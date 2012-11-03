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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iPad 4, PowerVR SGX554 MP4 GPU'sunu kullanıyor; işte ilk testler

6 yıl
2,1b
1
77
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad 4, PowerVR SGX554 MP4 GPU'sunu kullanıyor; işte ilk testler
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Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte iPad Mini ile birlikte yeni nesil iMac'leri ve retina ekranlı 13" MacBook Pro modelini de tanıtmıştı. Etkinliğin sürpriz gelişmesi ise kaşla göz arasında duyurulan ve üzerinde çok fazla durulmayan iPad 4 olmuştu. Endüstri içerisindeki kaynaklar Lightning konnektörü ile güncellenmiş yeni revizyon bir iPad 3 bekliyordu ancak Apple bir adım daha ileri giderek yepyeni bir işlemciye sahip iPad 4'ü tanıtmıştı. 
Tim Cook yönetiminde Steve Jobs'un geleneklerini adeta yıkan şirket hem 7" kategorisinde tablet sundu hem de sadece 6 ay içerisinde aynı sınıfta iki yeni tablet sundu. iPad Mini yeni bir ürün olarak ayrı tutulabilir ancak bu kadar süre içerisinde orjinal iPad'in iki kez güncellenmiş olması kullanıcılardan ciddi tepkiler topladı. Özellikle yakın zamanda iPad 3 alan pek çok kullanıcı, iki kat daha fazla işlem ve iki kat daha fazla grafik performansı sunan iPad 4 karşısında malesef ellerindekiyle yetinmek durumundalar. Evet şirket yönetiminin verdiği kararları kısaca değerlendirdikten sonra gelin şimdi hep birlikte iPad 4'ün yeteneklerine daha yakından bakalım. İlk defa iPhone 5'te kullanılan A6 işlemcisindeki Swift kod adlı yeni çekirdek tasarımını temel alan çift çekirdekli A6X işlemcisi, aynı zamanda 1.4GHz olan daha yüksek çalışma frekansı ile de performans artışı getiriyor. Buraya kadar olan tüm detaylar zaten üç aşağı tahmin ediliyordu ancak iki kat daha fazla grafik performansının nasıl sağlandığı asıl mera konusuydu. 
Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya konan detaylar ve Anandtech tarafından yapılan testler, A6X işlemcisinde dört çekirdekli PowerVR SGX554 MP4 GPU'suna yer verildiği anlaşıldı. Bilindiği üzere The New iPad ya da yaygın adıyla iPad 3'teki A5X işlemcisinde, 250MHz hızında çalışan dört çekirdekli PowerVR SGX543 grafik yongasına yer veriyordu. Ancak bu grafik biriminin "retina" uyumlu grafik yoğun uygulamalarda, Apple'ın umduğu grafik performansını sağlayamayacağı bir süredir konuşuluyordu. Yeni A6X işlemcisi ise tam da bu noktada devreye giriyor. 4x 32-bit LPDDR2 yani toplamda 128-bit olan bellek genişliğine sahip olan A6X için en büyük yenilik PowerVR SGX554 MP4 grafik birimi. Hakkında çok fazla bilgi olmayan yeni grafik biriminin getirdiği en büyük güncelleme, çekirdek başına düşen ALU sayısındaki artış zira A5X'in grafik birimindeki çekirde başına 4 Vec4, yerine yeni GPU'da 8 Vec4 ALU bulunuyor. TMU ve ROP birimlerinin sayısında herhangi bir değişiklik olmayan grafik biriminde ayrıca alt katman seviyelerinde çeşitli iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekiyor Anandtech.  
Saat hızı da arttırılan yeni grafik biriminin, A5X işlemcisindeki PowerVR SGX543MP4 grafik birimine kıyasla %15 daha yüksek frekans değerine sahip olduğu ve 300MHz civarında bir hızda çalıştığı ifade ediliyor. Arttırılan detaylar sayesinde 4. nesil iPad, bir önceki model ile kıyaslandığında, Apple'ın belirttiği 2 kat daha fazla grafik performansına karşılık verebiliyor.  