Apple iMac 27-inç 5K kutusundan çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dile kolay tam 5120 x 2880 piksel ekran çözünürlüğü. Evet bu çözünürlüğe destek veren yeni nesil 27-inç Apple iMac detaylı testleri öncesinde kutusundan çıkıyor, biz de yeniliklerine göz atıyoruz.
Apple'ın geçtiğimiz günlerde yenilediği 27-inç boyutunda ve 5K çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni iMac modeli kutusundan çıkıyor, merak edilen tüm detaylar kapsamlı inceleme öncesinde bu videomuzda.
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O bir önceki nesildi.
Hocam bence kesinlikle makineyi servise gönderin onun donanımsal bir sorunu vardır.
bende bir çok mac apple cihaz kullanıyorum ama size en ilgincini söyleyeyim. 2009 sonu aldığım macbook air sadece ve sadece güncelleme yaptığı zaman yeniden başlıyor ve elimden düşmeyen bir cihaz bu güne kadar şiştiğini hatırlamıyorum yada kilitlendiğini tamam bir kaç kere kasma felan yapmış olabilir ama hatırlamıyorum bile:) altından kalkabildiği her işi onunla yapıyorum office işini zaten çoğu zaman onunla görüyorum filmlerim dizilerim hep ondan takip ediyorum arada sırada boşta kaldığımda hep onunla vakit geçiriyorum, hatta internet herzman çok iyi olmadığı için izlediğim bir dizinin bir kaç bölümünü yüklüyorum tarayıcıda yüklü kalıyor yanına bir film yüklüyorum yada dh de varsa izleyeceğim videoları yüklüyorum çoğu zman tarayıcı 4-5 tane yüklü video ile duruyor ve onda bile ona rağmen her hangi bir kasılma felan olmuyor. ekranım tabikide 1k bile değil ama merak 4k video deniyorum onun bile altından kalkıyor. Yani gibi gibi gibi daha çok şey var yazacak.
Öte taraftan evde yatan hayvanım var gene 2009 senesinde aldığım i7ee işlemcisi olan dönemin en iyi anakartı vs. ssd destekli pc, öyle boktan boktan bilmediğim sitelere girmem dışarıdan bir şey bağlanmaz ama ona rağmen 6 ay en fazla tak bi format ozman alırken deli gibi oyun oynuyordum almıştım ama gerçekten windows beni delirtiyor. Fakat w10 çok hoşuma gitti baya iyi olacak sanırım memnun kalacağım :))
Arkadaş cevap verir ama okuyunca dayanamadım Siz arkadaşın örnek verdiği programları hiç kullandınızmı memory leak ne biliyormusunuz Apple ın hep üstüne bastırarak söylediği biz onların bir kasada yapamadıklarını bir panelin arkasına sığdırıyoruz diye sallamalarına cevap olmuş donanımsal olarak bu özellikte notebookların bile oldugu bir zamadayız(en son mesut ve erdi beyin incelediği monster notebook a bakın)Siz aldığınız macbook air in yeni modeli 4000 liradan başlıyor (yanlış hatırlamıyorsam)ve sizinde dediğiniz gibi tek yapabildiği internete bağlanması ve video oynatması aynı işi yapan aynı kalitede asus ultra book nerdeyse yarı fiyatına alınıyor nedir bu apple hayranlığı.
tabi bilgisayar 9000 tl olunca tabi unboxing videosu yaparlar