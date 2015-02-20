Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında satılmış Macbook Pro modelleri için tamir programı başlattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
6
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında satılmış Macbook Pro modelleri için tamir programı başlattı
Şu sıralar üzerinde çalıştığı ortaya çıkan otomobil modeliyle gündemden düşmeyen dünyanın en değerli şirketi Apple, Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında satılmış Macbook Pro modelleri için önemli bir tamir programı başlattı.
Apple'ın Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında sattığı 15-inç Earl 2011, 15-inç Late 2011, Retina 15-inç Mid 2012, 17-inç Early 2011, 17-inç Late 2011 ve son olarak Retina 15-inç Early 2013 Macbook Pro modellerini kapsayan tamir programı, bilgisayarların beklenmedik yeniden başlatmaları, ekran ile videolarda oluşan bozulmalar ve bilgisayar açık olmasına rağmen bağlı harici ekran dahil görüntü alınamaması sorunlarının çözülmesini hedefliyor.
20 Şubat tarinie ABD ile Kanada, 27 Şubat tarihinde ise Türkiye dahil diğer ülkelerde bağlayacağı ve 27 Şubat 2016 tarihine kadar süreceği belirtilen program hakkında bilgi almak ve bilgisayarınız model ile garanti kapsamını sorgulamak için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Onarım sürecinin ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var.
 
Apple, Şubat 2011 - Şubat 2013 tarihleri arasında satılmış Macbook Pro modelleri için tamir programı başlattı


http://www.macrumors.com/2015/02/19/2011-macbook-pro-repair-program-apple/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ula Apple, fiyatları gömmesen çok iyisinde paran düşündürüyor be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
applede hata çıkmaz sağlam diyenler için gelsin bu haber. acaba apple ürünleri pc kadar çok satılsa hata payı ne kadar olur. hatta applenin ucuz toplamaları felan çıksa. ben pc den çok daha fazla hata vereceğine eminim. çünkü çöp pc ler ancak isim ile milleti 4 katı paraya kekliyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akgozoktay 4 yıl
elektronik ürün oldukları için gayet doğal olarak bu tip şeyler olabilir ki ürününe sahip çıkması çok güzel.
fakat bizim fanboycukların genel söylemlerine göre mac da bu tip hata olması imkansızdır. kraldan çok kralcı olmak bu demek olsa gerek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-DD1B5D41-9 4 yıl akgozoktay
akgozoktay
elektronik ürün oldukları için gayet doğal olarak bu tip şeyler olabilir ki ürününe sahip çıkması çok güzel.
fakat bizim fanboycukların genel söylemlerine göre mac da bu tip hata olması imkansızdır. kraldan çok kralcı olmak bu demek olsa gerek

Apple'ın bu politikasını çok seviyorum.Adamlar ürününün arkasında sonuna kadar duruyor.hata varsa duzeltiliriz diyorlar.Sırf müşteri memnuniyeti için bile alınır.diğer markalara bak birde... Acaba ne.yapıp ne edip kullanıcıya kilitleyebilirim derdinde alayı.Bu sektörde lider olmak istiyorsan apple gibi adam gibi üretip sonuna kadarda arkasında duracaksin.

Sırf müşteriye değer verdikleri için apple ve toyotayi seviyorum.ama android kullaniyorum suana kadar apple ürünüm olmadi ama bundan sonra apple alacağım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 4 yıl
Bugün, Benim bilgisayarımda da aynı sorun olduğu için apple TR ile görüştüm veBugünden itibaren Türkiye'de de geçerli dediler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Özgürlükte Sınır Tanımayanlar 4 yıl Clone Camera İnceleme 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim