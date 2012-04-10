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Apple, tarihin "en değerli firması" olmaya bir adım daha yaklaştı

7 yıl
4,3b
1
48
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, tarihin
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Teknoloji dünyasının olduğu kadar ekonomi ve iş dünyasının da önemli lokomotiflerinden biri haline gelen Apple, "trilyon dolarlık" şirket olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Paskalya tatili ertesindeki ikinci iş gününde Apple'ın pazar değeri 600 milyar doları aştı. Bu değer Apple'ın 2012 ile itibaren %60 değer kazandığı anlamına gelirken; firmayı "tarihin en değerli halka açık firması" ünvanına sahip olmasına bir adım daha yaklaştırdı.

Pazar değerinin 600 milyar dolara ulaştığı sırada Apple hisseleri, NASDAQ'da 644 dolardan işlem görürken; haberin yazıldığı an itibariyle gelen kar satışlarıyla birlikte hisseler 628 dolardan işlem görmekte.

Apple, 600 milyar doları aşan pazar değeri ile; ekonomi dünyasında halka açık en değeri firma ünvanını 30 Aralık 1999 yılında 621 milyar dolar ile ulaşan Microsoft'a bir adım daha yaklaşırken; enflasyon etkisi göz önüne alınmaz ise hisselerin 666 dolara yükselmesi halinde Apple, tarihin halka açık en değerli firma ünvanını ele geçirecek.

Apple, tarihin
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http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120410-710983.html Yorum Yaz
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sahoron 7 yıl en beğenilen
mysterious8
cahil fanları sayesinde olur tabi

Kime neye hangi kanıta dayanarak insanları cahil olmakla suçluyorsun? Evet milyonlarca insan akılsız sen akıllısın kardeşim haklısın.
mysterious8cahil fanları sayesinde olur tabiKime neye hangi kanıta dayanarak insanları cahil olmakla suçluyorsun? Evet milyonlarca ins...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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spaydix 7 yıl
Umrumda değil
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DH Misafiri 7 yıl
1 trilyon dolar çoğu ülkenin milli gelirinden daha yüksek. Apple geleceğin Skynet'i veya Umbrella Corporation'ı olmasın başımıza da. :)
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dr.strangelove 7 yıl
Steve jobs a dua etsinler..
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2K 7 yıl
Dünyanın en çok kazanan şirketi Exxon yanlış hatırlamıyorsam onunda geçilme ihtimali yok galiba.
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yedado0506 7 yıl
Pazarlama stratejileri mukemmel yalniz. 1- Muhtar Kent 2- Steve Jobs.
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Yunba53 7 yıl
APPLE bu başka bir şeye benzemez
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Lee-on! 7 yıl
İlk iPhone ve iPad tanıtıldığı dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Özellikle iPad için yok iPod Touch'ın büyük hali. Alıp sündürmüşler. Facia olacak. Kimse almaz bunu falan deniyordu. Ama akıllı telefon piyasasına olduğu gibi tablet piyasasına da o alet yön verdi. Firmalar birden tablet üretmeye başladı. Şimdi ise 67 milyon satış rakamı var. Aradaki fark bu işte. Adamlar geleceği görüp yön verebiliyorlar...
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talerk 7 yıl
fearles46
ADAMLAR TÜRKLER GİBİ DEĞİL BEL ALTI SİYASET VS. ŞEYLERLE DEĞİL HAFIZA USTU CALISIYOR.O KADAR MÜKEMMEL SİSTEMLERİ VARKİ HERKEZ NE YAPACAĞINI MÜKEMMEL ŞEKİLDE YAPIYOR BU KADAR MÜKEMMEL Bİ SİSTEM VE BU KADAR MÜKEMMEL Bİ HAFIZA VARKEN TEBRİK ETMEKTEN BAŞKA BİRŞEY DENEMEZ

sen başkalarını yüceltmeyi kendini bizi alçaltmayı devam et
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VolkanElçin 7 yıl
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telliibrahim 7 yıl
teknolojinin en kötü yanı da bu işte hangi firma olursa olsun kıçımıza giymeye donumuz yok ama gidip bu adamları zengin ediyoruz maalesef, ben de öyle yapıyorum, her ay elektrik faturasını zor öderim ama evdeki elektronik eşyanın değeri 30 bin tl, daha da kötüsü bir de sempati duyuyoruz bu firmalara, zaman zaman savunuyoruz sanki babamızın firması gibi, 30 sene önce cep telefonu yoktu ama insanlar yine yaşıyordu, uyuşturucu gibi birşey oldu atık bu, bırakamıyoruz da
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neoorog 7 yıl
Bu ulkede herkes telefona 2000 lira veremiyor o yuzden Nokia batmaZ dert etmeyin onu.

