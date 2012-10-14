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Apple, iPad Mini için 23 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyebilir

6 yıl
2,1b
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iPad
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde Apple'ın 17 Ekimde bir basın etkinliği düzenleyeceği ve bu etkinliğin davetiyelerinin 10 Ekimde dağıtılacağı gündeme gelmişti. Ancak, şirketin iPad Mini'yi tanıtması beklenen etkinlik için 10 Ekimde herhangi bir davetiye dağıtımı gerçekleşmedi.

Konuyla ilgili olarak AllThings D tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, Apple’ın iPad Mini'yi 23 Ekimde düzenleyeceği bir basın etkinliği ile tanıtacağı söyleniyor. Etkinliğin nerede gerçekleşeceği konusunda ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Son günlerde hakkındaki dedikodular gittikçe artan ve bir takım konsept tasarımları yayınlanmaya başlayan iPad Mini için verilen bu yeni tarihin ne kadar doğru olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz.
http://allthingsd.com/20121012/apple-likely-to-unveil-ipad-mini-at-october-23-event/ Yorum Yaz
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myfranco 6 yıl en beğenilen
Niye çıkarmasınlarki? 4 inç telefon, 9.7 inç tablet var. Arada boşta kalan bir segment var, o da mini ile dolabilir. Steve Jobs olsaydı iphone sonuna kadar 3.5 inç çıkacak demek değildi. Teknoloji geliştikçe segmentlere olan ihtiyaç fazlalaşır. Keşke bir 3.5 inç iphone bir de 4.8 inç çıkarsalardı. Çoğu arkadaşım kumanda gibi telefon çıkardığı için SGSIII'e geçti. Bu insanlar iphone 2Gden beri iosçu olan insanlardı.
Niye çıkarmasınlarki? 4 inç telefon, 9.7 inç tablet var. Arada boşta kalan bir segment var, o da mini ile dolabilir. Steve Jobs olsaydı iphone sonuna kadar 3.5...
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xconnect 6 yıl
Apple markasına gönül verenler neden 7" olmaz diyorlar açıkcası anlayamıyorum. Ben iphone ekranı küçük diye kullanmıyorum. İşte MacPro makinam var ama her yere ipad'i de götürmek sorun. Yanımda Glaxy Note var her daim... 4.8" iphone veya 7" ipad tablet olsa hemen almıştım.
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nahege270 6 yıl
Retina ekran olmayıp iPad 2'deki ekrana sahip olursa bu cihazın diğerlerinden tek farkının iOS olacağını düşünüyorum. Asıl kaliteyi oluşturan retina bence,hiç bir tablet yada telefonda bu ekranın kalitesini görmedim.. iMini 1024x768 olursa satışlar beklenildiği gibi yüksek olmaz.
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$developer; 6 yıl
Konu apple olunca neden kesin birşey olmaz, veya tahmin habermidir. Yıllardır dh'i günlük takip ederim ama son 1.5 yıldır şu iddia haberden dolayı soğumaya başladım.
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CanAkyüz 6 yıl
İpad Mini'nin yanında Yeni bir iPad daha çıkartırlar mı ?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Eğer donanımı iPad 3 kadar iyi olursa neden olmasın.
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bird-hunter 6 yıl CanAkyüz
bycanua

İpad Mini'nin yanında Yeni bir iPad daha çıkartırlar mı ?

çıkartmazlar 4.nesil iPad martta tanıtılır
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gopgop 6 yıl
Resim de ki cihaz baya hoş duruyor yalnız
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curufperlit 6 yıl
yeni ipod touch 299 dolardan satan bir şirket bu tableti hayatta ucuza satmaz boşuna hayal kurmayın en ucuz fiyatı 399 dolar ki zaten bu fiyata satıldıktan sonra retina ekran ipad neden alınmasın ki
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nurettinaz 6 yıl
İphone 5 ten sonra ipad mini ile kendi kendini bitiriyor apple. Zaten böyle lobi düzeyine erişmiş bir marka başka türlü yok olamazdı. Tek ihtimal kendi kendini mahvetmesiydi o da steve jobs tan sonra yavaş yavaş gerçekleşmek üzere. Bari macbook tasarımlarını yok etmeyip batacaklarken başka markalara satsalarda gözlerimiz güzelim tasarımlardan mahrum kalmasa.
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mateacher 6 yıl
Dedikodu forever. Bir tane bile kesin bilgi yok.
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Faux Carnival 6 yıl
Steve Jobs: "7-inch tablets are dead on arrival."
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MERCURY2000 6 yıl
Açıkcası iPad mini çıkacak olursa bir tane edinmeyi düşünüyorum. iPadi her yere taşımakta zorlanıyorum biraz boyut itibariyle eğer 7 inçlik bir iPad olursa her yere götürülebilir. Uygun bir fiyatlandırmayla gelecek olursa çok büyük satış rakamlarına ulaşacaktır. Uygulama uygunluğu konusunda iPad 2deki çözünürlüğü kullanırlarsa kullanıcılar hiçbir sorun yaşamayacaktır. Şu an iPhone 5teki letterbox sorunu umarım olmaz.
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FERFEROS 6 yıl
Bana kalırsa iPad Mini güzel işler yapabilir.Tablet almayı düşünen biri olarak iPad Mini'yi görmeden karar vermek istemiyorum.
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alp0007 6 yıl
Bence Ipad Mini'nin çıkması gerekli. Mevcut Ipad ne oyun ne de taşımak için çok uygun değil.
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