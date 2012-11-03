Apple iPad 4, PowerVR SGX554 MP4 GPU'sunu kullanıyor; işte ilk testler

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte iPad Mini ile birlikte yeni nesil iMac'leri ve retina ekranlı 13" MacBook Pro modelini de tanıtmıştı. Etkinliğin sürpriz gelişmesi ise kaşla göz arasında duyurulan ve üzerinde çok fazla durulmayan iPad 4 olmuştu. Endüstri içerisindeki kaynaklar Lightning konnektörü ile güncellenmiş yeni revizyon bir iPad 3 bekliyordu ancak Apple bir adım daha ileri giderek yepyeni bir işlemciye sahip iPad 4'ü tanıtmıştı.

Tim Cook yönetiminde Steve Jobs'un geleneklerini adeta yıkan şirket hem 7" kategorisinde tablet sundu hem de sadece 6 ay içerisinde aynı sınıfta iki yeni tablet sundu. iPad Mini yeni bir ürün olarak ayrı tutulabilir ancak bu kadar süre içerisinde orjinal iPad'in iki kez güncellenmiş olması kullanıcılardan ciddi tepkiler topladı. Özellikle yakın zamanda iPad 3 alan pek çok kullanıcı, iki kat daha fazla işlem ve iki kat daha fazla grafik performansı sunan iPad 4 karşısında malesef ellerindekiyle yetinmek durumundalar. Evet şirket yönetiminin verdiği kararları kısaca değerlendirdikten sonra gelin şimdi hep birlikte iPad 4'ün yeteneklerine daha yakından bakalım. İlk defa iPhone 5'te kullanılan A6 işlemcisindeki Swift kod adlı yeni çekirdek tasarımını temel alan çift çekirdekli A6X işlemcisi, aynı zamanda 1.4GHz olan daha yüksek çalışma frekansı ile de performans artışı getiriyor. Buraya kadar olan tüm detaylar zaten üç aşağı tahmin ediliyordu ancak iki kat daha fazla grafik performansının nasıl sağlandığı asıl mera konusuydu.

Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya konan detaylar ve Anandtech tarafından yapılan testler, A6X işlemcisinde dört çekirdekli PowerVR SGX554 MP4 GPU'suna yer verildiği anlaşıldı. Bilindiği üzere The New iPad ya da yaygın adıyla iPad 3'teki A5X işlemcisinde, 250MHz hızında çalışan dört çekirdekli PowerVR SGX543 grafik yongasına yer veriyordu. Ancak bu grafik biriminin "retina" uyumlu grafik yoğun uygulamalarda, Apple'ın umduğu grafik performansını sağlayamayacağı bir süredir konuşuluyordu. Yeni A6X işlemcisi ise tam da bu noktada devreye giriyor. 4x 32-bit LPDDR2 yani toplamda 128-bit olan bellek genişliğine sahip olan A6X için en büyük yenilik PowerVR SGX554 MP4 grafik birimi. Hakkında çok fazla bilgi olmayan yeni grafik biriminin getirdiği en büyük güncelleme, çekirdek başına düşen ALU sayısındaki artış zira A5X'in grafik birimindeki çekirde başına 4 Vec4, yerine yeni GPU'da 8 Vec4 ALU bulunuyor. TMU ve ROP birimlerinin sayısında herhangi bir değişiklik olmayan grafik biriminde ayrıca alt katman seviyelerinde çeşitli iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekiyor Anandtech.

