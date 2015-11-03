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Apple iMac 27-inç 5K kutusundan çıkıyor

4 yıl
31b
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dile kolay tam 5120 x 2880 piksel ekran çözünürlüğü. Evet bu çözünürlüğe destek veren yeni nesil 27-inç Apple iMac detaylı testleri öncesinde kutusundan çıkıyor, biz de yeniliklerine göz atıyoruz.
Apple'ın geçtiğimiz günlerde yenilediği 27-inç boyutunda ve 5K çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni iMac modeli kutusundan çıkıyor, merak edilen tüm detaylar kapsamlı inceleme öncesinde bu videomuzda.
 

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soralalp 4 yıl en beğenilen
Videoyu akşam izleyeceğim ama şimdiye kadar olan duyumlarımı paylaşacak olursam fazlasıyla ısınma kaynaklı gücünü frenleyen ve içinde gereğinden zayıf bir grafik birimi yer alan aşırı pahalı bir model. Apple fanatiklerinin bile bukadar parayı vermeden önce 3 kere düşünmesi gereken bir cihaz maalesef.
Videoyu akşam izleyeceğim ama şimdiye kadar olan duyumlarımı paylaşacak olursam fazlasıyla ısınma kaynaklı gücünü frenleyen ve içinde gereğinden zayıf bir graf...
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optimux 4 yıl
Fiyatını haketmiyor diyenleri gerçekten anlayamıyorum. Hadi diğer Apple ürünlerinde, aynı fiyata daha güçlü donanım alınabiliyor diyelim, bunda o da yok. Sadece, 27'' 5K ips bir monitor almaya kalksan zaten nerden baksan en az 5-6 bin TL (Şimdi hızlıca bir baktım Asusun bir modeli var 8 bin TL üzeri, daha ucuzu vardır diye varsayıyorum). 27'' imac'ler de 7100 TL den başlıyor zaten. "5K ya gerek yok" falan dense anlarımda, "fiyatını haketmiyor", "elma logosu için bu kadar pahalı" gibi ifadeler, özellikle bu ürün için çok saçma.
Fiyatını haketmiyor diyenleri gerçekten anlayamıyorum. Hadi diğer Apple ürünlerinde, aynı fiyata daha güçlü donanım alınabiliyor diyelim, bunda o da yok. Sadece...
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Sertan-57 4 yıl fx57
iMac'lere Zen islemci'ler Geliyor. AMD GPU'lari Canavar Gibi Yaptigini Keske Bulldozerler'de Yapsaydi Simdi iMac'lerde Olurdu.
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MrKemal17 4 yıl
darkdiva
Bu cihaz Erdi Beye Akasya Apple Storeda inceleme yaptirmadiklari cihaz değil mi? Aradaki buzlar erimiş anlaşılan.

O bir önceki nesildi.
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DH Misafiri 4 yıl
Apple incelenmesi için ürün gönderiyor muydu?
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@CAN@ 4 yıl
Cihaz çok güzel görünüyor. Fakat bu videonun teknik anlamda kalitesi biraz düşük olmuş gibi. HD izlememe rağmen arada görüntü kesiliyor ve HD keskinliği yok gibi.
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optimux 4 yıl
Fiyatını haketmiyor diyenleri gerçekten anlayamıyorum. Hadi diğer Apple ürünlerinde, aynı fiyata daha güçlü donanım alınabiliyor diyelim, bunda o da yok. Sadece, 27'' 5K ips bir monitor almaya kalksan zaten nerden baksan en az 5-6 bin TL (Şimdi hızlıca bir baktım Asusun bir modeli var 8 bin TL üzeri, daha ucuzu vardır diye varsayıyorum). 27'' imac'ler de 7100 TL den başlıyor zaten. "5K ya gerek yok" falan dense anlarımda, "fiyatını haketmiyor", "elma logosu için bu kadar pahalı" gibi ifadeler, özellikle bu ürün için çok saçma.
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ilgazarda 4 yıl
1080p de izlememe rağmen videonun kalitesi cidden çok düşük sanki telefon kamerası ile çekilmiş gibi.
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dreampowder 4 yıl
Ürün gerek tasarım gerekse içerik olarka gerkeçten güzel. Ama her seferinde Masaüstüne bu kadar para vereceğime i7 işlemcili bir 15'' retina macbook ile yanına ultra hd harici monitör alırım, gerektiğinde de rahatça bilgisayarımı yanımda taşırım'a geliyor benim düşüncem..

