Apple açıkladı: 26 Haziran itibariyle 1.7 milyon iPhone 4 satıldı

Bazı analistlerin altını çizdiği üzere iPhone 4 ile Apple, akıllı telefon pazarındaki dengeleri bir kez daha değiştirecek gibi görünüyor. Ön-siparişe çıktığı gün 600,000 adet satan iPhone 4, Apple tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre 26 Haziran (Cumartesi) itibariyle 1.7 milyon adet satmış durumda. Apple'ın açıkladığı rakamlara 27 Haziran Pazar gününe ait satış rakamlar dahil edilmezken, firmanın 2 milyon barajına yaklaşmış, hatta geçmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Apple tepe yöneticisi Steve Jobs açıklamasında "Yeterli ürün sağlayamadığımız için geri dönmek zorunda kalan müşterilerimizden özür dileriz" ifadelerine yer verirken iPhone 4 lansmanını "Bu Apple tarihindeki en başarılı lansman" olarak yorumladı.

iPhone OS 4 işletim sistemine sahip olan iPhone 4, Apple tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen ARM Cortex A8 tabanlı A4 işlemcisinden güç alıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası 720p video kaydı yapabilen iPhone 4 aynı zamanda ikinci kamera ile görüntülü konuşma olanağı da tanıyor. Sahip olduğu 3,5-inç büyüklüğündeki retina ekran, Apple tarafından akıllı telefonlardaki en iyi ekran olarak lanse edilen iPhone 4, yenilenen tasarımı ve geliştirilen özellikleriyle birlikte bir önceki jenerasyona göre %40 daha fazla konuşma süresi vaad ediyor. Apple iPhone 4, Amerika'da AT&T aracılığı ile kontratlı olarak 199$ (16GB) ve 299$ (32GB) seviyesinden kullanıma sunulurken, 18 farklı ülkede satışta olduğunu da belirtelim.