Apple, iPad Mini'yi kasım ayında gerçekleştireceği ayrı bir organizasyon ile tanıtabilir





Apple'ın henüz hakkında resmi bir açıklama olmayan birçok tartışma ve dedikoduya konu olan cihazı iPad Mini'nin yeni nesil iPhone ile birlikte 12 Eylül tarihinde tanıtılacağı iMore sitesi tarafından belirtilmişti.

http://www.ilounge.com/index.php/backstage/comments/new-details-on-apples-next-iphone-ipods-ipad-mini-ipad-4th-gen-cases/

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12 Eylül'de gerçekleştirilecek tanıtım sonrası, yeni nesil iPhone'un 21 Eylül'de piyasaya çıkması beklenirken, iPad mini için kesin bir tarih verilmemişti. iMore ve iLounge siteleri tarafından desteklenen habere göre; yeni nesil iPhone'un tanıtımı ve piyasaya çıkışının eylül ayı içerisinde gerçekleşeceği kesinleşirken, iPad Mini için tanıtım ve piyasaya çıkış tarihleri konusunda belirsizlik sürüyor.Ayrıca, iLounge sitesi tarafından yayınlanan bir habere göre, iPad Mini henüz tam olarak hazır olmadığı için eylül ayındaki organizasyonda yer almayacak. iLounge'a konuşan bir kaynak ise, Apple'ın iPad Mini'yi kasım ayında satışa sunabileceğini ifade ediyor. Kasım ayı Apple için bir anlam ifade etmiyor, ancak bu dönemin yılbaşı tatili öncesine gelmesinden dolayı iPad Mini'nin söylenen dönemde çıkarmasıyla birlikte yüksek satış rakamları elde etmesi bekleniyor. Ek olarak, Apple'ın daha küçük bir iPad için kılıf, kapak ve çeşitli aksesuarlar üretme hazırlığı içinde olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.