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Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu filmi SEE'den ilk fragman paylaşıldı

Apple TV+'ın yüksek bütçeli orijinal bilim kurgu filmi SEE'nin ilk fragmanı paylaşıldı. Jason Momoa'lı SEE filmi 1 Kasım'da TV+ ile aynı anda yayınlanacak.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dijital yayın platformu TV+'ı yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, orijinal içeriklerini de yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Bugünkü etkinlikte bazı duyurular yapan şirket, yüksek bütçeli bilim kurgu filmi SEE'nin ilk fragmanını paylaştı.


Jason Momoa'nın başrolünde yer aldığı SEE filmi uzak bir gelecekte geçiyor. Filmin dünyası kıyamet sonrası diyebileceğimiz yapıya sahip. Bir virüs nedeniyle neredeyse tüm insanlık yok olmuş. Virüs sonrasında hayatta kalmayı başarabilen insanlar ise görme yeteneklerini tamamıyla kaybetmiş. Görme kabiliyetinin artık efsanevi bir şey olarak kabul edildiği bu ilginç dünyada yüzyıllar sonra bir mucize gerçekleşiyor: Görme yeteneğine sahip iki çocuk doğuyor.

SEE filmi 1 Kasım'da Apple TV+ ile aynı anda çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV+'ın 4,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği duyuruldu. Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor. 


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Kulak Misafiri 12 dk.
İyi de bebeklerin gördüğünü nasıl anlamışlar kafama takıldı
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asdf_13 14 dk.
fragmandan gözüktüğü kadarıyla sinematografi netflix dizilerinden çok daha iyi. amazon dizileri ayarında. apple bütçeden kısmamış anlaşılan. umarım hikaye de kaliteli olur.
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MustafaC53 1 sa.
Bilim nerde ?
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a_y_k_u_t 1 sa.
Dizi yapılabilir bir senaryosu var gibi geldi film olması üzdü. Ayrıca bu filmi bilim kurgu olarak tanımlamak ne kadar doğru bilemedim.
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empire1530 1 sa.
Gayet kaliteli gözüküyor, merakla bekliyorum.
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Nymphetaminê 2 sa.
Güzel görünüyor
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