, kasasında 400milyar dolardan fazla para olan firma, MacPro'yu paraya "ihtiyacı" olanlar için yapıyor sanacak.


Apple'ın ayakkabı kutusunda 400 milyar dolar mı varmış? Dönemsonu bilançosunu sen mi hazırlıyorsun :)
Boş konuşan sensin. Firmalar kasalarında çiklet saklasınlar demedim, mallarını ucuza satsınlar da demedim.
Bana/bize (hatta genel olarak Türk insanıma - malum yüksek kdv + ekstra ötv falan) daha fazla para lazım dedim (yani bir dilek).
1 kazanan 2 ister, 10 kazanan 11 ister, bu işler böyledir.
Küstahlığa lüzum yok, kimsinizki siz benim dileklerime gülüyorsunuz, kendi işinize bakın.

DivinityXagdasMac Pro konusunda paraya ihtiyacımız var. Çok paraya.Boş boş konu...
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Xagdas 5 yıl
Mac Pro konusunda paraya ihtiyacımız var. Çok paraya.
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1 Avatar
grezimonk 5 yıl
şekil çöp kovası performans olarak çöp öğütme makinası olmasın bu? chip.com.tr yazarı bunu kahve fincanına benzetmişti çöp kovası deyince iSheepler isyan etti...
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ganja77 5 yıl
eh be apple bir şeyde de devrim yapma
birr şeyde de ikon olma
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erehyan 5 yıl
birgün sayısal veya başka bir yerden para çıkarsa söz alacam lnn seni apple :D
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Nokia Specialist 5 yıl
İnternette biri bu mac'lerden birini ele geçirip Corsair kasasına monte etmişti vazo gibi sevmediği için, kasa içinde Mac yani. Biri onun linkini koyabilir mi
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ilkerinanç 5 yıl
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grezimonk 5 yıl Nokia Specialist
vazo değil çöp kovası yada elektrikli çöp kovası... çöp öğütme makinasıda denebilir...
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MegaWolt38 5 yıl
Boş konuşmaya lüzum yok. Hala bazıları bu ürünü normal pc kasalarıyla kıyaslıyor, niye pahalı diyor. Bu "İŞ" için yani grafik tasarım vb. gibi pc nin kaldıramayacağı ağır işler için. Oyun oynamak, facebook a girmek için değil.!
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feerrroooo 5 yıl
2014 ortalarında 14 nanometre mimarisine(Broadwell) ve DDR4 belleklere geçilecek o zaman döneminde böyle bir kasa almak daha mantıklı
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Xagdas 5 yıl
Mac Pro konusunda paraya ihtiyacımız var. Çok paraya.
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Divinity 5 yıl Xagdas
Xagdas

Mac Pro konusunda paraya ihtiyacımız var. Çok paraya.


Boş boş konuşmuyor musunuz kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz, görende koskoca Apple, kasasında 400milyar dolardan fazla para olan firma, MacPro'yu paraya "ihtiyacı" olanlar için yapıyor sanacak.
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