Ama pazardan eskisi gibi pay alamıyor ve alamayacakta.

5 sene oncesini hatırlıyorum en saglam telefonlari yapıyordu Nokia.

Hala Nokia'dan sasmayacaksin diyenler var onlara da acıyorum. :)
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jovanovic 7 yıl
Zamanında exonmobile falan da 500$ üzerine çıkıyordu şimdi görüyoruz ne halde olduklarını....

Nisan-Mayıs gibi bir düzeltme gelirse Olduğu yerden rahat %10 geriye gider... İnşallah olmaz da

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yavuzuslu 7 yıl
cidden adamlar takdiri hak ediyorlar dürüst çalışıyorlar
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darkaura 7 yıl
DH Misafiri
1 trilyon dolar çoğu ülkenin milli gelirinden daha yüksek. Apple geleceğin Skyneti veya Umbrella Corporationı olmasın başımıza da. :)

cogu ulkenin? :)) su degeri ile dunyanin ilk 20 ekonomisi arasina girdi bile. 1trilyona vurursa turkiye ekonomisinide gecmis olacak. tabi buda dunyadaki gelir dengesizliginin baska bir isareti. amerikanin tek bir sirketini dunyadaki devletlerin cogundan daha degerli.
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K.B.V. 7 yıl
Pazarlama stratejileri mukemmel yalniz. 1- Muhtar Kent 2- Steve Jobs.

Sunu merak ediyorum ; Apple su anda Coca Cola, IBM, GE'yi falan gecti mi ?

Apple'a yakinda mudahale ederler cunku trilyonluk servet demek korkutucu derecede bir servet. Aynisini Microsoft'a da yapmislardi. Neredeyse Dunya'yi alacakti Bill Gates. Bu kadar gucun tek bir sirkette birikmesi pazar alani acisindan sakincali.

Sony kesinlikle batmaz o konuda hemfikiriz de Nokia hakkinda bir sey soyleyemiyorum. En son hangi telefonu cikardilar, ozellikleri ne haberim bile yok. Sadece telefonla birlikte belese Angry Birds oyununu veriyordu onu gordum. Hey gidi Nokia bu kadar mi dustun ya, Apple geldi sen gidicisin.
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theraptorx 7 yıl
Bu kadar sürede, bu kadar hızlı büyüme hayra alamet değil. Düşüşte aynı derece hızlı olabilir.
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__Nikolaus__ 7 yıl K.B.V.
K.B.V.

Pazarlama stratejileri mukemmel yalniz. 1- Muhtar Kent 2- Steve Jobs.

Sunu merak ediyorum ; Apple su anda Coca Cola, IBM, GE'yi falan gecti mi ?

Apple'a yakinda mudahale ederler cunku trilyonluk servet demek korkutucu derecede bir servet. Aynisini Microsoft'a da yapmislardi. Neredeyse Dunya'yi alacakti Bill Gates. Bu kadar gucun tek bir sirkette birikmesi pazar alani acisindan sakincali.

Sony kesinlikle batmaz o konuda hemfikiriz de Nokia hakkinda bir sey soyleyemiyorum. En son hangi telefonu cikardilar, ozellikleri ne haberim bile yok. Sadece telefonla birlikte belese Angry Birds oyununu veriyordu onu gordum. Hey gidi Nokia bu kadar mi dustun ya, Apple geldi sen gidicisin.

1 ) Apple marka değeri : 70.605 milyar dolar

2) Google 47.463

3) Mıcrosoft 45.812

6) Samsung 38.197

8) Coca Cola 31.082

15 ) Toyota 24.461

20 )İntel 21.908

Vallahi helal olsun.
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vidoko 7 yıl
apple başarılarının devamını dilerim ama bensiz.
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