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kadirirdem 4 yıl
Gunluk için gereksiz ama is ve render gibi isler icin birebir...
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robustt 4 yıl
Apple iFixit yerine artık donanımhaberi dahil etmiş gibi görünüyor.
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CozgurY 4 yıl
ankasr13e
Is yerinde 21.5 4k versiyonunu kullaniyorum, her gün lanet ediyorum. Is icin desem ben hayatimi terminalde geciriyorum ve fhd ile hic bir farki yok. Ev icin desem youtube vidyolarini 4k acmayinca rezalet gorunuyor, fakat 4k da tam anlamiyla calismiyor. Vidyo acilmasi en az 20-30 sn suruyor ve tam ekran yaptiktan sonra mac bir dk kendine gelemiyor. Tam ekranken sikinti yok ama vidyo bitmeden tekrar eski haline getirme islemi bir o kadar daha suruyor.Bunlarin disinda mac Windowstan daha stabil kesinlikle degil. Tabiki hic biri eski makinam (opensuse13) gibi olamadi. Yine de mac bile olsa en az 2 haftada bir yeniden baslatmak gerekiyor. Bunun sebebi memory leakler. Bunun icin 3. parti yazilim yuklemek zorunda kaldik (ekipce). Fark ettigmiz sey ise macte admin yetkiniz bile olsa leak yapan uygulamayi tam anlamiyla kapanmiyor (su anda androidde olan sorun). Ne linuxte ne windowsta en azindan uygulama kapandiktan sonra boyle bir sorun oluyordu (evet windows uygulama kapayinca cok iyi bir sekilde rami optimize ediyor, saka degil). Biriken bu izler bir sure sonra maci sisiriyor ve mecburen yeniden baslatiyorsunuz. Maalesef en son osx surumune gecemedik, su anda 10.10.5 kullaniyoruz. Umarim düzeltmislerdir.En son sorun ise biraz daha terminalle alakali. Mac terminladen linux makinaya baglaninca tüm kisayollar degisiyor. Cogu calismiyor. Tek tek el ile yeniden ayar yapmak gerekiyor. Xterm inanilmaz yavas aciliyor (cogu zaman 2dkyi bulabiliyor). Xterm ile calistirdigniz GUI uygulamayi tam ekran yaptignizda neseli bir 15dkniz oluyur, artik cay mi icersiniz kahve mi siz karar verin. Cünkü mac o sirada kendini kaybediyor. En sinir bozucu olay ise clipboard macte ve baglandigniz bilgisayarda iki farkli yerde oluyor. Bunun linux-linux arasinda fark etmiyorsunuz ama mac-linux baglantilarinda kisayol degistigi icin cogu zaman sacma sapan seyler basiniza gelebiliyor. Simdilik bu kadar yazayim, daha bir cok yorumum var. Ama özetle neden patronun is yerinde tum bilgisayarlar mac, kendi telefonu iphone ve surekli ipad ile geziyor, hic anlam veremedim. Herhalde parayi is yapanlar degil de göz boyayanlar kazaniyor. Hehe, ben bu gidisle hic bir zaman patron olamayacagim:)

