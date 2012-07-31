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Apple, iPad Mini'yi kasım ayında gerçekleştireceği ayrı bir organizasyon ile tanıtabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple'ın henüz hakkında resmi bir açıklama olmayan birçok tartışma ve dedikoduya konu olan cihazı iPad Mini'nin yeni nesil iPhone ile birlikte 12 Eylül tarihinde tanıtılacağı iMore sitesi tarafından belirtilmişti.

12 Eylül'de gerçekleştirilecek tanıtım sonrası, yeni nesil iPhone'un 21 Eylül'de piyasaya çıkması beklenirken, iPad mini için kesin bir tarih verilmemişti. iMore ve iLounge siteleri tarafından desteklenen habere göre; yeni nesil iPhone'un tanıtımı ve piyasaya çıkışının eylül ayı içerisinde gerçekleşeceği kesinleşirken, iPad Mini için tanıtım ve piyasaya çıkış tarihleri konusunda belirsizlik sürüyor.

Ayrıca, iLounge sitesi tarafından yayınlanan bir habere göre, iPad Mini henüz tam olarak hazır olmadığı için eylül ayındaki organizasyonda yer almayacak. iLounge'a konuşan bir kaynak ise, Apple'ın iPad Mini'yi kasım ayında satışa sunabileceğini ifade ediyor. Kasım ayı Apple için bir anlam ifade etmiyor, ancak bu dönemin yılbaşı tatili öncesine gelmesinden dolayı iPad Mini'nin söylenen dönemde çıkarmasıyla birlikte yüksek satış rakamları elde etmesi bekleniyor. Ek olarak, Apple'ın daha küçük bir iPad için kılıf, kapak ve çeşitli aksesuarlar üretme hazırlığı içinde olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.
http://www.ilounge.com/index.php/backstage/comments/new-details-on-apples-next-iphone-ipods-ipad-mini-ipad-4th-gen-cases/ Yorum Yaz
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Yunba53 6 yıl
Mini çıkmaz.
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nurettinaz 6 yıl
Yok arkadas gelmeyecek sız guvenın bana.
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afavar 6 yıl
achmaster
Apple yine böyle bir cihaz çıkartmıcak hurafe haberciler apışıp kalacak. Geçen senede iPhone 5 ile ilgili milyon tane haber yapıldı. Hepsi fos çıktı (aynı kasaya A5 çip koyup lensi bir katman artırıp, anten sorununu çözüp yolladılar 4S diye) , yormayın kendinizi kesin bir haber veya istihbarat olmadan bu kadar haber yapmak bence o medyayıda zedeler.

Ben açıkçası süper birşey beklemiyordum.Çünkü
iPhone 2G---Telefon kavramı değişti.
iPhone 3G---Telefon kavramı AppStore ile çok daha değişti.Yazılımsal olarak devrim niteliği oldu.
iPhone 3Gs--- iPhone 3G ye göre grafik ve hız anlamında önemli güncellemler yapıldı.Tasarım değişmedi.
iPhone 4-----A4 çipi,retina ekranı,tamamen farklı dizaynı, kaliteli kamerası ve iOs4 multitasking özelliği ile geldi ve herkes hayran kaldı.
iPhone 4s----iPhone 3Gs teki gibi donanımsal değişikliğe gidildi.Tasarım değişmedi fakat A5 çip sayesinde aslında iphone 4 ile arasında dağlar kadar fark var.
iPhone 5-----? Büyük ihtimalle tasarım değişecek ve önemli özellikler kazanacak.Aynı zmanda donanım çok daha güçlü hale gelecek.4 çekidek 2 çekirdek olayını bilemem bana kalırsa o biraz reklama kaçıyor.HTC One S ile One X in durumu ortada.Ya gerçekten şişirme 4 çekirdek olayı yada Android henüz hzır değil.Neyse sonuç olarak, daha önce çıkardıkları modellere göre bu sefer yeni ve güzel bir iphone görme ihtimalimiz çok yüksek.iPad konusunu gelince, ben zannetmiyoorum iPad mini çıkaracaklarını.Çünkü iPod haberleride dolaşıyor.
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Sessiz@Saglıkcı 6 yıl
reklamın da bu kadarına pesss...
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mateacher 6 yıl
Apple yine böyle bir cihaz çıkartmıcak hurafe haberciler apışıp kalacak.
Geçen senede iPhone 5 ile ilgili milyon tane haber yapıldı. Hepsi fos çıktı (aynı kasaya A5 çip koyup lensi bir katman artırıp, anten sorununu çözüp yolladılar 4S diye) , yormayın kendinizi kesin bir haber veya istihbarat olmadan bu kadar haber yapmak bence o medyayıda zedeler.
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eulogy 6 yıl
Acaba tedarikçilere dağıtılacak ipad minileri taşıyacak tırların plaka numaraları ne olacak ? Bunun haberini bekliyorum.
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EXIST 6 yıl
valla ateş olmayan yerden duman çıkmaz,çıkacak bari 199 dolar gibi makul bir fiyattan çıksında,herkes yararlanabilsin.
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Lord Melkor 6 yıl
İyi tanitildin bakalim daha kac yerde kac zamanda kac incte neler neler tanitilabilir diyceksiniz
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