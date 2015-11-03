Apple iMac 27-inç 5K kutusundan çıkıyor

Dile kolay tam 5120 x 2880 piksel ekran çözünürlüğü. Evet bu çözünürlüğe destek veren yeni nesil 27-inç Apple iMac detaylı testleri öncesinde kutusundan çıkıyor, biz de yeniliklerine göz atıyoruz.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yenilediği 27-inç boyutunda ve 5K çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni iMac modeli kutusundan çıkıyor, merak edilen tüm detaylar kapsamlı inceleme öncesinde bu videomuzda.