Hocam bence kesinlikle makineyi servise gönderin onun donanımsal bir sorunu vardır.
bende bir çok mac apple cihaz kullanıyorum ama size en ilgincini söyleyeyim. 2009 sonu aldığım macbook air sadece ve sadece güncelleme yaptığı zaman yeniden başlıyor ve elimden düşmeyen bir cihaz bu güne kadar şiştiğini hatırlamıyorum yada kilitlendiğini tamam bir kaç kere kasma felan yapmış olabilir ama hatırlamıyorum bile:) altından kalkabildiği her işi onunla yapıyorum office işini zaten çoğu zaman onunla görüyorum filmlerim dizilerim hep ondan takip ediyorum arada sırada boşta kaldığımda hep onunla vakit geçiriyorum, hatta internet herzman çok iyi olmadığı için izlediğim bir dizinin bir kaç bölümünü yüklüyorum tarayıcıda yüklü kalıyor yanına bir film yüklüyorum yada dh de varsa izleyeceğim videoları yüklüyorum çoğu zman tarayıcı 4-5 tane yüklü video ile duruyor ve onda bile ona rağmen her hangi bir kasılma felan olmuyor. ekranım tabikide 1k bile değil ama merak 4k video deniyorum onun bile altından kalkıyor. Yani gibi gibi gibi daha çok şey var yazacak.
Öte taraftan evde yatan hayvanım var gene 2009 senesinde aldığım i7ee işlemcisi olan dönemin en iyi anakartı vs. ssd destekli pc, öyle boktan boktan bilmediğim sitelere girmem dışarıdan bir şey bağlanmaz ama ona rağmen 6 ay en fazla tak bi format ozman alırken deli gibi oyun oynuyordum almıştım ama gerçekten windows beni delirtiyor. Fakat w10 çok hoşuma gitti baya iyi olacak sanırım memnun kalacağım :))
2 Yanıt Yanıtla
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WHITE_Wolf 4 yıl CozgurY
CozgurY

ankasr13e

Is yerinde 21.5 4k versiyonunu kullaniyorum, her gün lanet ediyorum. Is icin desem ben hayatimi terminalde geciriyorum ve fhd ile hic bir farki yok. Ev icin desem youtube vidyolarini 4k acmayinca rezalet gorunuyor, fakat 4k da tam anlamiyla calismiyor. Vidyo acilmasi en az 20-30 sn suruyor ve tam ekran yaptiktan sonra mac bir dk kendine gelemiyor. Tam ekranken sikinti yok ama vidyo bitmeden tekrar eski haline getirme islemi bir o kadar daha suruyor.Bunlarin disinda mac Windowstan daha stabil kesinlikle degil. Tabiki hic biri eski makinam (opensuse13) gibi olamadi. Yine de mac bile olsa en az 2 haftada bir yeniden baslatmak gerekiyor. Bunun sebebi memory leakler. Bunun icin 3. parti yazilim yuklemek zorunda kaldik (ekipce). Fark ettigmiz sey ise macte admin yetkiniz bile olsa leak yapan uygulamayi tam anlamiyla kapanmiyor (su anda androidde olan sorun). Ne linuxte ne windowsta en azindan uygulama kapandiktan sonra boyle bir sorun oluyordu (evet windows uygulama kapayinca cok iyi bir sekilde rami optimize ediyor, saka degil). Biriken bu izler bir sure sonra maci sisiriyor ve mecburen yeniden baslatiyorsunuz. Maalesef en son osx surumune gecemedik, su anda 10.10.5 kullaniyoruz. Umarim düzeltmislerdir.En son sorun ise biraz daha terminalle alakali. Mac terminladen linux makinaya baglaninca tüm kisayollar degisiyor. Cogu calismiyor. Tek tek el ile yeniden ayar yapmak gerekiyor. Xterm inanilmaz yavas aciliyor (cogu zaman 2dkyi bulabiliyor). Xterm ile calistirdigniz GUI uygulamayi tam ekran yaptignizda neseli bir 15dkniz oluyur, artik cay mi icersiniz kahve mi siz karar verin. Cünkü mac o sirada kendini kaybediyor. En sinir bozucu olay ise clipboard macte ve baglandigniz bilgisayarda iki farkli yerde oluyor. Bunun linux-linux arasinda fark etmiyorsunuz ama mac-linux baglantilarinda kisayol degistigi icin cogu zaman sacma sapan seyler basiniza gelebiliyor. Simdilik bu kadar yazayim, daha bir cok yorumum var. Ama özetle neden patronun is yerinde tum bilgisayarlar mac, kendi telefonu iphone ve surekli ipad ile geziyor, hic anlam veremedim. Herhalde parayi is yapanlar degil de göz boyayanlar kazaniyor. Hehe, ben bu gidisle hic bir zaman patron olamayacagim:)


Hocam bence kesinlikle makineyi servise gönderin onun donanımsal bir sorunu vardır.

