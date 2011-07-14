Apple lokasyon takibi davasındaki ilk mağdurun tazminatını ödedi

Geçtiğimiz aylarda iPhone modellerinin kullanıcıdan habersiz ve izinsiz olarak lokasyon bilgilerini depoladığı iddiasıyla Apple’a çeşitli davalar açılmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Ardından bazı Android modellerinin de aynı yolu takip ettiği ortaya çıkınca kullanıcılar tarafından yine firmalara dava açılmıştı.





Güney Kore’de de Apple hakkında açılan benzer bir davada karar verildi ve lokasyon bilgilerinin veritabanının silinmesi ve mağdurlara tazminat ödenmesi istendi.





Bu karardan sonra Apple müşterilerine tazminatları ödemeye başladı. Yonhap News gazetesine gönre Apple ilk tazminatı Güney Kore’de psikolojik zarar gördüğü bildirilen bir iPhone kullanıcısına ödedi.





Mağdur ise 36 yaşında Kim Hyung-suk adlı bir savcı. Changwon Bölge Mahkemesine dava açan Kim kendisinden izinsiz lokasyon bilgilerinin kaydedildiğini, özel hayatının çiğnendiğini ve psikolojik baskı altına alındığını iddia ederek 1000 dolarlık tazminat talep etmişti.





Apple Güney Kore departmanı herhangi bir itirazda bulunmadı ve belirlenen tazminatı müşteriye ödedi. Gazeteye göre davada anayasanın 17. maddesindeki kişi haklarını koruma ilkesini ihlal eden Apple, iPhone’un kullanıldığı 5 hafta boyunca haftalık 200$ zarar öngörülerek 1000$ tazminat ödemeye mahkum edildi.





Güney Kore’de 29 kişi daha Nisan ayının sonlarında benzer iddialarla Apple’a dava açmıştı. Bu sonuçtan sonra davacılar kıyas yoluyla kendilerine de tazminat ödenmesini talep ediyor. Güney Kore'de toplam 3 milyon iPhone kullanıcısı bulunuyor.