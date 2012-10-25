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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPad Mini'de sektörün yeni teknolojisi GF Ditto'yu kullanıyor

6 yıl
3,6b
1
51
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor. Birçok kişi tarafından gerek fiyatıyla gerekse de iPad 2 benzeri donanımıyla eleştirilen iPad Mini'nin kullanıcılarına dokunmatik deneyimini, sektörün en yeni teknolojisi GF2 ile sunduğu ortaya çıktı. Peki bu teknolojinin avantajı ne ?

Apple'ın iPad 3'de kullandığı G/G mimarisinin aksine GF2 (GF Ditto)'yu tercih etmesinin temel sebebi iPad Mini'nin olabildiğince ince tasarlamak istemesi yatıyor. Ağustos ayında KGI Securities'in önemli analistlerinden Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPad Mini'de GF2 teknolojisini kullanarak bu teknolojiyi ticari olarak kullanacak ilk firma olacağını ifade etmişti. Kuo'nun açıklamalarını göz önüne aldığımızda Apple, GF2 ile iPad Mini'nin baskılı devre + panel kalınlığını yaklaşık 4,2 mm'ye kadar düşürmüş durumda. (Kesin bilgilerin ancak iPad Mini'nin satışa sunulmasıyla ortaya çıkacağını hatırlatalım). Bu sayede Apple, iPad Mini'yi 7,2 mm'ye kadar incelterek 10,3 mm kalınlığındaki Nexus 7 ya da 10,5 mm kalınlığındaki Kindle Fire'a göre ciddi bir üstünlük kurmayı başardı.

Öte yandan GF2'nin en büyük dezavantajı ise üretim kapasitesindeki yavaşlık. Digitimes'ın bugün endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple'ın iPad Mini'yi 329 dolardan satışa sunmasının altında da GF2'nin üretim kapasitesindeki sıkıntılar yatıyor. Kaynaklar, GF2 Ditto sensörlerinin seri üretimindeki sıkıntılardan dolayı iPad Mini'nin fiyatlarının OGS ya da G/G mimarisi kullanan diğer 7 inçlik tabletlere daha yüksek olduğunu belirtirken; GF2 dokunmatik ekran modülünün 9.7 inçlik iPad'lerde kullanılan G/G bileşenlerine göre yaklaşık 5 dolar ucuz olduğunu ifade ediyor.