Saat hızı da arttırılan yeni grafik biriminin, A5X işlemcisindeki PowerVR SGX543MP4 grafik birimine kıyasla %15 daha yüksek frekans değerine sahip olduğu ve 300MHz civarında bir hızda çalıştığı ifade ediliyor. Arttırılan detaylar sayesinde 4. nesil iPad, bir önceki model ile kıyaslandığında, Apple'ın belirttiği 2 kat daha fazla grafik performansına karşılık verebiliyor. Öte taraftan Google'ın, Samsung tarafından üretilen Nexus 10 tabletine kıyasla çok daha yüksek grafik başarımı da sunabiliyor. Bilindiği üzere Nexus 10'a, ARM Cortex-A15 mimarisini ve ARM Mali T-604 grafik birimine sahip 1.7GHz hızındaki çift çekirdekli Exynos 5250 işlemcisi güç veriyor. Hatta ortaya çıkan test sonuçlarına göre, PowerVR SGX 554MP4, Mali T-604 grafik biriminden %57'ye varan oranda daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak unutulmaması gereken nokta, bu cihazların tam olarak tamamlanmamış Android 4.2 işletim sistemine sahip olduğu, gerçek verilerin 13 Kasım'da başlayacak satışlar sonrasında şekilleneceğini söyleyebiliriz. Çünkü Samsung'un geliştiricilere sağladığı aynı işlemciye sahip kit, daha yüksek sonuçlara imza atmayı başarabiliyor dolayısıyla Google'ın yurt dışındaki basın mensuplarına yolladığı cihazların, yazılım kaynaklı nedenler beklentilerin altında skorlar aldığı sık sık dile getirilmekte. Test sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka gerçek ise, grafik endüstrisinin en büyükleri arasında yer alan Nvidia'nın, Tegra 3 platformu ile saf grafik gücü açısından malesef iyice altlara düşmeye başladığına tanık oluyoruz. Şirketin birkaç ay içerisinde sergilemeyi planladığı Tegra 4 platformunun, Kepler mimarisini kullanan yeni nesil grafik işlemcisi ile performans yarışında hangi noktada yer alacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Şu anki tablo itibariyle Apple'ın, tablet bilgisayar tarafında çıtayı biraz daha yükselttiğini söyleyebiliriz. iPad 4 hem işlemci, gpu ve ekrandan oluşan iddialı donanımı, hem de genel malzeme kalitesi ve uygulama zenginliği ile şirketin bu alandaki iddiasını daha da pekiştirmiş oldu. Tabi 6 ayda gelen ikinci cihaz güncellemesinin yarattığı tüketici memnuniyetsizliğinin nasıl giderileceği ayrı bir tartışma konusu olarak önümüzdeki günlerde daha fazla dile getirilecektir. Kendi işlemcilerini geliştirmeye başlayan hatta A6 ile bu alanda kat ettiği yolu gözler önüne seren Apple, donanım tarafında gelecek için yeniden yapılandırmaya giderek "Teknoloji Grubu" oluşturdu. Bu grubu donanım gurusu Bob Mansfield'a bağlayan şirletin, yarıiletken ve kablosuz teknolojiler konusunda önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım yapacağı biliniyor. Ayrıca TSMC ile işbirliği çalışmaları da son sürat devam ediyor. En geç 2014'te olmak üzere TSMC tarafından 20nm fabrikasyon süreci ile üretilen A7 ve/veya A8 işlemcilerinin çıkışına da tanık olabiliriz.

Kendi mikroişlemci tasarımlarını geliştirmeye başlayan Apple'ın, GPU tarafında da ayrılma eğiliminde olduğu biliniyor. Imagination firması "masaya para koyan" her müşteriye PowerVR serisi grafik birimlerinin lisanslıyor olsa bile hem SGX543MP4 hem de SGX554MP4'ü tüketici elektroniği ürünlerinde yaygın olarak kullanan çok fazla firma olmadı. Zaten PowerVR GPU'larının, mobil alanda pazar payı lideri olmasının sebebi de çok satan Apple ürünleri. Bu noktada Apple'ın, şirkette hisse ortağı olması ve buna ek olarak sahip olduğu nakit varlığının gücünde faydalanarak kullanmak istediği teknolojiler başka firmaların değerlendirmesine olanak tanımayacak şekilde elde ettiği zaman zaman gündeme gelmekte. Diğer taraftan performans tarafında 2013'ün Apple adına çok kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Sadece 6 ay içerisinde iki yeni iPad ve bir de iPad Mini ürününü piyasaya sunan şirketin, orjinal iPad modelini 2013 sonuna kadar güncellemesi beklenmiyor dolayısıyla Android ekosisteminde lanse edilecek Tegra 4 ve diğer platformlara sahip cihazların vereceği performansa bağlı olarak sıralama dengeleri değişebilir. Tabi Exynos 5 ve Android 4.2 ile ilgili yazılım tabanlı bir takım sorunları aşılması da Anandtech tarafından yayınlanan tablolardaki bazı değerlerin değişmesine neden olacaktır.

http://www.anandtech.com/show/6426/ipad-4-gpu-performance-analyzed-powervr-sgx-554mp4-under-the-hood