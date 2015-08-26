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Apple, Tesla'dan kıdemli bir mühendisi bünyesine kattı

3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Tesla'dan kıdemli bir mühendisi bünyesine kattı

Dönemsel olarak Apple'ın yeni Mac ve iOS ürünlerine ait iddialar teknoloji gündemine gelse de, firmanın elektrikli otomobil iddiaları geçen yıldan bu yana sürekli gündemi meşgul ediyor. Apple tarafından bugüne kadar en küçük bir doğrulama olmamasına rağmen mühendislerin LinkedIn hesaplarındaki değişiklikler projeyi ele veriyor. 

Son olarak Tesla'nın kıdemli mühendislerinden Jamie Carlson, Apple bünyesine katıldığını LinkedIn hesabında yaptığı değişiklikle duyurdu. Jamie ile birlikte sürücüsüz araç teknolojileri konusunda bu yıl Apple'a geçen mühendis sayısı da 7 oldu.

Apple genelde önemli deneyime sahip ve projelerde yer almış isimleri tercih ediyor. Geçen yıl da bu alanda ün yapmış mühendisler Apple çatısı altında toplanmıştı. Mühendisler Ford, BMW, Volkswagen, Delphi Automotive, Robert Bosch, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışıyordu.

Apple'ın tüm bu mühendisleri Mac veya iOS sistemlerinde görevlendireceğini düşünmek safdillik olur. Firmanın elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda özel bir ekip kurduğu, bu ekibi diğer bölümlerden bağımsız hale getirdiği biliniyor. Ancak firma sektöre bir üretici olarak mı adım atacak yoksa bu işin yazılım tarafına mı odaklanacak belli değil. Bununla ilgili firma bir açıklama yapacak mı o da belli değil. 

http://www.reuters.com/article/2015/08/21/us-apple-autos-idUSKCN0QQ23420150821 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Apple baya mühendis topladı güzel bir araba çıkabilir ama Tesla'nın 2 katı fiyatı üstünden verirsede şaşırmamak lazım... :)
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canguler917 3 yıl
her zaman yaptığı gibi yazılımıda,donanımıda apple a ait olur.designed in california ibaresinide direksiyonun üzerine basarlar
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