<a href="http://appleinsider.com/articles/12/08/31/ipad_mini_will_be_challengingly_thin_thanks_to_gf2_technology"><em>AppleInsider</em></a> / <a href="http://www.digitimes.com/news/a20121025PD209.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Ne ipad miniymiş arkadaş apple bile sizin kadar abartmadı lanet olsun ya
applehaber.com olarak giriyorum siteye artık
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FERFEROS 6 yıl
DH uyuyor herhalde.Windows 8 etkinliği yapıldı, bitti.Bir haber yapmadınız. Apple etkinliği olsa gece yarısı canlı yayın yaparsınız.
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santanio 6 yıl
G/G ve GF2 nin ne olduğunu öğrenmek için sonuna kadar okudum ama hiç bir bilgi yok. şakamısınız !!! Amca sen anlamazssın daha iyi işte gibi bişi oldu bu.
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DH Misafiri 6 yıl
Artik haberlere yorum yapilmasini yasaklayin bu isin cilki cikti insanlarin yaptigi saygisizlik yuzunde bir gun biz haberlerden olucaz siz istediginizi yazamiyacaksiniz yok su okuyucu su yorumu yapar soyle elestirirler diye. Zaten donanimhaber coluk cocuk kayniyor su siteye tc no yazilsin sadece 18+ girebilsin insanlarin yaptigi yorumlar acilan konular cok goze batar oldu. Yada parali olsun site artik soyle aylik 10-15 tl olsun parayi vermeyen reklam gorsun ve yorum yazamasin. Online dergi gibi olsun. Artik sadece haberleri okuyorum yapilan cocukca yorumlari fanlari gormemek icin. Eskiden cok bilgili abilerimizle guzel guzel konusur tartisirdik tarafsiz elestirirdik artik foruma girenlerin kani bozuldu. Saygilar.
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nurettinaz 6 yıl
Bir kindle fire 2 değil, nexus 7 hiç değil
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Moribito 6 yıl
Nexus 7 cok daha kullanisli ve guzel.
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Serkan.s 6 yıl
Ürünün fiyatının yüksek olmasının sebebi tabi ki yüksek kalitede malzeme, işçilik + yazılım fakat aynı zamanda bu ürün kâr ile satılan bir ürün. Mesela nexus 7 Google tarafından kârsız yani maliyetine satılan bir ürün. Sonuçta fiyat/özellik ne olursa olsun ben yine de iPad'i ve iOS'i herhangi bir tablete tercih ederim.
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afavar 6 yıl
u.r.k.
afavar
u.r.k.
Shady Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor.
he anam tamam 7 küsür inçlik tableti ilk apple çıkardı di mi?
Nasıl bir kinle yazıyorsunuz bu yorumları. Piyasadaki diğer 7 inch tabletlere göre cok daha kaliteli malzeme kullanmasına rağmen hem daha ince hemde daha hafif olmayı basarabiliyorsa evet bu bir yeniliktir. Begenin yada begenmeyin adamlarin her çıkardığı urunde bir yenilikcilik var. Ama normal böyle şeyler tabi. Bir firma ne zaman cok basarili olduysa ve liderligi oynuyorsa her zaman bir laf bulunur söylenecek. Eger samsungun bi tarafları yeseydi nokia gibi batmayi göze alırdı ama kopyalamazdi. O yüzden nokia yi severim hala. Bunları yazincada apple fun oluyoruz burada. Samsung apple gibi olsaydı ve badayla uğraşıp belirli yerlere gelsydi millet samsunga taş atardı bu sefer
Senin durumun fanlık değil artık markanın kölesi olmuşluk. 7 inch ama kaliteli malzeme diyorsun iphone 5 te gördü millet apple kalitesini. yakında telefon servislerinde iphonlara kaporta boya atılır tabelasını görürsün. kamerası bile kendiliğinden instagram efektli. Dünyanın en ince akıllı telefonu denildi sizde inandınız ama Motorolanın, Huwaeinin Opponun ondan daha ince telefonları vardı ama siz appleın reklamlarına kandınız. İpad 3 en iyi tabletti niye 5 ayda hemen piyasadan çektiler? İosla malzeme kalitesizliğini bir şekilde örten apple her gelen güncellemeyle bu alandaki ününü mahvetti. Appstoresini bile zor açan bir telefonu var artık ios6 yla birlikte. Android ise JB sürümü ile çağ atladı 2.3 ile kasan telefonlar JB ile yağ gibi kayıyor artık. ben krala birşey demedim sözüm kralcılaraydı sende hemen üstüne atladın. Samsungçu değilim samsunga kopyacı demişsin ama appleın hani 1 milyar dolar kazandığı davada kullandığı patentlerin artık geçersiz olduğunu, İngilterede açtığı davayı kaybettiğini ve Samsungtan 14 puntoluk yazıyla özür dilemesine karar verildiğini bu sitede bu adminlerden okudun mu? Hayır! Apple acayip kar etti, ipad mininin ekranı 1024x768 ama öyle değilde olabilir gibi bir sürü konu okudun.

