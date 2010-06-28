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Apple açıkladı: 26 Haziran itibariyle 1.7 milyon iPhone 4 satıldı

Apple yaptığı resmi açıklamayla ilk üç günde 1.7 milyon iPhone 4 satıldığını açıkladı. İşte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bazı analistlerin altını çizdiği üzere iPhone 4 ile Apple, akıllı telefon pazarındaki dengeleri bir kez daha değiştirecek gibi görünüyor. Ön-siparişe çıktığı gün 600,000 adet satan iPhone 4, Apple tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre 26 Haziran (Cumartesi) itibariyle 1.7 milyon adet satmış durumda. Apple'ın açıkladığı rakamlara 27 Haziran Pazar gününe ait satış rakamlar dahil edilmezken, firmanın 2 milyon barajına yaklaşmış, hatta geçmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Apple tepe yöneticisi Steve Jobs açıklamasında "Yeterli ürün sağlayamadığımız için geri dönmek zorunda kalan müşterilerimizden özür dileriz" ifadelerine yer verirken iPhone 4 lansmanını "Bu Apple tarihindeki en başarılı lansman" olarak yorumladı.

iPhone OS 4 işletim sistemine sahip olan iPhone 4, Apple tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen ARM Cortex A8 tabanlı A4 işlemcisinden güç alıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası 720p video kaydı yapabilen iPhone 4 aynı zamanda ikinci kamera ile görüntülü konuşma olanağı da tanıyor. Sahip olduğu 3,5-inç büyüklüğündeki retina ekran, Apple tarafından akıllı telefonlardaki en iyi ekran olarak lanse edilen iPhone 4, yenilenen tasarımı ve geliştirilen özellikleriyle birlikte bir önceki jenerasyona göre %40 daha fazla konuşma süresi vaad ediyor. Apple iPhone 4, Amerika'da AT&T aracılığı ile kontratlı olarak 199$ (16GB) ve 299$ (32GB) seviyesinden kullanıma sunulurken, 18 farklı ülkede satışta olduğunu da belirtelim.


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Dances with Wolves 9 yıl
Güzel alet ama şu teknoloji ürünler biraz ucuzlaması gerekiyor artık
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tahir40 9 yıl
199-299 usd... Bize bi yıl sonra muhtemelen 2. el yerli otomobil fiyatına kitlerler :P
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DH Misafiri 9 yıl
çok bilenler ve kıskananlar çatlasın. sadece 5 ülkede 3 günde yapılan satış rakamı bunlar. bu gelişmiş ülkelerdeki bu telefonu alanlar aptal heralde.iphone nin bir sürü taklidi çıktı.hepsi ona benzemeye çalıştı ama başaramadı.iphone her bir numara.türkiyeye gelsin hemen alıcam.diğer telefonlar sıradan geliyo bana.
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qraff 9 yıl

DH Misafiri

çok bilenler ve kıskananlar çatlasın. sadece 5 ülkede 3 günde yapılan satış rakamı bunlar. bu gelişmiş ülkelerdeki bu telefonu alanlar aptal heralde.iphone nin bir sürü taklidi çıktı.hepsi ona benzemeye çalıştı ama başaramadı.iphone her bir numara.türkiyeye gelsin hemen alıcam.diğer telefonlar sıradan geliyo bana.


Sen yetkili bir misafire benziyon
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Exxcrea 9 yıl

DH Misafiri

çok bilenler ve kıskananlar çatlasın. sadece 5 ülkede 3 günde yapılan satış rakamı bunlar. bu gelişmiş ülkelerdeki bu telefonu alanlar aptal heralde.iphone nin bir sürü taklidi çıktı.hepsi ona benzemeye çalıştı ama başaramadı.iphone her bir numara.türkiyeye gelsin hemen alıcam.diğer telefonlar sıradan geliyo bana.

