Apple, iWatch için mühendis kadrosunu genişletiyor

Giyilebilir teknolojilerle yakından ilgilendiği bilinen Apple, hali hazırda ürüne dönüşmeye en yakın projesi olan iWatch için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda ünlü Fransız moda markası Yves Saint Laurent'in CEO'su Paul Deneve'i "özel projelerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı" sıfatıyla kadrosuna katan Apple, iWatch için kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Saygın medya organlarından Finansal Times'ın konuyla ilgili kaynaklarından aldığı bilgilere göre Cupertinolu teknoloji devi, iWatch'la ilgili mevcut mühendislik çalışmalarını daha da ileriye götürebilmek adına, giyilebilir teknolojiler alanında deneyimli mühendis arayışı içerisinde. iPod, iPhone ya da iPad'den çok daha farklı bir alanla ilgili olan iWatch projesinde görev alan mevcut mühendis ve tasarımcı kadrosunun karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda yetersiz kalabileceği görüşünde olan Apple yeni işe alımlarla sorunları daha hızlı şekilde çözümleme hedefinde.

İddiaya göre Apple'ın yol haritasında sadece mühendis almakla sınırlı değil. Kaynakların ifadelerine göre Apple benzer strateji kapsamında küçük ölçekli, giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışmalar yapan şirketleri satın alma fikrini de benimsemiş durumda. Hatırlanacağı gibi Apple, hali hazırda kullanıma sunduğu Siri için aynı isimli firmayı satın almış; benzer şekilde Haritalar servisi için de birden fazla sayıda küçük ölçekli firma satın almıştı.

Yine medya dünyasının saygın isimlerinden Bloomberg, geçtiğimiz sene Apple'ın sadece 100'den fazla tasarımcıyı iWatch için görevlendirdiğini yazmıştı.

Financial Times, ayrıca, Apple'ın iWatch'u 2014 sonu itibariyle lanse etmeyi planladığını iddia ederken, projenin daha erken hayata geçmesinin şimdilik zor göründüğünü ifade etti. Her ne kadar iWatch için 2014 sonu üzerine odaklansa da Apple, çok yakın tarihte aralarında ülkemizinde bulunduğu çeşitli ülkelerde iWatch ismini tescillemişti.