Öte taraftan Google'ın, Samsung tarafından üretilen Nexus 10 tabletine kıyasla çok daha yüksek grafik başarımı da sunabiliyor. Bilindiği üzere Nexus 10'a, ARM Cortex-A15 mimarisini ve ARM Mali T-604 grafik birimine sahip 1.7GHz hızındaki çift çekirdekli Exynos 5250 işlemcisi güç veriyor. Hatta ortaya çıkan test sonuçlarına göre, PowerVR SGX 554MP4, Mali T-604 grafik biriminden %57'ye varan oranda daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak unutulmaması gereken nokta, bu cihazların tam olarak tamamlanmamış Android 4.2 işletim sistemine sahip olduğu, gerçek verilerin 13 Kasım'da başlayacak satışlar sonrasında şekilleneceğini söyleyebiliriz. Çünkü Samsung'un geliştiricilere sağladığı aynı işlemciye sahip kit, daha yüksek sonuçlara imza atmayı başarabiliyor dolayısıyla Google'ın yurt dışındaki basın mensuplarına yolladığı cihazların, yazılım kaynaklı nedenler beklentilerin altında skorlar aldığı sık sık dile getirilmekte. Test sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka gerçek ise, grafik endüstrisinin en büyükleri arasında yer alan Nvidia'nın, Tegra 3 platformu ile saf grafik gücü açısından malesef iyice altlara düşmeye başladığına tanık oluyoruz. Şirketin birkaç ay içerisinde sergilemeyi planladığı Tegra 4 platformunun, Kepler mimarisini kullanan yeni nesil grafik işlemcisi ile performans yarışında hangi noktada yer alacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. 
Şu anki tablo itibariyle Apple'ın, tablet bilgisayar tarafında çıtayı biraz daha yükselttiğini söyleyebiliriz. iPad 4 hem işlemci, gpu ve ekrandan oluşan iddialı donanımı, hem de genel malzeme kalitesi ve uygulama zenginliği ile şirketin bu alandaki iddiasını daha da pekiştirmiş oldu. Tabi 6 ayda gelen ikinci cihaz güncellemesinin yarattığı tüketici memnuniyetsizliğinin nasıl giderileceği ayrı bir tartışma konusu olarak önümüzdeki günlerde daha fazla dile getirilecektir. Kendi işlemcilerini geliştirmeye başlayan hatta A6 ile bu alanda kat ettiği yolu gözler önüne seren Apple, donanım tarafında gelecek için yeniden yapılandırmaya giderek "Teknoloji Grubu" oluşturdu. Bu grubu donanım gurusu Bob Mansfield'a bağlayan şirletin, yarıiletken ve kablosuz teknolojiler konusunda önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım yapacağı biliniyor. Ayrıca TSMC ile işbirliği çalışmaları da son sürat devam ediyor. En geç 2014'te olmak üzere TSMC tarafından 20nm fabrikasyon süreci ile üretilen A7 ve/veya A8 işlemcilerinin çıkışına da tanık olabiliriz. 
Kendi mikroişlemci tasarımlarını geliştirmeye başlayan Apple'ın, GPU tarafında da  ayrılma eğiliminde olduğu biliniyor. Imagination firması "masaya para koyan" her müşteriye PowerVR serisi grafik birimlerinin lisanslıyor olsa bile hem SGX543MP4 hem de SGX554MP4'ü tüketici elektroniği ürünlerinde yaygın olarak kullanan çok fazla firma olmadı. Zaten PowerVR GPU'larının, mobil alanda pazar payı lideri olmasının sebebi de çok satan Apple ürünleri. Bu noktada Apple'ın, şirkette hisse ortağı olması ve buna ek olarak sahip olduğu nakit varlığının gücünde faydalanarak kullanmak istediği teknolojiler başka firmaların değerlendirmesine olanak tanımayacak şekilde elde ettiği zaman zaman gündeme gelmekte. Diğer taraftan performans tarafında 2013'ün Apple adına çok kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Sadece 6 ay içerisinde iki yeni iPad ve bir de iPad Mini ürününü piyasaya sunan şirketin, orjinal iPad modelini 2013 sonuna kadar güncellemesi beklenmiyor dolayısıyla Android ekosisteminde lanse edilecek Tegra 4 ve diğer platformlara sahip cihazların vereceği performansa bağlı olarak sıralama dengeleri değişebilir. Tabi Exynos 5 ve Android 4.2 ile ilgili yazılım tabanlı bir takım sorunları aşılması da Anandtech tarafından yayınlanan tablolardaki bazı değerlerin değişmesine neden olacaktır. 
Apple iPad 4, PowerVR SGX554 MP4 GPU'sunu kullanıyor; işte ilk testler
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http://www.anandtech.com/show/6426/ipad-4-gpu-performance-analyzed-powervr-sgx-554mp4-under-the-hood Yorum Yaz
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GoldPunch 6 yıl en beğenilen
Klasik bir Apple kalitesi. Apple tasarladığı GPU/CPU'larda öne geçecekse mutlaka fark açarak öne geçmeyi tercih ediyor.
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ekorender 6 yıl mertgraph1979
mertgraph1979

