Apple: "Rahatsız Etme" özelliğindeki hata kendiliğinden düzelecek





Kullanıcıların gelen çağrı, mesaj ve bildirim gibi uyarıların seslerini kapatmalarını yardımcı olan "Rahatsız Etme" özelliğindeki hatanın 7 Ocak tarihinde kendiliğinden düzeleceği belirtildi. Ancak, şu an için hatanın tek çözümünün özelliği elle kapatmak olduğunu da dile getirdi. "Rahatsız Etme" özelliğindeki zaman bazlı bu hatayı elle düzeltmek için cihazınızın menüsündeki "Ayarlar" uygulamasına girmeniz ve buradan "Bildirimler" sekmesi altındaki "Rahatsız Etme" başlığı içerisinde yer alan "Zamanlanmış" kısmını kapatmanız yeterli olacaktır.





Birçok iOS6 kullanıcısının rahatsız edilmek istemediği anlarda yardımına koşan "Rahatsız Etme" özelliğinin ilerleyen dönemlerde benzer sorunlar yaşatıp yaşatmayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://support.apple.com/kb/TS4510