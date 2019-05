Apple ve Orange, İngiltere'de ücretsiz iTunes üzerinden film kiralama servisi başlatıyor

Geçtiğimiz çeyrekte rekor gelir ve cihaz satışları ile büyük bir başarı yakalayan Apple sadece ABD’de değil dünyanın pek çok ülkesinde özellikle ürünlerine büyük ilginin olduğu yerlerde çekici kampanyalarla kendisine olan ilgiyi yukarı çekmeye çalışıyor.





Apple son olarak Avrupa’nın lider operatörlerinden Orange ile ortaklık yaparak “Film to Go” servisi adında iTunes üzerinden ücretsiz film kiralanabilecek yeni bir hizmeti başlattı. Bu hizmet İngiltere’de film endüstrisinde büyük adımlar atmak isteyen Orange için çok önemli.





Orange daha önce Orange Wednesday adında sinema bilet promosyonu başlatmış ayrıca İngiliz Bafta sinema ödüllerine de sponsor olmuştu.





Hizmetten yararlanmak isteyen Orange müşterileri 35 pence~75kr karşılığında mesaj atarak indirme kodunu alabiliyorlar. iTunes’dan bağlanarak promosyon kodunu giriyorlar. Bunun karşılığında iTunes'da bir hafta boyunca ücretsiz indirilebilir olacak bir filmi indirebiliyorlar. Kiralanan film 30 gün boyunca aktif oluyor. İndirilen film 48 saat içinde izlenmek zorunda. Bu sistem iTunes'da zaten standart.





Filmler masaüstüne kaydedilebildiği gibi iPhone ve iPad de dahil pek çok Apple cihazında izlenebiliyor.





Orange’ın müşterilerine sunduğu ilk yapımlar : The Wrestler, The Ghost, My Blueberry Nights ve Che: Part One şeklinde. Yeni filmler ise önümüzdeki aylarda eklenmeye devam edecek.