App Store olduğu sürece benchmark testi yapmak boşa zaman harcamaktan başka bir şey değil.
Android cihazların o kadar donanıma abanarak hala arkadan nal toplamalarıda işin tuzu biberi olmuş.



Aksine son 1 yıldır android cihazlarda donanım ilerlemesinde yavaşlama olurken, ve android yazılım kaynaklı sorunlarını çözmeye çalışırken, aynı 1 yılda ne görsel ne de yazılımsal en ufak bir gelişme gösteremeyen apple müşterisini tutmak için donanıma abanmak zorunda kaldı. Bunu 6 ay geçmeden yenilenen the new ipad ve iphone serilerindeki tek yenilik olan işlemci ve gpu'da görebiliriz. Hatta apple gelişmenin durduğunu öyle endişeli takip ediyor ki normalde mart ayı gibi duyurduğu yeni ipad'i sessiz sedasız kasım ayında duyurmak zorunda kaldı. Neden peki? tek sebebi var, Samsung ve Google cephesinden gelecek yeni tablet bilgisayar haberlerinden çekindiği için verdi. Testlere bakılırsa haksız da sayılmaz, zira daha 6 ay ancak olan yeni ipad android tabletlerin gerisinde kalmış. O yüzden eli mahkum alalacele 4. nesil ipad'ı tanıttı.

Yani sözün özü son 1 senedir donanıma abanan taraf android değil aksine yeni özellikler sunamayan ve göz boyamaya çalışan apple cephesi. Bunu da bir iphone 4s kullanıcısı olarak yazıyorum. Malesef gerçekler acıdır ama ne yazık ki apple bu durumlara geldi. Şimdi elinde kalan tek şey appstore. Onda da gücünü kaybederse işi zor.
mertgraph1979App Store olduğu sürece benchmark testi yapmak boşa zaman harcamaktan başka bir şey değil.Android cihazların o kadar ...
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e_capkan 6 yıl
4.nesil ipad işte bu yüzden erken çıktı.
nexus 10 en iyi olmasın diye. :)
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Erasmus78 6 yıl
Apple'dan başka PowerVR nin pek kullanılmamasının nedeni şu; Çünkü Imagination firması Apple'a mal yetiştiremiyor. Üretim kapasitesinin %80 ini Apple kapatıyor zaten. Kalan %20 lik kısımda giriş seviyesi GPU lar için ayrılmış. Oraya da fazla talep yok. Çünkü Apple ile yarışmak için en azından Apple'in kullandığı GPU yu kullanmak lazım fakat Apple o GPU'nun standlarının tamamanı kapatıyor zaten. Mesele bu.

Eğer bu GPU'lardan almak istiyorsanız yapmanız gereken şey; Imagination firmasına yeni gabrika kurdurup o fabrikada sadece sana mal üretmesini sağlamak. Bu da oldukça maliyetli bir iş. Sırf araziyi satın alıp fabrikayı kurdurmak ile bitmiyor iş. Adam senden o fabrikanın çalışması için süreli sözleşme istiyor. Mesela 5 yıl boyunca en %60 kapasite ile çalışacak şekilde mal siparişini vermek zorunda kalıyorsun. Böyle bir taahhütde bulunmak demek borca girmek demektir. Belki bugün çok iyi kazanıyorsundur, büyük karlar ediyorsundur ama nakit birikmiyorsa her zaman risk altındasın demektir. Ya da eğer kasanda nakdin yoksa ne kadar karlı şirket olursan ol böyle bir borç riskine giremezsin. Yarının ne getireceği hiç belli olmaz. Bir ekonomik kriz patladığı anda topu dikme ihtimalin var. Ancak elinde Apple gibi 120 milyar doların olsa bu tür yatırımları hiç borç riskine girmeden yapabilirsin.

