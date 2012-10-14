Apple, iPad Mini için 23 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyebilir

Geride bıraktığımız günlerde Apple'ın 17 Ekimde bir basın etkinliği düzenleyeceği ve bu etkinliğin davetiyelerinin 10 Ekimde dağıtılacağı gündeme gelmişti. Ancak, şirketin iPad Mini'yi tanıtması beklenen etkinlik için 10 Ekimde herhangi bir davetiye dağıtımı gerçekleşmedi.

http://allthingsd.com/20121012/apple-likely-to-unveil-ipad-mini-at-october-23-event/

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Konuyla ilgili olarak AllThings D tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, Apple’ın iPad Mini'yi 23 Ekimde düzenleyeceği bir basın etkinliği ile tanıtacağı söyleniyor. Etkinliğin nerede gerçekleşeceği konusunda ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Son günlerde hakkındaki dedikodular gittikçe artan ve bir takım konsept tasarımları yayınlanmaya başlayan iPad Mini için verilen bu yeni tarihin ne kadar doğru olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz.