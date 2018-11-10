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Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına 2 kata yakın zam yaptı

iCloud'un ülkemizdeki kullanıcılarını bir hayli üzecek kötü bir haberimiz var. Uygulamanın ülkemizdeki fiyatlarına 2 kata yakın zam geldi. Güncel fiyatlar ve detaylar haberimizde.
6 ay
8,7b
1
56
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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iCloud, Apple tarafından 2011 yılında piyasaya sürülen bulut depolama ve bulut bilişim servisi. iCloud sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarını, dosyalarını ve cihazlarında bulunan her şeyi 'bulut'a yedekleyerek muhafaza edebiliyorlar. 5 GB iCloud alanını ücretsiz olarak sunan Apple, 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklı depolama seçeneklerini belli ücretler karşılığında kullanıcılarına sunuyor.
Ülkemizde de bir hayli fazla kullanıcısı bulunan iCloud’dan oldukça üzücü bir haber geldi. Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre, iCloud’un ülkemizdeki fiyatlarında 2 kata yakın zam gelmiş durumda.
Yapılan zammı Apple Türkiye, bugün kullanıcılara göndermiş olduğu e-posta ile duyuran Apple, yeni tarifelerin Aralık ayından itibaren geçerli olacağını belirtti. Ayrıca, hali hazırda aboneliğe sahip olan iCloud kullanıcılarının, aboneliklerinin yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ödeme yapacakları da duyuruldu.
 iCloud’un güncel fiyatları şu şekilde,
  • 50 GB’lık alan 3,99 TL iken 6,49 TL’ye yükseldi.
  • 200 GB’lık alan 11,99 TL iken 19,99 TL’ye yükseldi.
  • 2 TB’lık alan 39,99 TL iken 64,99 TL’ye yükseldi.

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orientem 6 ay en beğenilen pr0gedys
Sıkıntı doları olduğundan fazla almaları. 2TB fiyatı 10dolar normalde. Fazla fazla ödetiyorlar ama 3 kuruş diğer ülkelerden az ödeme ihtimalimiz olsa batıyor adamlara. Apple'ın Türkiye'ye yönelik bu tutumu Türkiye karşıtı bir tutumdur. Sonra çıkıp ağlıyor millete Tim efendi. Apple 'a karşı şuan çok daha büyük bir tepki olmalıydı.
Sıkıntı doları olduğundan fazla almaları. 2TB fiyatı 10dolar normalde. Fazla fazla ödetiyorlar ama 3 kuruş diğer ülkelerden az ödeme ihtimalimiz olsa batıyor ad...
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1 Yanıt Yanıtla +79
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Mene 6 ay
Yalnız apple fiyatlandırmalarıyla alakalı olarak çoğunluğun sürekli atladığı bir konu var. Apple Türkiye fiyatlandırmasını $ olarak değil € olarak baz alır. Türkiye Apple’ın gözünde “euro zone” olarak görülmektedir. Ha bu yapılan doğrudur demiyorum ancak ne yazık ki öyle. Euro kullanan avrupa ülkelerinde 2TB depolamanın fiyatı 9.99€ yani bugünkü kur ile 62 TL civarındadır. 2 TB depolama alanı için 1$ = 3.60 TL civarlarındayken de fiyat olarak 39.90 TL ödeme yapıyordum, düne kadar dolar yükselmesine rağmen yine aynı ödemeyi yapıyordum. Dolar şu an için 5.45 TL oldu hala aynı olması “mantıkken” ne yazık ki beklenemez. Suçu sürekli olarak Apple’a atmanın bir anlamı yok, artık anlayın şunu; son 1 ayda dolar 6.50-7.00’lerden 5.35-5.45’lere dahi inmiş olsa ekonomimiz b.k gibi. Suçu dediğim gibi Apple’a atacağınıza bizi ve ekonomimizi yönetenlere, dolaylı olarak da onları seçen kendinize ve/veya %51’e atın!
