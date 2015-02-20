Apple, Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında satılmış Macbook Pro modelleri için tamir programı başlattı

Şu sıralar üzerinde çalıştığı ortaya çıkan otomobil modeliyle gündemden düşmeyen dünyanın en değerli şirketi Apple, Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında satılmış Macbook Pro modelleri için önemli bir tamir programı başlattı.

Apple'ın Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında sattığı 15-inç Earl 2011, 15-inç Late 2011, Retina 15-inç Mid 2012, 17-inç Early 2011, 17-inç Late 2011 ve son olarak Retina 15-inç Early 2013 Macbook Pro modellerini kapsayan tamir programı, bilgisayarların beklenmedik yeniden başlatmaları, ekran ile videolarda oluşan bozulmalar ve bilgisayar açık olmasına rağmen bağlı harici ekran dahil görüntü alınamaması sorunlarının çözülmesini hedefliyor.

20 Şubat tarinie ABD ile Kanada, 27 Şubat tarihinde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde bağlayacağı ve 27 Şubat 2016 tarihine kadar süreceği belirtilen program hakkında bilgi almak ve bilgisayarınız model ile garanti kapsamını sorgulamak için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Onarım sürecinin ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var.





http://www.macrumors.com/2015/02/19/2011-macbook-pro-repair-program-apple/