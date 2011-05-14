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Apple iPhone 4 en hızlı satan mobil oyun sistemi olarak rekorlar kitabına girdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,7b
1
8
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG Optimus 2X'in dünyanın çift çekirdekli işlemciye sahip ilk akıllı telefonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin ardından Apple cephesinden de benzer haberler gelmeye başladı. Guinness'de yer alan resmi bilgilere göre iPhone 4 tüm zamanların en hızlı satan mobil oyun sistemi olarak Rekorlar Kitabı'nda kendine bulmayı başardı. İlk gününde 1.5 milyon adet satan iPhone 4, Sony PSP'nin 200 bin ve Nintendo DS'in 500 bin adetlik satış rakamlarını önemli bir farkla geride bırakarak adını zirveye yazdırmayı başardı.

Apple ayrıca en büyük indirilebilir oyun mağazası rekorunu da elinde bulunduruyor. Eylül 2010 tarihi itibariyle 37,362 oyuna sahip olan App Store uygulama mağazası , 576 başlık içeren Nintendo Virtual Console, 1100 oyun içeren Steam ve 1300 oyun içeren Xbox Live Arcade indie bölümüne ciddi fark atmış durumda. Apple'ın rekorlar kitabına giren üçüncü başarısı ise tüm oyun platformları içerisinde en büyük lansman serisine sahip olma unvanı. App Store uygulama mağazası 500 uygulama ile kullanıma açıldığında bu uygulamaların 145'ini oyunlar oluşturuyordu.

Guinnes Rekorlar Kitabı'nın Oyuncu Sürümü'nde yer alan rekorlarla ilgili olarak çeşitli eleştiriler de yok değil. Kimileri iPhone ve Android platformlarının bu kategori altında değerlendirlimesini doğru bulmuyor zira güçlü, kaydadeğer oyunlar sunulmadığını iddia ediyorlar. Guinnes'in oyun yöneticisi Gaz Deaves ise bu eleştrilere katılmıyor ve Apple'ın devasa büyüklükte yeni bir alan yarattığını ve casual games olarak bilinen gündelik oyunların oluşmasında ciddi paya sahip olduğunu belirtiyor.


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korsanzeki168 8 yıl en beğenilen
bunu bende daha önce söylemiştim psp ye çok ciddi bir rakip olur ileride diye evet oldu bunu son anda fark eden sony se play modelini çıkartıyor.ios biraz daha gelişip grafikler oyunlardaki içerikler baya ciddi bir rakip olacaktır ve sadece tekbir alet ihtiyaçların çoğuna cevap verecektir.
öbür üreticilerde bu konulara ağırlık verdiler mi bu iş alır başını gider...
bunu bende daha önce söylemiştim psp ye çok ciddi bir rakip olur ileride diye evet oldu bunu son anda fark eden sony se play modelini çıkartıyor.ios biraz daha ...
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CodeMachine 8 yıl
Apple kimsenin düşnemediğini yaptı, herkes teknoloji geliştirmek için uğraşırken apple hem teknoloji geliştirdi hemde fanboy kitlesini oluşturdu. fanboy suz bu rekor işini kimse geçemez, ilk günü daha doğru düzgün incelenenmemiş fiyat olarak ucuz olmayan (ülkemizde fahiş denebilir) bir ürünü bir markaya koşulsuz sevgi olmadan kimse almaz.
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korsanzeki168 8 yıl en beğenilen
bunu bende daha önce söylemiştim psp ye çok ciddi bir rakip olur ileride diye evet oldu bunu son anda fark eden sony se play modelini çıkartıyor.ios biraz daha gelişip grafikler oyunlardaki içerikler baya ciddi bir rakip olacaktır ve sadece tekbir alet ihtiyaçların çoğuna cevap verecektir.
öbür üreticilerde bu konulara ağırlık verdiler mi bu iş alır başını gider...
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kittyMiE 8 yıl
yuh
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ScarHand 8 yıl
Saçma bir rekor olmuş. Telefonla oyun konsolunu karşılaştırıp koymak mallıktır. Bir pc,ps3 oyununu herkes yapamıyor fakat iphone, ipad oyununu yapabilecek 1000 tane geliştirici firma var...
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