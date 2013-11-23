Apple, iPad'in kullanım alanlarını tanıtmak için yeni bir mikrosite yayına soktu





Yeni iPad Air ve Retina iPad mini modellerini onlarca ülkede satışa sunan Apple, tüketici ilgisini artırmak amacıyla yeni bir mikrositeyi daha yayına soktu.





Life on iPad adlı sitede cihazın standart kullanımından çok, farklı uygulamaları ile çeşitli meslek gruplarına nasıl kolaylıklar sunduğunun anlatılması amaçlanıyor.





Sitenin en üstünde farklı meslek gruplarında iPad kullanımını gösteren Life on iPad adlı kısa bir video yer alıyor. Bu videoda rüzgar türbinleri üzerinde çalışan bir mühendis, bir dalgıç, cerrahi operasyon esnasında doktorlar, dağda mahsur kalmış bir dağcı gibi iPad ile işlerine yön veren kişiler tasvir ediliyor.





Sitenin geri kalanında ise mesleğinde uzman kişilerin iPad'in işlerine kattığı olumlu desteği anlatmalarına yer veriliyor.

http://www.apple.com/ipad/life-on-ipad/