bende bir çok mac apple cihaz kullanıyorum ama size en ilgincini söyleyeyim. 2009 sonu aldığım macbook air sadece ve sadece güncelleme yaptığı zaman yeniden başlıyor ve elimden düşmeyen bir cihaz bu güne kadar şiştiğini hatırlamıyorum yada kilitlendiğini tamam bir kaç kere kasma felan yapmış olabilir ama hatırlamıyorum bile:) altından kalkabildiği her işi onunla yapıyorum office işini zaten çoğu zaman onunla görüyorum filmlerim dizilerim hep ondan takip ediyorum arada sırada boşta kaldığımda hep onunla vakit geçiriyorum, hatta internet herzman çok iyi olmadığı için izlediğim bir dizinin bir kaç bölümünü yüklüyorum tarayıcıda yüklü kalıyor yanına bir film yüklüyorum yada dh de varsa izleyeceğim videoları yüklüyorum çoğu zman tarayıcı 4-5 tane yüklü video ile duruyor ve onda bile ona rağmen her hangi bir kasılma felan olmuyor. ekranım tabikide 1k bile değil ama merak 4k video deniyorum onun bile altından kalkıyor. Yani gibi gibi gibi daha çok şey var yazacak.

Öte taraftan evde yatan hayvanım var gene 2009 senesinde aldığım i7ee işlemcisi olan dönemin en iyi anakartı vs. ssd destekli pc, öyle boktan boktan bilmediğim sitelere girmem dışarıdan bir şey bağlanmaz ama ona rağmen 6 ay en fazla tak bi format ozman alırken deli gibi oyun oynuyordum almıştım ama gerçekten windows beni delirtiyor. Fakat w10 çok hoşuma gitti baya iyi olacak sanırım memnun kalacağım :))


Arkadaş cevap verir ama okuyunca dayanamadım Siz arkadaşın örnek verdiği programları hiç kullandınızmı memory leak ne biliyormusunuz Apple ın hep üstüne bastırarak söylediği biz onların bir kasada yapamadıklarını bir panelin arkasına sığdırıyoruz diye sallamalarına cevap olmuş donanımsal olarak bu özellikte notebookların bile oldugu bir zamadayız(en son mesut ve erdi beyin incelediği monster notebook a bakın)Siz aldığınız macbook air in yeni modeli 4000 liradan başlıyor (yanlış hatırlamıyorsam)ve sizinde dediğiniz gibi tek yapabildiği internete bağlanması ve video oynatması aynı işi yapan aynı kalitede asus ultra book nerdeyse yarı fiyatına alınıyor nedir bu apple hayranlığı.
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ankasr13e 4 yıl CozgurY
OSX ile ilgili genel bir sorun bu, artik kullandigi kernel ile mi alakali bilemiyorum. Bilemeyiz de, cunku kaynak kodlari acik degil. Belli basli uygulamalari kullanacaksan, internettte gezineceksen ya da vidyo izleyeceksen kendi icinde gelen uygulamalari cok iyi optimize etmisler. Hatta o preview gibi inanilmaz guclu bir uygulamanin muadili yok. Lakin is yapmaya kalkinca maalesef cöküyor. Eger 4bin tl veriyorsam da is yapmam gerekir. Bir python scripti, bi matlab postprocessi, bi ssh komut seti sürekli memory leak yapiyorsa o isletim sisteminin aslinda ne kadar kapali bir kutu oldugnu gösterir. Cünkü aslinda cok basit bir sekilde her uygulamanin bir ID si vardir. Onlari tabiri rica etse tek tek ramden silebilirsiniz (kill). Ama bu yetkiyi bile sinirlamis apple. En komik olay, bugun basima geldi, bunlarin fanlari cok sesliymis ya. Kasa altta olunca cok umursamiyorduk. Macler cok sessiz calisirken birden fan calismaya baslayinca ofiste herkes bir ürperiyor. Yani normal kasada sürekli az bir fan sesi var, bunlarda hic ses yok ya da cok ses var ve kulaginizin dibinde. Hangisi iyi bilemedim.
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Patren 4 yıl
ekrem71 boşuna apple haberleri yapmıyor baksanıza apple 9.000 tllik bilgisayar yollamış
tabi bilgisayar 9000 tl olunca tabi unboxing videosu yaparlar
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