Evet iPhone 5 te boya atma sorunu olabilir ama gayet saglam bir cihaz ve eline aldiginizda elindeki maddenin kalitesini hissedebiliyorsun ayn diger iphonelardaki gibi. Kamerasi gayet basarili merak etme, incelemeyi izleyebilirsin. Motorolanin veya Huwaiein telefonları daha ince mi degil mi bilmem ben dunyadaki en ince telefon olduguna falan inanmadim ama cok ince olan one s ten daha ince oldugunu duyunca ve gorunce evet gercekten ince ve hafifmis dedim. iPad 3 benim icin en iyi tablet degil cunku daha agir ve daha kalin olmasi beni ondan soguttu ama retina ekraniyla piyasada bir ilki yapip basariya ulasti. 3 u. Piyasadan cekilmesinin nedeniyse yakin gelecek olan windows tablet ve googlein nexus 10 ile yarisabilmesi icin daha fazla guce ihtiyaci vardi, grafik performansi zaten ust duzey olsada a6x ile hem islemci gucu artti hemse varolan grafik performansini 2ye katladi. Ha evet ipad 3 sahipleri icin kotu oldu ama ipad 2 bile borcok tabletten ustunken ipad3 hala cok iyi bir tablet. Su bahsettigin tereyagi guncellemesini galasax s 3 aylar sonra aldi, one x alamadi daha. Benim desire s ede gelse diyicem ama malum... Bu arada samsung a dava sonucu kopyaci demedim samsung o davadan cok oncede gozumde oyleydi. Galaxy ace ve galaxy s ile beni kendimden almisti zaten. Samsung s3 le ozgunlesmeye basladi. Patent disinda samsungun hazirladigi raporu okumadin sanirim. İnternetten bakabilrisin detayli rapora.He bu arada merak etme ben sadece iyi haberleri okumam bahsettigin haberdende haberim ver okudum . Hatta dur haber veriyim sitesinde yayinladilar, burda yok ama yabanci sitelerden takip etiyoru hepsini merak etme. Benimde bu cihazlari kullananlara lafim yok, bende android ve ios kullaniyorum ama gelipte buraya sadece hee 7inch tabletide apple buldu gibi bir yoruma benim bakis acim bu.
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OverClocK1ng 6 yıl
Raikirin
Ne yani 5 dolar için mi 60-70 dolar fark çıktı?

Eeee. Apple bu. Geçirmesi farzdır. Bak. iPhone 4S te ülkemizde 1700 liraya satılıyor. iPhone 5 ise 3300 liraya satılıyor. iPhone 5 , 207 dolara mal ediliyor. Toplasan 400 lira para yapmaz. Ama sağ olsun geçirmasyoncu Apple zihniyeti ve buna alışmış Apple Fanatikusları buna o kadar çok alışmışlar ki, sanki ipone4S ile 5 arasında maliyet açısından 100 lira fark olmamasına rağmen 1600 lira farkı gözü kapalı veriyorlar. Milleti etkisi altına almış Apple tuvalet kağıdı yapsa 100 dolar dese alırlar.
Apple 5 Dolar için 70 dolar fark ister bu millet te bunu sorgulayıp "Şu Apple kendini çok beğenmiş, almayalım da biraz burnu sürtsün" demez, koşa koşa gider alır. Ertesi gün de Apple, Rekor Kâr açıklar...
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sas_sas 6 yıl
Bir zamanlar sigara icenlerde Marlboro hevesi vardi.
Bu da onun bir benzeri..

Yakinda Devletimiz de bu Iphone, Ipad alicisi kitleden payini (halihazirda aldiklarinin uzerine) alacaktir.
Nasilsa opulmeyi seviyorler biraz da ben opeyim anlayisi...

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myfranco 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Raikirin

Ne yani 5 dolar için mi 60-70 dolar fark çıktı?


Eeee. Apple bu. Geçirmesi farzdır. Bak. iPhone 4S te ülkemizde 1700 liraya satılıyor. iPhone 5 ise 3300 liraya satılıyor. iPhone 5 , 207 dolara mal ediliyor. Toplasan 400 lira para yapmaz. Ama sağ olsun geçirmasyoncu Apple zihniyeti ve buna alışmış Apple Fanatikusları buna o kadar çok alışmışlar ki, sanki ipone4S ile 5 arasında maliyet açısından 100 lira fark olmamasına rağmen 1600 lira farkı gözü kapalı veriyorlar. Milleti etkisi altına almış Apple tuvalet kağıdı yapsa 100 dolar dese alırlar.

Apple 5 Dolar için 70 dolar fark ister bu millet te bunu sorgulayıp "Şu Apple kendini çok beğenmiş, almayalım da biraz burnu sürtsün" demez, koşa koşa gider alır. Ertesi gün de Apple, Rekor Kâr açıklar...

