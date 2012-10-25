Apple, iPad Mini'de sektörün yeni teknolojisi GF Ditto'yu kullanıyor

Apple, 1998 yılında iMac ile başladığı sektörde yenilik yapma alışkanlığını iPad Mini ile sürdürüyor. Birçok kişi tarafından gerek fiyatıyla gerekse de iPad 2 benzeri donanımıyla eleştirilen iPad Mini'nin kullanıcılarına dokunmatik deneyimini, sektörün en yeni teknolojisi GF2 ile sunduğu ortaya çıktı. Peki bu teknolojinin avantajı ne ?

Apple'ın iPad 3'de kullandığı G/G mimarisinin aksine GF2 (GF Ditto)'yu tercih etmesinin temel sebebi iPad Mini'nin olabildiğince ince tasarlamak istemesi yatıyor. Ağustos ayında KGI Securities'in önemli analistlerinden Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPad Mini'de GF2 teknolojisini kullanarak bu teknolojiyi ticari olarak kullanacak ilk firma olacağını ifade etmişti. Kuo'nun açıklamalarını göz önüne aldığımızda Apple, GF2 ile iPad Mini'nin baskılı devre + panel kalınlığını yaklaşık 4,2 mm'ye kadar düşürmüş durumda. (Kesin bilgilerin ancak iPad Mini'nin satışa sunulmasıyla ortaya çıkacağını hatırlatalım). Bu sayede Apple, iPad Mini'yi 7,2 mm'ye kadar incelterek 10,3 mm kalınlığındaki Nexus 7 ya da 10,5 mm kalınlığındaki Kindle Fire'a göre ciddi bir üstünlük kurmayı başardı.

Öte yandan GF2'nin en büyük dezavantajı ise üretim kapasitesindeki yavaşlık. Digitimes'ın bugün endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple'ın iPad Mini'yi 329 dolardan satışa sunmasının altında da GF2'nin üretim kapasitesindeki sıkıntılar yatıyor. Kaynaklar, GF2 Ditto sensörlerinin seri üretimindeki sıkıntılardan dolayı iPad Mini'nin fiyatlarının OGS ya da G/G mimarisi kullanan diğer 7 inçlik tabletlere daha yüksek olduğunu belirtirken; GF2 dokunmatik ekran modülünün 9.7 inçlik iPad'lerde kullanılan G/G bileşenlerine göre yaklaşık 5 dolar ucuz olduğunu ifade ediyor.



<a href="http://appleinsider.com/articles/12/08/31/ipad_mini_will_be_challengingly_thin_thanks_to_gf2_technology"><em>AppleInsider</em></a> / <a href="http://www.digitimes.com/news/a20121025PD209.html">Digitimes</a>