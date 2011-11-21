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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple uygulama içi ödeme sistemi korsanların hedefinde

7 yıl
3,8b
1
12
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulamaları satın almak kadar, deneme amaçlı indirilen veya ekstra paketler sipariş etmek için kullanılan uygulama içi ödeme sistemleri oldukça yaygın kullanılan bir yöntem haline geldi. İşletim sistemleri ve operatör işbirliği ile de uygulama içi ödemeler operatör üzerinden yapılabiliyor.

Apple uzun zamandır geliştiricilerin uygulama için ödeme kanalı kullanmasına izin veriyor ve bunu da oldukça kolaylaştırmış durumda. Ancak büyüyen ödeme pazarı korsanların hedefi haline geldi.

Korsanlar ücretsiz bir uygulamayı çalarak jailbreak yapılmış modeller için yeniden yayınlıyor ve iç ödeme sistemini kendi hesaplarına kanalize ediyor.

İngiliz oyun geliştirici Mobile Pie firması, Ekim ayında My Star adlı oyununu uygulama içi ödeme sistemiyle 26.99£ fiyatından App Store’da yayınladıklarını ancak yüzde 93’ünün korsan ödemelerle farklı hesaplara aktarıldığını farkettiklerini belirtti.

Firma analizlerde aylık yüzde 1000 gelir artışı görürken sunuculara düşen istatistiklerde durum hiç de böyle olmadı. Korsanlar tarafından çalınan uygulama iAP Cracker ile kırılarak ödeme sistemi ele geçirildi. iAPCracker hackerlar arasında oldukça popüler olmuş bir uygulama durumunda.
Firma bu yolla yüzlerce uygulamanın çalınabileceğini belirtiyor. Bu adreste ise ihtimal dahilindeki oyunların bir listesi yapılmış ve kullanıcıların dikkatli olması isteniyor: https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0Arb6Tbza89S7dEpqSjJJbXpNZmJSLVFrRUxiODV1Ymc

Özellikle ücretsiz olarak App Store üzerinden indirilen ve sonradan uygulama içi ödeme sistemleriyle satın alınan uygulamaların jailbreak modeller için kullanılırken dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. 

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eulogy 7 yıl en beğenilen

Merhabalar
Belki alakasız ama neden Türkiye2nin en büyük teknoloji sitesi 22 kasım internet sansürleriyle ilgili bir anasayfa haberi yapmıyor?
Tamam anladık sessiz kalmayı, haber yapmamayı kendinize yakıştırdınız fakat hiç olmazsa bu yeni "güvenli paket" diye tabir ettikleri kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme içeren bir haber yapaydınız, daha doğrusu büyük bir teknoloji sitesi olarak konu ile ilgili bilgilendirici bir haber sunaydınız...
MerhabalarBelki alakasız ama neden Türkiye2nin en büyük teknoloji sitesi 22 kasım internet sansürleriyle ilgili bir anasayfa haberi yapmıyor?Tama...
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sinuhe.s 7 yıl
Yahu mılletın kafa hep seytanlıga calısıyor
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Virinom 7 yıl
eulogy
Merhabalar Belki alakasız ama neden Türkiye2nin en büyük teknoloji sitesi 22 kasım internet sansürleriyle ilgili bir anasayfa haberi yapmıyor? Tamam anladık sessiz kalmayı, haber yapmamayı kendinize yakıştırdınız fakat hiç olmazsa bu yeni güvenli paket diye tabir ettikleri kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme içeren bir haber yapaydınız, daha doğrusu büyük bir teknoloji sitesi olarak konu ile ilgili bilgilendirici bir haber sunaydınız...

Sansüre karşı Anonymous'a tam destek !!!
1 Yanıt Yanıtla
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mert1907 7 yıl Virinom
xxxartistxxx
eulogy
Merhabalar Belki alakasız ama neden Türkiye2nin en büyük teknoloji sitesi 22 kasım internet sansürleriyle ilgili bir anasayfa haberi yapmıyor? Tamam anladık sessiz kalmayı, haber yapmamayı kendinize yakıştırdınız fakat hiç olmazsa bu yeni güvenli paket diye tabir ettikleri kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme içeren bir haber yapaydınız, daha doğrusu büyük bir teknoloji sitesi olarak konu ile ilgili bilgilendirici bir haber sunaydınız...

Sansüre karşı Anonymous'a tam destek !!!

Elin yabancısı gelip bizim internetimizimi savunacak! Aslında kimse merak etmesin yarın birgün neti komple kısıtlarlar olur biter ve biz o zaman sesimizi çıkarırız belki!
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oray 7 yıl
oo iyiymiş uygulamayı yükleyelim bakalım :) umarım işe yarar :D hiç duymamıştım bunu.
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eulogy 7 yıl en beğenilen

Merhabalar
Belki alakasız ama neden Türkiye2nin en büyük teknoloji sitesi 22 kasım internet sansürleriyle ilgili bir anasayfa haberi yapmıyor?
Tamam anladık sessiz kalmayı, haber yapmamayı kendinize yakıştırdınız fakat hiç olmazsa bu yeni "güvenli paket" diye tabir ettikleri kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme içeren bir haber yapaydınız, daha doğrusu büyük bir teknoloji sitesi olarak konu ile ilgili bilgilendirici bir haber sunaydınız...
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TrAlem 7 yıl
Güzel haber yapmışsınız duymayanda duydu sayenizde. Yazılımcılar size minnettardır.
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gokooo 7 yıl
keşke uygulamanın adı verilmeseydi
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dere.beyi 7 yıl
bize yeni korsanlar lazımmm yaa yoksa emperyalist ahtapotların vantuzlu ellerinde can vericezz :)
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TuffkiLLe 7 yıl
dere.beyi

bize yeni korsanlar lazımmm yaa yoksa emperyalist ahtapotların vantuzlu ellerinde can vericezz :)

bu mantığı anlamakta güçlük çekiyorum
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Guest-F8946C419 7 yıl dere.beyi
dere.beyi

bize yeni korsanlar lazımmm yaa yoksa emperyalist ahtapotların vantuzlu ellerinde can vericezz :)

Somali de seni bekliyorlar.
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sinuhe.s 7 yıl
Yahu mılletın kafa hep seytanlıga calısıyor
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Ersin ÇAKI 7 yıl
iAP Cracker uygulamasını test için yüklemiştim. Dediğiniz gibi paralı içerikleri ücretsiz olarak satın alabiliyoruz.
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