Apple: Mac Pro konusunda zamana ihtiyacımız var

Apple, kısa bir süre önce Apple Online Store üzerinden satışa sunduğu Mac Pro hakkında konuştu: Biraz zamana ihtiyacımız var.

Hatırlanacağı gibi Mac Pro'nun gönderim tarihi satışa sunulduktan kısa bir süre içerisinde 30 Aralık'dan Şubat 2014'e kadar uzamıştı. Gönderim tarihlerinde yaşanan bu denli uzama karşısında Apple'ın yapacağı açıklama merak konusu olmuştu.

Forbes'a konuşan Apple basın sözcüsü yeni Mac Pro'ya kullanıcıların gösterdiği talebin olağanüstü olduğunu ve bu talebi karşılayacak üretimin biraz zaman alacağını açıklayarak gönderim tarihlerinin uzamasına açıklık getirdi.

Bilindiği gibi Mac Pro, kasa tasarımından bileşenlerin konumlandırılmasına ve soğutma sistemine kadar birçok konuda bilgisayar dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu açıdan devrimsel sıfatını hakeden Mac Pro'nun üretim süreci de haliyle diğer bilgisayarlara göre çok daha kompleks ve uzun sürüyor.

Tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor.

Mac Pro hakkında daha detaylı bilgiye, hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz:

Profesyonellerin yeni küçük canavarı Mac Pro satışa sunuldu

http://m.iclarified.com/entry/index.php?enid=36930