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Apple, Samsung'dan ek tazminat alabilmek için talepte bulundu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple ile Samsung arasında gerçekleşen hukuk mücadelelerin ABD'de gerçekleşenin de Apple galip çıkmış ve Samsung 1milyar dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ancak, söz konusu tazminat Apple tarafından yeterli bulunmamış olacak ki, şirket davanın hakimi Lucy Koh'a ek tazminat talebini belirten bir dilekçe sundu.

Apple tarafından mahkemeye sunulan dilekçe 43 sayfadan oluşurken içeriğinde, 707 milyon dolarlık ek tazminat ve Samsung'un 26 akıllı cihazına satış yasağı getirilmesi talepleri bulunuyor. Bu taleplere sessiz kalmayan Samsung ise, yeni bir duruşma talebiyle Apple'a cevap vermiş durumda. San Jose'deki jüri heyetinin aldığı kararı mantıklı bulmayan Samsung, bu yeni duruşmada tarafların iddialarını kanıtlamaları için daha önce verilen 25 saatlik süreden daha fazla bir zaman verilmesi gerektiğini ifade ediyor. ABD'deki davada 1 milyar dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum edilen Samsung, bu rakamın hesaplanmasında da bir takım yanlışlıklar yapıldığını iddia ediyor. Samsung'un iddiasına göre, 1milyar dolarlık tazminatta 35 milyon dolarlık bir indirime gidilmesi gerektiği belirtiliyor.

6 Aralık tarihinde taraflar tekrar hakim Lucy Koh'un karşısına çıkacakken, hakim Koh'un önceki davada jürinin almış olduğu karara dayanarak Samsung'un ödeyeceği tazminat bedelini 3 katına çıkarması da ihtimaller arasında yer alacak. Samsung ile Apple'ın sunmuş olduğu taleplerin ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444165804578011824001730696.html?mod=googlenews_wsj Yorum Yaz
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seven44 6 yıl
iphone 5 zararını cıkaracak galıba..
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E_Aydin35 6 yıl
Evet buyurun görün... Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa bir kaç hafta önce çıkıp Apple'ın öncülüğü "para" ! değil, yenilik ve teknolojidir diyen firmaya buyurun bakın ! Yenilik isteyen bir firmanın kendi yolundan gitmek yerine büyük rakiplerine çelme takmaya çalışması gerçeken hiç adil değil.. Belki bu zamana kadar Apple için hep içten ve vardır bir sebeb gerekçesiyle kapalı ve olumlu yorumlar yaptım ama, Apple bu yaptığı şerefsizlikten başka bir şey değil !..
Evet buyurun görün... Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa bir kaç hafta önce çıkıp Apple'ın öncülüğü "para" ! değil, yenilik ve teknolojidir diyen firmaya buyurun ...
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Scorpion28 6 yıl This Time
This Time

Samsung , S3'ü seçmek için dahi olmaya gerek yok diyerek iphone alanları mal yerine koymuştu.

Az bile olmuş


haksızda değil samsung sanki
This TimeSamsung , S3'ü seçmek için dahi olmaya gerek yok diyerek iphone alanları mal yerine koymuştu.Az bile olmuş
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bozok_53_45 6 yıl
yorumumu silen editör kaç para aldın apple dan söyle adam gibi!!!
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Scorpion28 6 yıl
editörler apple'a çalışıyor maşallah. benimde eleştiri mesajımı silmişler.
gözlerim yaşardı tim cook apple'ı böylesine sevunan editörler olduğunu bilse hemen size iş verirdi.
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servisdestek 6 yıl
Bende iphone kullanıcısıydım.. tamamen gösteriş bi telefon olduğunu gördüm... cihazın tek iyi yönü dokunmatiği gerisi hikaye kim ne derse desin eee şunuda söylemek gerekirse ilk çıktığında çok güzel geliyordu insana ama şimdi htc sensation kullanıyorum ve sonrada s3 aldım ikisi de güzel on numara telefon iş ile ilgili bireysel kullanım ile ilgili herşeyi düşünmüşler ... yanii telefonlarımdan memnunum... şöyle bi hikayem var 3 sene evvel istanbulda bi toplantıya gitmiştim gelenlerin hepsi zengin mühiti i3s in ilk çıktığı zamanlar. abi tüm zenginlerin cebinde ondan var çıkarıyorlar şrakt diye açıyorlar.. o zamanlar nerde herkezin elinde.. şimdi kaşar oldu telefonlar herkezin elinde o yüzden de almak istemiyorum en son aldığım iphone 3s oda çalışanımda duruyor...:)
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Outlaw-E 6 yıl
İphone kullanmama ragmen apple kadar antipatik bir firma daha gormedim.
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inexo 6 yıl
herkes iphone ları satıp s3 alsın hadi
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Celtic Warrior 6 yıl inexo
inexo
herkes iphone ları satıp s3 alsın hadi

Mercedes ten inip fiat binelim yani.
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Reddemon35 6 yıl
Anlamadığım şey bu davanın GOOGLE a da açılması gerekiyor zira bahsedilen dava konularının çoğunluğu ANDROID işletim sistemini ilgilendiriyor ama olay sadece SAMSUNG a dayatılmış durumda. Saygın Amerikan adaleti ,hakim savcı ve jürisi olduğunu iddia eden hukuk sistemi bunu nasıl göz ardı ediyor.
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magicool 6 yıl
apple a yakıştıramadım....
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Guest-F8946C419 6 yıl
"Teknolojiye kafa yormuyor."

"İphone 5'in zararını çıkartacak"

Hakim'e hakaret içeren mesajlar..

Seviye yerlerde, bilgiden çok düşmanlık konuşuyor. Yok efendim, samsung haklı diye ağlayanlar var..Bilgili olduğuna inanıyorum çoğu insanın ama bu kadar komik mesajlar atmayın be kardeşim ya.. Ne fanlığa, ne de düşmanlığa vurmaya gerek yok. Bela okumakla, insanları aşalayıcı ve küçük düşürücü mesajlar atmakla olmaz bu iş.. Elinde güzel kaynak olur, dersin bu böyle, şu şurada hatalı dersin. Hem insanlar birşey öğrenir hemde seviye korunmuş olur. Ben artık şu Apple düşmanlarının yorumlarını, apple başlığında görmekten bıktım.. Kendi beğenmiyor diye diğer tercih eden insanları küçük düşürenleri teker teker şikayet ediyorum, Donanım haber Ailesinin bu konuda hassas bir yönetimi olacağına inancım tam.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Samsung S3'ü çıkardığı için pişman.
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the_end_ 6 yıl
:) elma 5 in disindaki kabuk soyuluyor. iadelerin faturasini samsung a mi kesiyorsun. Ya da android 4.1.1 s3 hosuna gitmedimi :)
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osmanefeozkan 6 yıl
Kendi helal parammış gibi haram olsun diyesim geldi
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