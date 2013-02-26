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Apple, uygulama içi satın alımlardan olumsuz yönde etkilenen kullanıcılarla anlaşmaya vardı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, uygulama içi satın alımlardan olumsuz yönde etkilenen kullanıcılarla anlaşmaya vardı
Hatırlayacağınız üzere Apple, uygulama içi satın alımlarında kısa bir süre öncesine kadar kullanıcılarından herhangi bir parola doğrulaması istemiyordu. Bu durum pek çok kullanıcıyı zaman kaybına uğramaktan kurtarmış olsa da, bilinçsizce uygulama içi satın alımları kullanan çocukların ebeveynlerinin bir hayli tepkisini çekmiş ve Apple ile davalık olmalarına neden olmuştu. Bu durumdan etkilenen 23 milyondan fazla kullanıcının katıldığı toplu davadan gelen son haberlere göre, nihayet taraflar arasında çözüme ulaşılmış durumda.

Konuyla ilgili olarak gelen son haberlere göre, davacılar Apple'dan 5 dolar ve üzeri iTunes kredisi talep edebilecekken, uygulama içi satın alımların kendi istekleri dışında gerçekleştiğini kanıtlayan ebeveynler zararlarının karşılanması talebinde bulunarak, paralarını nakit olarak geri alabilecekler. 

Davacılar ve Apple arasında varılan bu uzlaşma henüz mahkemenin hakimi tarafından onaylanmazken, başlangıcı 2011 yılına uzanan davanın sonucunda yapılacak olan ödemelerin 2013'ün sonunda veya 2014'ün başlarında yapılacağı tahmin ediliyor. Söz konusu geri ödemelerin tutarı konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, ödemelerinin birçoğunun 5$'lık iTunes kredileriyle ödenmesi bekleniyor.


http://gigaom.com/2013/02/25/apple-settles-lawsuit-over-apps-aimed-at-kids-will-pay-5-itunes-credit-or-cash/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ioa90 6 yıl
Bu bakkalların para üstü olarak sakız verme usulü gibi olmuş. Apple da bu strateji uygulamış 5 liralık itunes kredisi verecekmiş .. nasıl olsa para geri gelecek.. :)))
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