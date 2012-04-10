Apple, tarihin "en değerli firması" olmaya bir adım daha yaklaştı

Teknoloji dünyasının olduğu kadar ekonomi ve iş dünyasının da önemli lokomotiflerinden biri haline gelen Apple, "trilyon dolarlık" şirket olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Paskalya tatili ertesindeki ikinci iş gününde Apple'ın pazar değeri 600 milyar doları aştı. Bu değer Apple'ın 2012 ile itibaren %60 değer kazandığı anlamına gelirken; firmayı "tarihin en değerli halka açık firması" ünvanına sahip olmasına bir adım daha yaklaştırdı.

Pazar değerinin 600 milyar dolara ulaştığı sırada Apple hisseleri, NASDAQ'da 644 dolardan işlem görürken; haberin yazıldığı an itibariyle gelen kar satışlarıyla birlikte hisseler 628 dolardan işlem görmekte.

Apple, 600 milyar doları aşan pazar değeri ile; ekonomi dünyasında halka açık en değeri firma ünvanını 30 Aralık 1999 yılında 621 milyar dolar ile ulaşan Microsoft'a bir adım daha yaklaşırken; enflasyon etkisi göz önüne alınmaz ise hisselerin 666 dolara yükselmesi halinde Apple, tarihin halka açık en değerli firma ünvanını ele geçirecek.

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120410-710983.html