Apple da bunu yapıyor işte. Toshiba ve Sharp'a sadece kendisine çalışacağı fabrikaları yapmaları için 4 milyar dolar döküyor. O fabrikaların belki 5 belki 10 yıllık işletme giderleri ve karını karşılayacak mal siparişi garantisi veriyor. 6 milyar dolar da o olsa eder 10 milyar dolar. Kasada 120 var zaten. Dolayısıyla hiç bir borç riskine girmeden mal tedariği sorununu çözüyor. Hatta bunu Samsung'a da yapıyordu. Yani öyle ki Samsung'ün üretim bandlarının çoğunu parasını peşin ödeyerek kendine ayırttığı için, Samsung kendi cihazlarına işlemci üretemez hali gemiş ve Texas Instrument, Qualcomm gibi firmalardan cihazları için chip siparişleri vermek zorunda kalmıştı. İşte nakit gücü dedikleri şey böyle bir şey.

Mesela bundan ibarettir. :)
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Rubisco 6 yıl
@Erasmus78 Imagination GPU üretmez, sadece IP / IP bloğu üretip satar, ARM gibi. Sen de tasarım yaparsın, gidip fabrikada istediğin nodda ürettirirsin. Bahsettiğin gibi çipin belli bi kısmının bi yerde, başka bi kısmının başka bi yerde üretilmesi gibi bişey olamaz, dünyadaki şartlarda bu mümkün değil. Apple dışında farklı PowerVR lisansları satın almış bi sürü firma var Intel, TI, Samsung Sony vs. gibi.

Samsung niye Exynos 5'de Mali kullanıyorda PowerVR kullanmıyor, o kısmını bizim bilme imkanımız yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Batuist
Celtic Warrior
Worms_ Windows 8 varken kim ipad alır ki.
iPad varken, kim Microsoft Surface alır ki ?
Ben.... Tabi donanım olarak hemen hemen aynı olması lazım.. öyle 1300 küsür çözünürlüklü ekran istemem... ipad içerisinde win8 olsun isterdim mesela... tabi siz genç ergenler henüz ileriyi görme kabiliyetiniz gelişmediği ve teknoloji dünyasına yeni yeni bakışlar attığınız için win8in bugünden ilerisini pek kestiremiyorsunuz ama 10 yıl sonra pazarda tablerde microsoft bugün masaüstü PClerde ne ise o olacak... çünkü psikolojik birşey bu.. isterse win8 kötü olsun ama tarih tekerrürden ibarettir ve bu kanun hiç şaşmaz... tıpkı AMD inteli geçse çok daha iyi işlemci ortaya koysada hiçbir zaman inteli geçemeyeceği gibi bir gerçek... bunlar kapitalist dünyanın tüketicilerin bilnçaltına kazıdıkları tüketim alışkanlıkları ile açıklanabilecek salt rakamlarla açıklanacak şeyler değil... Tıpkı maclerin çok çok kaliteli olmalarına rağmen kulanım oranlarının sergilediği gerçek gibi.. 5 sene sonra microsoft tableri 100 dolara alabilirsin ama bir appleı asla... bugün ipad evet zirvede ama sadece BUGÜN...