Yalnız apple fiyatlandırmalarıyla alakalı olarak çoğunluğun sürekli atladığı bir konu var. Apple Türkiye fiyatlandırmasını $ olarak değil € olarak baz alır. Tü...
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Ulfast 6 ay yuhaser
Dolar'ın durumu Tim bey'in suçu evet. Şimdiye kadar yükseltmedikleri için teşekkür etmek gerek...
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1 Avatar
srwiper 5 ay
Ben yıllardır kullandığım icloud üyeliğimi bu ay iptal ettirdim. Bu fiyatlar ile tekrar geri dönmeyi düşünmüyorum.[:\-][:\-][:\-]
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Luken Drew 5 ay
Zam geri mi çekildi acaba? Ben 50 gb icloud satın almamı durdurmuştum zamlardan sonra fakat bugün ayarlarda bildirim olduğunu farkettim açtığımda hafızanız dolu 50 gb icloud 3.99 a alabilirsiniz tarzı paketler gördüm
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ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
hmmmmm
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alimmm78 6 ay
200 gblik paketi kullanıyordum sebebi ise 50gb liğin yetmemesiydi, bu bile pahalı geliyordu şuan 20 tl olmasıyla ocak gibi yeni yer bakıp toplu geçiş yapacağım böyle olmaz
Altı üstü bir yedekleme hizmeti veriyor. Fotolarımı dosyalarımı vb başka yere yedeklerim 5gbde küçük şeyler için yeter
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Attorney58 6 ay alimmm78
arkadaşım aynı durumdayız sence nereye geçmeli
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mapuza 6 ay
zıttırıpottan servisler bile minimum 15-20-50 gb bedava veriyorlar. apple 5gb da kaldı. 5gb çok komik bi rakam bence. ücretsiz olarak minimum 15gb olması lazım icloud’un
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mateacher 6 ay
Senin hükümetin imei kaydını %300 arttırmış Apple zam yapsa ne yazar
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Attorney58 6 ay
arkadaşlar benim iCloud da şu an 180 gb veri var. Bunları nasıl başka bir cloud a atabilirim. Hepsini bilgisayara yükledikten sonra başka yere geçmek istiyorum sadece bu apple ın mailini kullanacağım o da 10 yıllık mailim olduğundan. Bunlar kadar insafsız görmedim iki kat neyin zammıdır ya? Microsoft one drive kullananlar nasıl memnun mu? Teşekkürler
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Bgood 6 ay
Microsoft'a olabir Google drive da ben drive öneririm sebebi sınırsız fotoğraf yedekliyorsunuz ayrıca peşin ödeme yöntemiyle her hangi zam gelse bile etkilenmiyorsunuz mobil için ise şiddetle tavsiye ederim.Fiyatlar halen zamlanmadı bu baya sevindirici ihtiyacı olan peşin alsın 1 yıl boyunca zamdan etkilenmeyin ayrıca peşin ödeyince daha karlı oluyor.
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Technical_Support 6 ay
Birileri bunlara Türkiye'deki alım gücünün ne kadar düştüğünü söylesin. İndirim yapacağına bindirim geliyor. Hem satışlardan şikayet edip hemde zam yapmak neyin kafası.
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Redshift 6 ay
Yav apple çok paragöz spotify ücreti neden artmıyor peki?
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dmclskn 6 ay
2019 hatta 2020 yılı epey zorlu geçecek. Yabancıların ve halkın nefesiyle şişirdikleri balon yüzlerine patlayacak yine de bedelini ödeyecek biziz. En kötüsü de halk alım gücü düşene kadar anlamak istemedi. Bütçede "Hane halkına transferler" her sene artacak 20-30 yılımızı ipoteklediler. Etin pahalılığını refah seviyesine bağlayan muhtemelen yakında "Tavşan diyeti" önerisi sunar. Hazırlıklı olmak iyidir. Zorunlu olmadıkça ithal ürünlerden kaçarak tasarruf en doğru davranış olur.
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