Farklı bir gezegende mi yaşıyorsun? Bitpazarından parça toplayarak yapmıyorlar aleti. Umarım 25 üstü değilsindir, konuşman 13-14 yaşında babasından harçlık alana benziyor. Aşağı yukarı bu segmentteki telefonlar 200-250$ parça maliyeti tutuyor ve hepsi aşağı yukarı aynı fiyatlara satılıyor. Türkiyedeki satış fiyatıyla Apple'i eleştiriyorsun. Neyse, fazla güç harcamaya gerek yok.
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DH Misafiri 6 yıl
dodomoco
sertacarslan
dodomoco
sertacarslan
homeedition88
napolyon94Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor.bundan sonrasını okumadım
Tebrikler!!! Androzort Level 2ye geçmeye hak kazandınız...
Adam doğru söylemiş. Ayrıca sen de iboylukta level60 olmuşsun... Haberin bu iğrenç derecede yanlı başlangıcı, yetersizliği ve gereksizliği için editörü, anlam veremediğim elma yanlısı konumu nedeniyle donanımhaberi KINIYORUM. Bu küfür ettiğim elmanın (zorla elma düşmanı yaptınız, tebrikler) Türkiyemde resmi olarak faaliyeti bile yokken, üç kuruş vergi bile ödemiyorlarken, bu kadar reklam parasını siz kimden alıyorsunuz anlamadım ki arkadaş... Ekleme : Düşündüm de, sakın bunlar reklam parası falan da almıyorlar olmasın? Bu iğrenç elma şakşakçılığının nedeni sadece birkaç aklıevvel iboy yönetici-editörün elma kaprisi olabilir mi?
Hocam bence haksizlik ediyorsun sonucta apple cidden her yeniligin oncusu iphone ipod ipad bunlar boru degil adamlR 2 cekirdekn1 ghz islemci hiziyla 4 cekirdek 1,5 ghz telefonlara diz cokturuyor laptoplardada ayni sekilde kullandigim her macbook masaustu sistemimden hizli yigidi oldur hakkini ver
Hocam ben elma kötüdür, hiçbir şey yapmamıştır demiyorum. Akıl sahibi birisi bunu diyemez zaten. Elmaya mobil teknolojilerdeki bu gelişime önayak olduğu ve gelişim sürecini hızlandırdığı için sempati dahi duyuyorum. iPhone kullanmamamın tek nedeni getirdiği kısıtlamalar ve küçük ekranlı oluşudur. iPad kullanmamamın nedeni flash desteği olmamasıdır. Flash tamamen ölene kadar Android jb ve Win8 rt de kullanmayı düşünmüyorum. iOs platformunun uygulama-oyun üstünlüğünü de kabul ediyorum ki aksini söylemek fanatizmdir. Benim midemi bulandıran şey, tarafsız olması gereken kurumlarda taraflılık, adaletsizlik, fanatizm. Ben elma fanı ya da android fanı olabilirim, birey olarak bu hakka sahibim. Donanımhaber sitesi, yöneticileri ve editörleri, kurumsal kimlikleri altında hiçbir platformun fanı olamazlar. Edebiyle reklamlarını yayınlarlar, paralarını kazanırlar. Düşünme ve yargılama işini bana bırakırlar. Paylaşmak istedikleri bir fikirleri varsa edebiyle bizler gibi haber altına yorum yazarlar. Haber seçiminde tarafsız olmak zorundadırlar. Reklamı habere bulayıp bana haber diye sunarak iqma hakaret edemezler. Kişisel düşüncelerini donanımhaber kurumsal kimliğini kullanarak bana empoze etmeye çalışamazlar. Söyleyecek pek çok şey var ama daha fazla yazıp parmak yormaya değmez, değişen bir şey olmayacak nihayetinde.
bak o doğru ama sonuçta note 2den bahsederken kral sahada gibi yorumlarda yapıyorlar sonuçta bunların makaleye olan ilgiyi arttırmak için olduğunu düşünüyorum

Hepiniz iPhone'a yorum yapan Steve Ballmer gibisiniz.
youtube.com/...
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sertacarslan 6 yıl
homeedition88

napolyon94Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor.bundan sonrasını okumadım
Tebrikler!!! Androzort Level 2ye geçmeye hak kazandınız...


Adam doğru söylemiş. Ayrıca sen de iboy'lukta level60 olmuşsun...

Haberin bu iğrenç derecede yanlı başlangıcı, yetersizliği ve gereksizliği için editörü, anlam veremediğim elma yanlısı konumu nedeniyle donanımhaber'i KINIYORUM.

Bu küfür ettiğim elmanın (zorla elma düşmanı yaptınız, tebrikler) Türkiye'mde resmi olarak faaliyeti bile yokken, üç kuruş vergi bile ödemiyorlarken, bu kadar reklam parasını siz kimden alıyorsunuz anlamadım ki arkadaş...

