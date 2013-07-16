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Apple, iWatch için mühendis kadrosunu genişletiyor

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, iWatch için mühendis kadrosunu genişletiyor

Giyilebilir teknolojilerle yakından ilgilendiği bilinen Apple, hali hazırda ürüne dönüşmeye en yakın projesi olan iWatch için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda ünlü Fransız moda markası Yves Saint Laurent'in CEO'su Paul Deneve'i "özel projelerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı" sıfatıyla kadrosuna katan Apple, iWatch için kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Saygın medya organlarından Finansal Times'ın konuyla ilgili kaynaklarından aldığı bilgilere göre Cupertinolu teknoloji devi, iWatch'la ilgili mevcut mühendislik çalışmalarını daha da ileriye götürebilmek adına, giyilebilir teknolojiler alanında deneyimli mühendis arayışı içerisinde. iPod, iPhone ya da iPad'den çok daha farklı bir alanla ilgili olan iWatch projesinde görev alan mevcut mühendis ve tasarımcı kadrosunun karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda yetersiz kalabileceği görüşünde olan Apple yeni işe alımlarla sorunları daha hızlı şekilde çözümleme hedefinde.

İddiaya göre Apple'ın yol haritasında sadece mühendis almakla sınırlı değil. Kaynakların ifadelerine göre Apple benzer strateji kapsamında küçük ölçekli, giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışmalar yapan şirketleri satın alma fikrini de benimsemiş durumda. Hatırlanacağı gibi Apple, hali hazırda kullanıma sunduğu Siri için aynı isimli firmayı satın almış; benzer şekilde Haritalar servisi için de birden fazla sayıda küçük ölçekli firma satın almıştı.

Yine medya dünyasının saygın isimlerinden Bloomberg, geçtiğimiz sene Apple'ın sadece 100'den fazla tasarımcıyı iWatch için görevlendirdiğini yazmıştı.

Financial Times, ayrıca, Apple'ın iWatch'u 2014 sonu itibariyle lanse etmeyi planladığını iddia ederken, projenin daha erken hayata geçmesinin şimdilik zor göründüğünü ifade etti. Her ne kadar iWatch için 2014 sonu üzerine odaklansa da Apple, çok yakın tarihte aralarında ülkemizinde bulunduğu çeşitli ülkelerde iWatch ismini tescillemişti.


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kcankaynak 5 yıl en beğenilen
iWatch haberi çıktığından beri, herkes tarafından yerden yere vuruldu, aşağılandı, "bu ne lan" dendi ancak görürsünüz piyasaya çıktığı anda diğer Apple ürünleri gibi bu da çok ilgi çekecek ve satacak. Çünkü gerçekten de ilgi çekici ve değişik bir ürün. Şahsen ben kullanırım.
iWatch haberi çıktığından beri, herkes tarafından yerden yere vuruldu, aşağılandı, "bu ne lan" dendi ancak görürsünüz piyasaya çıktığı anda diğer Apple ürünleri...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Dentrassi 5 yıl
Resimdekine benzer tasarımda çıkarsa iyi olur çünkü bu saatler için çıkan prototiplerin ve i am watch ın tasarımı berbat tabi kendime göre çünkü çok bodur tasarımları oluyor. Umarım aple güzel bir şey koyar ortaya.
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Cankano 5 yıl
Tum apple cihazlariyla birlikte uyum icerisinde olsa satar. Ve oncu bir yenilik eklerseler iste o zaman cihaz patlar cok satar.
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Kreativ 5 yıl
Apple öncü olarak birşey yapması gerekecek, ki öncü olmak için çok geç kaldı.
Gene de vasat birşey yapmaz piyasaya müadil ısırılmış elmalı ios'u olan iphone ve mac'lerle anlaşabilir güzel bir cihaz yapar.
Güzel olur ama farklı değil.
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Litheart 5 yıl
Ozellikleri Hakkinda bilgisi olan
Varmi
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kcankaynak 5 yıl en beğenilen
iWatch haberi çıktığından beri, herkes tarafından yerden yere vuruldu, aşağılandı, "bu ne lan" dendi ancak görürsünüz piyasaya çıktığı anda diğer Apple ürünleri gibi bu da çok ilgi çekecek ve satacak. Çünkü gerçekten de ilgi çekici ve değişik bir ürün. Şahsen ben kullanırım.
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multiTYRT 5 yıl
iWatch alınır
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zengier 5 yıl kcankaynak
kcankaynak

iWatch haberi çıktığından beri, herkes tarafından yerden yere vuruldu, aşağılandı, "bu ne lan" dendi ancak görürsünüz piyasaya çıktığı anda diğer Apple ürünleri gibi bu da çok ilgi çekecek ve satacak. Çünkü gerçekten de ilgi çekici ve değişik bir ürün. Şahsen ben kullanırım.

kim yerden yere vurdu, assagiladi ya ?kendisini bu konuda bilir kisi zanneden 3-5 kendini bilmezin lafina ne bakiyorsunuz.
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