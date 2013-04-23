Apple, iTunes Store'a daha sonra indir seçeneği eklendi





Apple dijital içerik mağazası iTunes Store'a satın alınan medya içeriklerini daha sonra indirmeye yarayan yeni bir seçenek ekledi.





Söz konusu seçenek sayesinde, medya içeriklerini satın alan kullanıcılar içerikleri daha sonra indirebilirken; bu seçeneği kullanabilmek için iTunes 11 veya iOS 6'yla çalışan bir mobil cihaza sahip olmak gerekiyor. Henüz tüm ülkelerin mağazalarında faaliyete geçmeyen bu seçenek, şu an için "Cloud" desteğinin sunulduğu ülkelerde kullanılabiliyor.





Ülkemizdeki "Cloud" desteği durumuna aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz

http://support.apple.com/kb/HT5731?viewlocale=en_US&locale=en_US