aferin. sorma nekadar kıskanıyoruz bi bilsen
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kaansen32 9 yıl
yalnız ben şunu gözlemledim steve jobs da bunu düşünmüştür heralde :) herkes iphone 5 i bekleyeceğim bu hatalı falan diyor farkındaysanız adam bir dahaki sene için bile müşterilerini hazırladı ya olaya bakın yeni ürüne 2 tane giderilebilir hata koy bu böyle sorun yok diye açıklama yap sonra hem ürünün satışları artsın hemde ondan sonraki ürünün müşteri altyapısı oluşsun vayyy beee :))
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Farrabi 9 yıl

zyka

yalnız ben şunu gözlemledim steve jobs da bunu düşünmüştür heralde :) herkes iphone 5 i bekleyeceğim bu hatalı falan diyor farkındaysanız adam bir dahaki sene için bile müşterilerini hazırladı ya olaya bakın yeni ürüne 2 tane giderilebilir hata koy bu böyle sorun yok diye açıklama yap sonra hem ürünün satışları artsın hemde ondan sonraki ürünün müşteri altyapısı oluşsun vayyy beee :))


Dostum sen git yat artık
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osstation 9 yıl

zyka

yalnız ben şunu gözlemledim steve jobs da bunu düşünmüştür heralde :) herkes iphone 5 i bekleyeceğim bu hatalı falan diyor farkındaysanız adam bir dahaki sene için bile müşterilerini hazırladı ya olaya bakın yeni ürüne 2 tane giderilebilir hata koy bu böyle sorun yok diye açıklama yap sonra hem ürünün satışları artsın hemde ondan sonraki ürünün müşteri altyapısı oluşsun vayyy beee :))

Mcirosoft'un Vista'sı gibi yani
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aspirin_00 9 yıl
büyük sorunları var sorunlara sebep dunyaca para verip paramla hüsrana uğrayacağıma hiç almam daha seri üretimi hızlandırmak için ekranları taşıyan cihazın iz bıraktığını 2 3 gün sonra gideceğini söylediler ama ben inanmadım ipohen 5 bekleyecem :D
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greenk 9 yıl
3 günde dünya da 1 milyon ekmek satılmaz.
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Androidd 9 yıl
Adamlar insanların kanlarına öyle bir girdiki.millet Apple dan başka telefon kullanamaz oldu: ).yapılan araştırmalara göre yeni iphone alanların %74 ü eski iphone kullancıymış..
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LiveForSpeed 9 yıl

greenk

3 günde dünya da 1 milyon ekmek satılmaz.


bu yorumu da gördükten sonra geri dönmemek üzere çıkıyorum konudan



şimdi bunların arasında 2-3 tane alan da vardır bir sürü
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greenk 9 yıl
Bu kadar kısa sürede bu kadar telefon satıcağı pek inandırıcı değil. Bana reklam gibi geliyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar satıldı denilip iyice alıcı bulmak bence hedef. Satış politikası.
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PHI 9 yıl
Bunun adı resmen çılgınlık, başka bir şey diyemiyorum artık. Apple müşterisini öyle bağlıyor ki kendine, insan almadığı zaman kendini eksik hissediyor.
Şuna bakın. 3 günde 1 milyon adetten bahsediliyor önceki modellerde. Akla zarar bir rakam düşününce.
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Shady 9 yıl

greenk

Bu kadar kısa sürede bu kadar telefon satıcağı pek inandırıcı değil. Bana reklam gibi geliyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar satıldı denilip iyice alıcı bulmak bence hedef. Satış politikası.


iPhone 4'ün ilk günü sadece San Francisco Apple Store'daki kuyruk;


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waltran 9 yıl
o kadar mühendisin bu şebeke sorununu bilmemesi imkansız adamlar nası olsa satacaklarını bildikleri için direk sunmuşlar çok ayıp
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similes 9 yıl
şebeke sorunu yazılımsal olduğunu düşünüyorum ki alanların %90 ı da benim gibi düşündüğü için aldı bence :d şahsen türkiyeye geldiği gün bende alıcam :)
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ilker90 9 yıl
hıı şu telefon demi anteni bile çekmeyen şebeke problemi veren telefon demi ... :)bence harici anten girişi yapsınlar apple store dan satarlar 3 dolarlık anteni 300 dolardan bi kuyrukta onun için olur
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BatuwesT 9 yıl
30 dolara kıytırık plastik çerçeve çıkarmışlar, artık ne zamana çakması çıkarsa...
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Batuist 9 yıl
bence bu başarıyı hak eden bir telefon.. keşke şebeke problemide olmasaydı ..
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inanmayan denesin 9 yıl
Şebeke problemi ne oluyor ?
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hook1903 9 yıl

Batuist

bence bu başarıyı hak eden bir telefon.. keşke şebeke problemide olmasaydı ..

Keşke olmasaydı böyle bir telefona ve apple a bu yakışmadı
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