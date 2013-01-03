Apple: "Rahatsız Etme" özelliğindeki hata kendiliğinden düzelecek

Haber Editörü
Apple, iOS 6 ile birlikte iOS kullanıcılarının hayatına giren "Rahatsız Etme" özelliğinin düzgün çalışmamasına neden olan hatayla ilgili olarak destek sayfası üzerinden bir açıklama yaptı.
Kullanıcıların gelen çağrı, mesaj ve bildirim gibi uyarıların seslerini kapatmalarını yardımcı olan "Rahatsız Etme" özelliğindeki hatanın 7 Ocak tarihinde kendiliğinden düzeleceği belirtildi. Ancak, şu an için hatanın tek çözümünün özelliği elle kapatmak olduğunu da dile getirdi. "Rahatsız Etme" özelliğindeki zaman bazlı bu hatayı elle düzeltmek için cihazınızın menüsündeki "Ayarlar" uygulamasına girmeniz ve buradan "Bildirimler" sekmesi altındaki "Rahatsız Etme" başlığı içerisinde yer alan "Zamanlanmış" kısmını kapatmanız yeterli olacaktır.
Birçok iOS6 kullanıcısının rahatsız edilmek istemediği anlarda yardımına koşan "Rahatsız Etme" özelliğinin ilerleyen dönemlerde benzer sorunlar yaşatıp yaşatmayacağını hep birlikte göreceğiz.
http://support.apple.com/kb/TS4510 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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