Windows'un RT tabletlerle tablet piyasasında yeri yok ve olmayacak! Microsoft çok geç kaldı. Apple'dan kopyala herkese lisansla mantığı artık geçerli değil. Önümüzdeki 5 sene içerisinde bunu göreceksiniz. Pro'lar zaten başlı başına ayrı bir segment.
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Umutcan 6 yıl
Rt tabletlerin yazılım desteği konusunda pek tutmayacağını ben de tahmin ediyorum, microsoft'un asıl kozu i5 i7 işlemci kullanan x86 tabletler olacak.
Ama ilk modellere bakarsak i5 i7 işlemci ile 10-11 saat pil ömrü sağlayabilecekler mi belli değil. Ve henüz kalınlar. Full hd+ çözünürlüklü ekrana sahip ve
iyi batarya ömrü sunan bir x86 tablet çıktığında zaten ipad almanın hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü x86'da windows desktop uygulamalarını çalıştırabilmek başlı başına bir neden.
Bu aynı ios değil de mac os yüklü bir ipad gibi düşünülebilir. Daha gelişmiş ve profesyonel yazılımlarla çalışma imkanı sunar.
Bu konuda da store gerekmeyecek o cihazlara, zaten şu an piyasadaki yazılım desteğinde lider pc platformu windows. Ama ben ilk tabletimi ipad 4 olarak satın almayı düşünüyorum,
benim için şu an yüksek batarya ömrü, incelik ve e-kitapları net okuyabilmek için yüksek çözünürlüklü bir ekran şart. İleride x86 tabletler de incelir, yüksek çözünürlükle gelir, o zaman
ipad'i satar ona geçeriz.
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homeedition88 6 yıl
Batuist
Celtic Warrior
Worms_ Windows 8 varken kim ipad alır ki.
iPad varken, kim Microsoft Surface alır ki ?
Ben.... Tabi donanım olarak hemen hemen aynı olması lazım.. öyle 1300 küsür çözünürlüklü ekran istemem... ipad içerisinde win8 olsun isterdim mesela... tabi siz genç ergenler henüz ileriyi görme kabiliyetiniz gelişmediği ve teknoloji dünyasına yeni yeni bakışlar attığınız için win8in bugünden ilerisini pek kestiremiyorsunuz ama 10 yıl sonra pazarda tablerde microsoft bugün masaüstü PClerde ne ise o olacak... çünkü psikolojik birşey bu.. isterse win8 kötü olsun ama tarih tekerrürden ibarettir ve bu kanun hiç şaşmaz... tıpkı AMD inteli geçse çok daha iyi işlemci ortaya koysada hiçbir zaman inteli geçemeyeceği gibi bir gerçek... bunlar kapitalist dünyanın tüketicilerin bilnçaltına kazıdıkları tüketim alışkanlıkları ile açıklanabilecek salt rakamlarla açıklanacak şeyler değil... Tıpkı maclerin çok çok kaliteli olmalarına rağmen kulanım oranlarının sergilediği gerçek gibi.. 5 sene sonra microsoft tableri 100 dolara alabilirsin ama bir appleı asla... bugün ipad evet zirvede ama sadece BUGÜN...

5 sene sonra daha iyi olacağınız markanın ürününü şimdiden alırsanız 5 sene sonraki hiç bir güncellemeyi yeniliği satın aldığınız alet almaz. 5 yıl boyunca da piyasadaki en zayıf eko sistemi kullanmış olursunuz.
İleriyi değilde biraz da önünüzü görseniz daha iyi olur gibi....
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fornaks 6 yıl
Batuist
Celtic Warrior
Worms_ Windows 8 varken kim ipad alır ki.
iPad varken, kim Microsoft Surface alır ki ?
Ben.... Tabi donanım olarak hemen hemen aynı olması lazım.. öyle 1300 küsür çözünürlüklü ekran istemem... ipad içerisinde win8 olsun isterdim mesela... tabi siz genç ergenler henüz ileriyi görme kabiliyetiniz gelişmediği ve teknoloji dünyasına yeni yeni bakışlar attığınız için win8in bugünden ilerisini pek kestiremiyorsunuz ama 10 yıl sonra pazarda tablerde microsoft bugün masaüstü PClerde ne ise o olacak... çünkü psikolojik birşey bu.. isterse win8 kötü olsun ama tarih tekerrürden ibarettir ve bu kanun hiç şaşmaz... tıpkı AMD inteli geçse çok daha iyi işlemci ortaya koysada hiçbir zaman inteli geçemeyeceği gibi bir gerçek... bunlar kapitalist dünyanın tüketicilerin bilnçaltına kazıdıkları tüketim alışkanlıkları ile açıklanabilecek salt rakamlarla açıklanacak şeyler değil... Tıpkı maclerin çok çok kaliteli olmalarına rağmen kulanım oranlarının sergilediği gerçek gibi.. 5 sene sonra microsoft tableri 100 dolara alabilirsin ama bir appleı asla... bugün ipad evet zirvede ama sadece BUGÜN...

Yani dönüp dolaşıp ios işletim sistemi tablet piyasasında lider olacak demiş oluyorsunuz. :)
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Batuist 6 yıl
Celtic Warrior
Worms_ Windows 8 varken kim ipad alır ki.
iPad varken, kim Microsoft Surface alır ki ?

