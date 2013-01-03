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Apple: "Rahatsız Etme" özelliğindeki hata kendiliğinden düzelecek

6 yıl
1,2b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, iOS 6 ile birlikte iOS kullanıcılarının hayatına giren "Rahatsız Etme" özelliğinin düzgün çalışmamasına neden olan hatayla ilgili olarak destek sayfası üzerinden bir açıklama yaptı.

Kullanıcıların gelen çağrı, mesaj ve bildirim gibi uyarıların seslerini kapatmalarını yardımcı olan "Rahatsız Etme" özelliğindeki hatanın 7 Ocak tarihinde kendiliğinden düzeleceği belirtildi. Ancak, şu an için hatanın tek çözümünün özelliği elle kapatmak olduğunu da dile getirdi. "Rahatsız Etme" özelliğindeki zaman bazlı bu hatayı elle düzeltmek için cihazınızın menüsündeki "Ayarlar" uygulamasına girmeniz ve buradan "Bildirimler" sekmesi altındaki "Rahatsız Etme" başlığı içerisinde yer alan "Zamanlanmış" kısmını kapatmanız yeterli olacaktır.  

Birçok iOS6 kullanıcısının rahatsız edilmek istemediği anlarda yardımına koşan "Rahatsız Etme" özelliğinin ilerleyen dönemlerde benzer sorunlar yaşatıp yaşatmayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://support.apple.com/kb/TS4510 Yorum Yaz
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KinZhull 6 yıl en beğenilen
İOS bile bıktı Apple mühendislerinden baksanıza alıştı güncelleme beklemeden kendi kendine düzeltme yapıyor
Hey allahım ya ...
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DH Misafiri 6 yıl
fandroidçileri anlamış değilim sorunu iyosçular yaşıyor iyosçulara avukatlık yapıyorlar başkasının kusuru seni yüceltmezki rahatsiz etme özelliği düne kadar varmıydıki şimdi büyük sorun olsun varsın çalışmasın rahatsız olanda şikayet etsin firmada teknik cevabını yazsın çözümünü üretsin iyosun ekisiği fandroidin artısı olmaz bundan vazgeçin artık
1 Yanıt Yanıtla
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*GameOver* 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

fandroidçileri anlamış değilim sorunu iyosçular yaşıyor iyosçulara avukatlık yapıyorlar başkasının kusuru seni yüceltmezki rahatsiz etme özelliği düne kadar varmıydıki şimdi büyük sorun olsun varsın çalışmasın rahatsız olanda şikayet etsin firmada teknik cevabını yazsın çözümünü üretsin iyosun ekisiği fandroidin artısı olmaz bundan vazgeçin artık


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glos7777 6 yıl
idareten google play daki "My VIP Calls" uygulamasının geliştiricisinden yardım alsınlar..
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Yaratık00 6 yıl
Fourtagraph
Hikaye gibi.. Bir sabah uyanacağız ve o oluvermiş olacak..

Ay canım yaa.
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cem650 6 yıl
yinede apple varmı ötesi adamlar yapıyor yapsın google samsung nokia görelim muhahahahha
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Extreme Victory 6 yıl
Bu haber kısmına yorum yazmak kaldırılsın bence zira anında şiddetli geyik dönüyor bilhassa fandroidler bu konuda büyük nam sahibi.


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Odisabi 6 yıl Extreme Victory
Extreme Victory

Bu haber kısmına yorum yazmak kaldırılsın bence zira anında şiddetli geyik dönüyor bilhassa fandroidler bu konuda büyük nam sahibi.




+454845
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Nerevarine 6 yıl Extreme Victory
Extreme Victory

Bu haber kısmına yorum yazmak kaldırılsın bence zira anında şiddetli geyik dönüyor bilhassa fandroidler bu konuda büyük nam sahibi.




Ne kadar artı versem de kurtarmıyor eksileri. Basmışlar gerçekten.

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This Time 6 yıl
Bu apple'da harbiden cok oluyor ha.

Telefon cekmez " tutmayi bilmiyorsunuz" der , kamera sorunu cikar " cekmeyi bilmiyorsunuz" der agzinin ortasina vurucan iki tane.
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Mr.Legend 6 yıl
Apple işte şaşırmadım bu açıklamaya.
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devcitybg 6 yıl
Bu ozelligi kullanan var mi ki?
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*GameOver* 6 yıl devcitybg
[DMC]

Bu ozelligi kullanan var mi ki?

İos 6da en sevdiğim özellik sanırım çok işimi görüyor
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KinZhull 6 yıl en beğenilen
İOS bile bıktı Apple mühendislerinden baksanıza alıştı güncelleme beklemeden kendi kendine düzeltme yapıyor
Hey allahım ya ...
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Commander 6 yıl
Apple umursamamış, bunlarlamı uğraşıcam arkadaşım başka şeymi yok diyerek hiçbirşey yapmayacağını farklı dille söylemiş.
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Fourtagraph 6 yıl
Hikaye gibi.. Bir sabah uyanacağız ve o oluvermiş olacak..
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