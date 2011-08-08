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Apple ve Orange, İngiltere'de ücretsiz iTunes üzerinden film kiralama servisi başlatıyor

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ve Orange, İngiltere'de ücretsiz iTunes üzerinden film kiralama servisi başlatıyor
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Geçtiğimiz çeyrekte rekor gelir ve cihaz satışları ile büyük bir başarı yakalayan Apple sadece ABD’de değil dünyanın pek çok ülkesinde özellikle ürünlerine büyük ilginin olduğu yerlerde çekici kampanyalarla kendisine olan ilgiyi yukarı çekmeye çalışıyor.

Apple son olarak Avrupa’nın lider operatörlerinden Orange ile ortaklık yaparak “Film to Go” servisi adında iTunes üzerinden ücretsiz film kiralanabilecek yeni bir hizmeti başlattı. Bu hizmet İngiltere’de film endüstrisinde büyük adımlar atmak isteyen Orange için çok önemli.

Orange daha önce Orange Wednesday adında sinema bilet promosyonu başlatmış ayrıca İngiliz Bafta sinema ödüllerine de sponsor olmuştu.  

Hizmetten yararlanmak isteyen Orange müşterileri 35 pence~75kr karşılığında mesaj atarak indirme kodunu alabiliyorlar. iTunes’dan bağlanarak promosyon kodunu giriyorlar. Bunun karşılığında iTunes'da bir hafta boyunca ücretsiz indirilebilir olacak bir filmi indirebiliyorlar. Kiralanan film 30 gün boyunca aktif oluyor. İndirilen film 48 saat içinde izlenmek zorunda. Bu sistem iTunes'da zaten standart.

Filmler masaüstüne kaydedilebildiği gibi iPhone ve iPad de dahil pek çok Apple cihazında izlenebiliyor. 

Orange’ın müşterilerine sunduğu ilk yapımlar : The Wrestler, The Ghost, My Blueberry Nights ve Che: Part One şeklinde. Yeni filmler ise önümüzdeki aylarda eklenmeye devam edecek. 

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Batuist 7 yıl en beğenilen
ücretsiz değil yani sonuçta 75kr. mesaj atıp öyle indirebiliyorlar.. "ücretsiz kiralama" nasıl bir kavramdır çözemedim??? ücretsiz bir şey nasıl kiralanır? işin içinde kira varsa bedeli de vardır yoksa kira denmez ona! demek ki ücretsiz değil ki zaten haberde de mesaj karşılığında demiş..
ücretsiz değil yani sonuçta 75kr. mesaj atıp öyle indirebiliyorlar.. "ücretsiz kiralama" nasıl bir kavramdır çözemedim??? ücretsiz bir şey nasıl kiralanır? işin...
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kml_sri 7 yıl
apple ve ücretsiz :D:D:D hayatta inanmam...
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techraven 7 yıl
Apple bazında ücretsiz, verilen 35 pence kodu almak için SMS ücreti. Burda nasıl gençturkcell ile sinema biletini kampanyayla alırken SMS atarken para veriyoruz, aynı muhabbet. Mantıklı bir hareket Apple için.
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HAAltuntas 7 yıl
Çok iyi, ama ingiltere de.
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IceRulez 7 yıl
bize gelse 75 kuruş olur 4 tl onun yerine sinemaya gitmek avantajlı olur 6 tl :)
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Chidori 7 yıl
Ücretsiz değilde de neredeyse ücretsiz olmuşbu olay. Bizim ülkemize ne zaman gelir allah bilir...
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IceRulez 7 yıl
yanlış yazdım
birden fazla film izliyorsun dicektim
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IceRulez 7 yıl
Batuist
ücretsiz değil yani sonuçta 75kr. mesaj atıp öyle indirebiliyorlar.. ücretsiz kiralama nasıl bir kavramdır çözemedim??? ücretsiz bir şey nasıl kiralanır? işin içinde kira varsa bedeli de vardır yoksa kira denmez ona! demek ki ücretsiz değil ki zaten haberde de mesaj karşılığında demiş..

bir filme para ödüyorsun birden fazla izliyorsun onun aritmetik hesabını yapınca ücretsiz gibi bir rakkama geliyor heralde
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Batuist 7 yıl en beğenilen
ücretsiz değil yani sonuçta 75kr. mesaj atıp öyle indirebiliyorlar.. "ücretsiz kiralama" nasıl bir kavramdır çözemedim??? ücretsiz bir şey nasıl kiralanır? işin içinde kira varsa bedeli de vardır yoksa kira denmez ona! demek ki ücretsiz değil ki zaten haberde de mesaj karşılığında demiş..
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