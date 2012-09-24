Apple, Samsung'dan ek tazminat alabilmek için talepte bulundu

Apple ile Samsung arasında gerçekleşen hukuk mücadelelerin ABD'de gerçekleşenin de Apple galip çıkmış ve Samsung 1milyar dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ancak, söz konusu tazminat Apple tarafından yeterli bulunmamış olacak ki, şirket davanın hakimi Lucy Koh'a ek tazminat talebini belirten bir dilekçe sundu.

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444165804578011824001730696.html?mod=googlenews_wsj

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Apple tarafından mahkemeye sunulan dilekçe 43 sayfadan oluşurken içeriğinde, 707 milyon dolarlık ek tazminat ve Samsung'un 26 akıllı cihazına satış yasağı getirilmesi talepleri bulunuyor. Bu taleplere sessiz kalmayan Samsung ise, yeni bir duruşma talebiyle Apple'a cevap vermiş durumda. San Jose'deki jüri heyetinin aldığı kararı mantıklı bulmayan Samsung, bu yeni duruşmada tarafların iddialarını kanıtlamaları için daha önce verilen 25 saatlik süreden daha fazla bir zaman verilmesi gerektiğini ifade ediyor. ABD'deki davada 1 milyar dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum edilen Samsung, bu rakamın hesaplanmasında da bir takım yanlışlıklar yapıldığını iddia ediyor. Samsung'un iddiasına göre, 1milyar dolarlık tazminatta 35 milyon dolarlık bir indirime gidilmesi gerektiği belirtiliyor.6 Aralık tarihinde taraflar tekrar hakim Lucy Koh'un karşısına çıkacakken, hakim Koh'un önceki davada jürinin almış olduğu karara dayanarak Samsung'un ödeyeceği tazminat bedelini 3 katına çıkarması da ihtimaller arasında yer alacak. Samsung ile Apple'ın sunmuş olduğu taleplerin ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.