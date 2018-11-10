Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına 2 kata yakın zam yaptı

iCloud, Apple tarafından 2011 yılında piyasaya sürülen bulut depolama ve bulut bilişim servisi. iCloud sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarını, dosyalarını ve cihazlarında bulunan her şeyi 'bulut'a yedekleyerek muhafaza edebiliyorlar. 5 GB iCloud alanını ücretsiz olarak sunan Apple, 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklı depolama seçeneklerini belli ücretler karşılığında kullanıcılarına sunuyor.

Ülkemizde de bir hayli fazla kullanıcısı bulunan iCloud’dan oldukça üzücü bir haber geldi. Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre, iCloud’un ülkemizdeki fiyatlarında 2 kata yakın zam gelmiş durumda.

Yapılan zammı Apple Türkiye, bugün kullanıcılara göndermiş olduğu e-posta ile duyuran Apple, yeni tarifelerin Aralık ayından itibaren geçerli olacağını belirtti. Ayrıca, hali hazırda aboneliğe sahip olan iCloud kullanıcılarının, aboneliklerinin yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ödeme yapacakları da duyuruldu.

iCloud’un güncel fiyatları şu şekilde,

50 GB ’lık alan 3,99 TL iken 6,49 TL ’ye yükseldi.

’lık alan iken ’ye yükseldi. 200 GB ’lık alan 11,99 TL iken 19,99 TL ’ye yükseldi.

’lık alan iken ’ye yükseldi. 2 TB’lık alan 39,99 TL iken 64,99 TL’ye yükseldi.