Ben.... Tabi donanım olarak hemen hemen aynı olması lazım.. öyle 1300 küsür çözünürlüklü ekran istemem... ipad içerisinde win8 olsun isterdim mesela... tabi siz genç ergenler henüz ileriyi görme kabiliyetiniz gelişmediği ve teknoloji dünyasına yeni yeni bakışlar attığınız için win8in bugünden ilerisini pek kestiremiyorsunuz ama 10 yıl sonra pazarda tablerde microsoft bugün masaüstü PClerde ne ise o olacak... çünkü psikolojik birşey bu.. isterse win8 kötü olsun ama tarih tekerrürden ibarettir ve bu kanun hiç şaşmaz... tıpkı AMD inteli geçse çok daha iyi işlemci ortaya koysada hiçbir zaman inteli geçemeyeceği gibi bir gerçek... bunlar kapitalist dünyanın tüketicilerin bilnçaltına kazıdıkları tüketim alışkanlıkları ile açıklanabilecek salt rakamlarla açıklanacak şeyler değil... Tıpkı maclerin çok çok kaliteli olmalarına rağmen kulanım oranlarının sergilediği gerçek gibi.. 5 sene sonra microsoft tableri 100 dolara alabilirsin ama bir apple'ı asla... bugün ipad evet zirvede ama sadece BUGÜN...
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drserk 6 yıl
hem ipad4 hem de nexus 10 çıkmadan iki farklı yazılımı aynı program ile değerlendirmek çok da doğru olmadığını düşünsem de ipad4 bu kadar farklı sonuç aldıysa bir fark olacak gibi. bir de win8 tabletleri çıksa..
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ferisss 6 yıl
Kim ne derse desin Apple..
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sertacarslan 6 yıl
Haber için teşekkür ederiz. Donanıma abanmış elma.
Bir zamanlar android platformunda donanıma abanıyorlar, yenilik yok diye dalga geçerlerdi, ironik...
Ayrıca elmanın Samsung'dan özür dilediğinin, bunun kabul edilmeyip yeniden özür dilemek için ek süre verildiğinin haberini de donanımhaber'de görmek isterdik. Google'da aratınca 135 bin Türkçe link çıkıyor, arasında donanımhaber yok...
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mertgraph1979 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Haber için teşekkür ederiz. Donanıma abanmış elma.
Bir zamanlar android platformunda donanıma abanıyorlar, yenilik yok diye dalga geçerlerdi, ironik...
Ayrıca elmanın Samsung'dan özür dilediğinin, bunun kabul edilmeyip yeniden özür dilemek için ek süre verildiğinin haberini de donanımhaber'de görmek isterdik. Google'da aratınca 135 bin Türkçe link çıkıyor, arasında donanımhaber yok...

Elma o donanımın arkasında duracak bir sürü uygulamaya sahip olacak.
Aklı başında elmacıların eleştirdiği yazılım olmadan donanıma abanmanın anlamsız olduğu.
Yani Elma Android gibi elektrik olmayan eve son model çamaşır makinası götürmüyor.
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atilgan26 6 yıl
bu işlemcilerin mevcut masaüstü işlemciler ve ekran kartlarıyla mukayesesi nasıl? 3dmark 06 gibi bir test sonucu varmıdır ?
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janparey 6 yıl
alican09turk
Cidden Androidli cihazlar donanım konusunda çok abartı özelliklere sahipler. Galaxy S4te 4 çekirdekli 2.0 ghz işlemci kullanılacağı konuşuluyor. S3te 2 GB ram vardı. S4te 4GB mı yapacaklar acaba ? Biraz daha sıksalar i7 işlemcileri koyacaklar herhalde. Bu donanımı koyuyorlar ki anca sorunsuz bir Android deneyimi yaşatıyorlar.

yani galaxy nexus'un sorunsuz bir android deneyimi yaşatamadığını iddia ediyosun?
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alican09turk 6 yıl janparey
can_66
alican09turk
Cidden Androidli cihazlar donanım konusunda çok abartı özelliklere sahipler. Galaxy S4te 4 çekirdekli 2.0 ghz işlemci kullanılacağı konuşuluyor. S3te 2 GB ram vardı. S4te 4GB mı yapacaklar acaba ? Biraz daha sıksalar i7 işlemcileri koyacaklar herhalde. Bu donanımı koyuyorlar ki anca sorunsuz bir Android deneyimi yaşatıyorlar.

yani galaxy nexus'un sorunsuz bir android deneyimi yaşatamadığını iddia ediyosun?

Tegra 3 ve 1 GB ram ile yaşatır yaşatmasına da okuduğum incelemede (chip online) takılmaların gözlendiği yazıyordu. Anasayfasında yapılan incelemeyi okuyabilirsiniz.
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