Ekleme : Düşündüm de, sakın bunlar reklam parası falan da almıyorlar olmasın? Bu iğrenç elma şakşakçılığının nedeni sadece birkaç aklıevvel iboy yönetici-editörün elma kaprisi olabilir mi?
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dodomoco 6 yıl sertacarslan
sertacarslan
homeedition88

napolyon94Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor.bundan sonrasını okumadım
Tebrikler!!! Androzort Level 2ye geçmeye hak kazandınız...


Adam doğru söylemiş. Ayrıca sen de iboy'lukta level60 olmuşsun...

Haberin bu iğrenç derecede yanlı başlangıcı, yetersizliği ve gereksizliği için editörü, anlam veremediğim elma yanlısı konumu nedeniyle donanımhaber'i KINIYORUM.

Bu küfür ettiğim elmanın (zorla elma düşmanı yaptınız, tebrikler) Türkiye'mde resmi olarak faaliyeti bile yokken, üç kuruş vergi bile ödemiyorlarken, bu kadar reklam parasını siz kimden alıyorsunuz anlamadım ki arkadaş...

Ekleme : Düşündüm de, sakın bunlar reklam parası falan da almıyorlar olmasın? Bu iğrenç elma şakşakçılığının nedeni sadece birkaç aklıevvel iboy yönetici-editörün elma kaprisi olabilir mi?

Hocam bence haksizlik ediyorsun sonucta apple cidden her yeniligin oncusu iphone ipod ipad bunlar boru degil adamlR 2 cekirdekn1 ghz islemci hiziyla 4 cekirdek 1,5 ghz telefonlara diz cokturuyor laptoplardada ayni sekilde kullandigim her macbook masaustu sistemimden hizli yigidi oldur hakkini ver
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-ejder- 6 yıl
Bir bilginin önemli bir sözü vardır:
Reklam kokan hareketler bunlar mayk!
-CEM YILMAZ
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u.r.k. 6 yıl Shady
Shady


Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor.

he anam tamam 7 küsür inçlik tableti ilk apple çıkardı di mi?
1 Yanıt Yanıtla +4
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afavar 6 yıl u.r.k.
u.r.k.
Shady


Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor.

he anam tamam 7 küsür inçlik tableti ilk apple çıkardı di mi?

Nasıl bir kinle yazıyorsunuz bu yorumları. Piyasadaki diğer 7 inch tabletlere göre cok daha kaliteli malzeme kullanmasına rağmen hem daha ince hemde daha hafif olmayı basarabiliyorsa evet bu bir yeniliktir. Begenin yada begenmeyin adamlarin her çıkardığı urunde bir yenilikcilik var. Ama normal böyle şeyler tabi. Bir firma ne zaman cok basarili olduysa ve liderligi oynuyorsa her zaman bir laf bulunur söylenecek. Eger samsungun bi tarafları yeseydi nokia gibi batmayi göze alırdı ama kopyalamazdi. O yüzden nokia yi severim hala. Bunları yazincada apple fun oluyoruz burada. Samsung apple gibi olsaydı ve badayla uğraşıp belirli yerlere gelsydi millet samsunga taş atardı bu sefer
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savinelli 6 yıl
Madem bu yeni teknoloji halefinden 5 dolar daha ucuz, o zaman bu nası oluyor da mininin pahalı olmasına neden olabiliyor? Hoş zaten iPad miniyi nexus ile aynı fiyattan beklemiyordum. Sonucta google nexus tabletinin satışı altında işletim sisteminin yaygınlaşması gibi bir amaç var. Donanımdan gelir sağlamaktan ziyade reklamdan gelir elde eden ve yaygınlığı artırma amacıyla çıkmış bir cihazla yaygınlaşma kaygısı gütmeyen bir platformun cihazı tabii ki fiyat olarak kıyaslanmamalı. Sadece yazıdaki ters mantık dikkatimi çekti. Teknik terimlerin açıklanmadığı, alelacele yazılmış havasında, amacı belli olmayan, çelişkili bir yazı olmuş.
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Illuminn 6 yıl
Apple çamaşır yapsa satılır, ciddiyim
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