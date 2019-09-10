Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu filmi SEE'den ilk fragman paylaşıldı

Dijital yayın platformu TV+'ı yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, orijinal içeriklerini de yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Bugünkü etkinlikte bazı duyurular yapan şirket, yüksek bütçeli bilim kurgu filmi SEE'nin ilk fragmanını paylaştı.
Jason Momoa'nın başrolünde yer aldığı SEE filmi uzak bir gelecekte geçiyor. Filmin dünyası kıyamet sonrası diyebileceğimiz yapıya sahip. Bir virüs nedeniyle neredeyse tüm insanlık yok olmuş. Virüs sonrasında hayatta kalmayı başarabilen insanlar ise görme yeteneklerini tamamıyla kaybetmiş. Görme kabiliyetinin artık efsanevi bir şey olarak kabul edildiği bu ilginç dünyada yüzyıllar sonra bir mucize gerçekleşiyor: Görme yeteneğine sahip iki çocuk doğuyor.
SEE filmi 1 Kasım'da Apple TV+ ile aynı anda çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV+'ın 4,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği duyuruldu. Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor.
Jason Momoa'nın başrolünde yer aldığı SEE filmi uzak bir gelecekte geçiyor. Filmin dünyası kıyamet sonrası diyebileceğimiz yapıya sahip. Bir virüs nedeniyle neredeyse tüm insanlık yok olmuş. Virüs sonrasında hayatta kalmayı başarabilen insanlar ise görme yeteneklerini tamamıyla kaybetmiş. Görme kabiliyetinin artık efsanevi bir şey olarak kabul edildiği bu ilginç dünyada yüzyıllar sonra bir mucize gerçekleşiyor: Görme yeteneğine sahip iki çocuk doğuyor.
SEE filmi 1 Kasım'da Apple TV+ ile aynı anda çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV+'ın 4,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği duyuruldu. Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor.
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