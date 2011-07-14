Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple lokasyon takibi davasındaki ilk mağdurun tazminatını ödedi

7 yıl
3,4b
1
13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz aylarda iPhone modellerinin kullanıcıdan habersiz ve izinsiz olarak lokasyon bilgilerini depoladığı iddiasıyla Apple’a çeşitli davalar açılmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Ardından bazı Android modellerinin de aynı yolu takip ettiği ortaya çıkınca kullanıcılar tarafından yine firmalara dava açılmıştı.

Güney Kore’de de Apple hakkında açılan benzer bir davada karar verildi ve lokasyon bilgilerinin veritabanının silinmesi ve mağdurlara tazminat ödenmesi istendi.

Bu karardan sonra Apple müşterilerine tazminatları ödemeye başladı. Yonhap News gazetesine gönre Apple ilk tazminatı Güney Kore’de psikolojik zarar gördüğü bildirilen bir iPhone kullanıcısına ödedi.

Mağdur ise 36 yaşında Kim Hyung-suk adlı bir savcı. Changwon Bölge Mahkemesine dava açan Kim kendisinden izinsiz lokasyon bilgilerinin kaydedildiğini, özel hayatının çiğnendiğini ve psikolojik baskı altına alındığını iddia ederek 1000 dolarlık tazminat talep etmişti.

Apple Güney Kore departmanı herhangi bir itirazda bulunmadı ve belirlenen tazminatı müşteriye ödedi. Gazeteye göre davada anayasanın 17. maddesindeki kişi haklarını koruma ilkesini ihlal eden Apple, iPhone’un kullanıldığı 5 hafta boyunca haftalık 200$ zarar öngörülerek 1000$ tazminat ödemeye mahkum edildi.

Güney Kore’de 29 kişi daha Nisan ayının sonlarında benzer iddialarla Apple’a dava açmıştı. Bu sonuçtan sonra davacılar kıyas yoluyla kendilerine de tazminat ödenmesini talep ediyor. Güney Kore'de toplam 3 milyon iPhone kullanıcısı bulunuyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Güzel gelişmeler bunlar. Apple çoğu yere haksız olarak dava açıyor; bari haksız olduğu davalarda mahkum olsun. Çok fazla şımardı çünkü, haddini bilmesini de öğrenmeli...
Güzel gelişmeler bunlar. Apple çoğu yere haksız olarak dava açıyor; bari haksız olduğu davalarda mahkum olsun. Çok fazla şımardı çünkü, haddini bilmesini de öğr...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sgnr 7 yıl
Lokasyon kapalı konumdaykende bilgiler depolanıyormuymuş yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkone16 7 yıl
Savcıya helal olsun, keşke bizim savcılar da böyle olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sewger 7 yıl
bendemi açsam acaba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
DH Misafiri
Adam 1000$ para ödemiş bunun neresi tazminatsa :) o 1000$ı sırf susturmak için ödenmiş bir para olarak görürüm sadece ben...

Apple'ın ödediği rakamın boyutunun önemi yok. Önemli olan davayı kaybetmesi ve tazminata mahkum olmasıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.mta 7 yıl
rakamlar sembolik önemli olan mahkum olmasıdır,bizde siyasilerin birbirlerine 1 TL lik tazminat davası açtıklarına şahit olabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
savcida cakalmis :D yalan yav psikolojik baski fln. :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gök] 7 yıl
niye 200$dan 5 hafta ödüyor anlamadım, nakit sorunu var sanki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 7 yıl Gök]
Gök]

niye 200$dan 5 hafta ödüyor anlamadım, nakit sorunu var sanki



yanlış anladınız, davacı telefonu 5 hafta kullandıktan sonra açmış davayı ve mahkeme telefonun kullanıldığı her hafta için 200er $ dan toplam 1000 $ tazminata mahkum etmiş apple ı :) taksitli ödeme değil yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trinamoe 7 yıl
DH Misafiri
Adam 1000$ para ödemiş bunun neresi tazminatsa :) o 1000$ı sırf susturmak için ödenmiş bir para olarak görürüm sadece ben...

zaten sen her gün sağa sola dava açıp 10binlerce $ alıyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Adam 1000$ para ödemiş bunun neresi tazminatsa :) o 1000$'ı sırf susturmak için ödenmiş bir para olarak görürüm sadece ben...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 7 yıl
65 Miyar ciro etmış bırazda tazmınat ödesın nolcek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Güzel gelişmeler bunlar. Apple çoğu yere haksız olarak dava açıyor; bari haksız olduğu davalarda mahkum olsun. Çok fazla şımardı çünkü, haddini bilmesini de öğrenmeli...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3380 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim