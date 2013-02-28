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Apple cihazları üzerinden DSLR kontrolü için, "Satechi Bluetooth Smart Trigger"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple cihazları üzerinden DSLR kontrolü için,

DSLR fotoğraf makineleri ile belirli fotoğraf çekimlerinde kablolu ya da kablosuz tetikleme cihazları kullanılır. Bu cihazlar sayesinde kamera deklanşörüne basmadan ve kamera üzerinde herhangi bir titreşim oluşturmadan fotoğraflama işlemi gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Satechi firması tarafından duyurulan Bluetooth Smart Trigger, bu işlemi akıllı cihazlar üzerinden yapılmasına imkan sağlıyor.
Apple'ın iOS yüklü cihazları (iPhone 5/4s, iPad Mini, iPad 3) üzerinde DSLR fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesine imkan sağlayan Satechi Bluetooth Smart Trigger, adından da anlaşılacağı gibi Bluetooth 4.0 teknolojisi ile 15 metre mesafeye kadar DSLR fotoğraf makinelerinin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Fotoğraf makinesinin "Hot Shoe" denen üst yuvasına takılan aparat ve bu aparat ile iletişim kurabilen iOS uygulaması olmak üzere iki kısımdan oluşan Smart Trigger, kullanıcılara 3 farklı çekim modu ile normal fotoğraf çekimleri, uzun pozlama çekimleri ve Time Lapse çekimleri yapılmasına imkan tanıyor.
On yıla kadar batarya ömrü sunabilen Satechi Bluetooth Smart Trigger, Canon/Nikon marka birçok fotoğraf makinesini destekliyor ve firmanın resmi sitesi üzerinde 45$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.satechi.net/index.php/camera-accessories/smart-trigger

http://www.satechi.net/index.php/camera-accessories/smart-trigger Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ProfXavier 6 yıl
Güzel teknoloji. Yapanın ellerine sağlık.
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