Apple uygulama içi ödeme sistemi korsanların hedefinde

Mobil uygulamaları satın almak kadar, deneme amaçlı indirilen veya ekstra paketler sipariş etmek için kullanılan uygulama içi ödeme sistemleri oldukça yaygın kullanılan bir yöntem haline geldi. İşletim sistemleri ve operatör işbirliği ile de uygulama içi ödemeler operatör üzerinden yapılabiliyor.





Apple uzun zamandır geliştiricilerin uygulama için ödeme kanalı kullanmasına izin veriyor ve bunu da oldukça kolaylaştırmış durumda. Ancak büyüyen ödeme pazarı korsanların hedefi haline geldi.





Korsanlar ücretsiz bir uygulamayı çalarak jailbreak yapılmış modeller için yeniden yayınlıyor ve iç ödeme sistemini kendi hesaplarına kanalize ediyor.





İngiliz oyun geliştirici Mobile Pie firması, Ekim ayında My Star adlı oyununu uygulama içi ödeme sistemiyle 26.99£ fiyatından App Store’da yayınladıklarını ancak yüzde 93’ünün korsan ödemelerle farklı hesaplara aktarıldığını farkettiklerini belirtti.





Firma analizlerde aylık yüzde 1000 gelir artışı görürken sunuculara düşen istatistiklerde durum hiç de böyle olmadı. Korsanlar tarafından çalınan uygulama iAP Cracker ile kırılarak ödeme sistemi ele geçirildi. iAPCracker hackerlar arasında oldukça popüler olmuş bir uygulama durumunda.

Firma bu yolla yüzlerce uygulamanın çalınabileceğini belirtiyor. Bu adreste ise ihtimal dahilindeki oyunların bir listesi yapılmış ve kullanıcıların dikkatli olması isteniyor: https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0Arb6Tbza89S7dEpqSjJJbXpNZmJSLVFrRUxiODV1Ymc





Özellikle ücretsiz olarak App Store üzerinden indirilen ve sonradan uygulama içi ödeme sistemleriyle satın alınan uygulamaların jailbreak modeller için kullanılırken dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.