Apple yeni iPad HD panellerinin testlerini gerçekleştiriyor (?)

Sonbahar ayları yaklaşırken yeni iPhone modelinin yanında yeni bir iPad modeli içinde tahminler yürütülmeye başlandı. Daha yüksek çözünürlüğe sahip ekran ve profesyonellere yönelik içeriklerle iPad HD adlı bir model üzerinde iddialar yoğunlaşıyor. Bugün ise bu iddiaları destekler nitelikte bir haber ortaya atıldı.





Korean Times gazetesinin iddiasına göre Apple dünyanın iki büyük LCD panel üreticisi LG ve Samsung’a ait dokunmatik panelleri test etmeye başladı. LG şimdiki iPad 2 modelinin ekranlarını üretiyor. Ancak Samsung ile Apple bilindiği gibi bir patent savaşı yaşıyor.





Güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği haberinde Samsung ve LG’ye ait yüksek çözünürlük ve yoğunluktaki paneller Çin’de bulunan Apple laboratuvarlarından birinde şu anda test ediliyor. Test sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.





Bu haber Apple’ın iPad 2+/iPad Plus/iPad 3/iPad HD adlarından birini alması muhtemel olan, QXGA 2048 x 1536 çözünürlükte ve 4:3 oranında Full HD içerikleri oynatacak yeni bir iPad modeli üreteceği yönündeki iddiaları destekler nitelikte.





Ancak Apple’ın kavgalı olduğu Samsung ile panel üretimi konusunda işbirliğine gitmesi biraz şüphe uyandırıyor. Son olarak Apple’ın ürünlerinde kullandığı Samsung üretimi A serisi işlemcilerin 6. neslini Tayvanlı TMSC firması tarafından üretilmesi için harekete geçmesi iki firma arasındaki köprülerin tamamen atıldığı yorumlarına neden olmuştu.

Fakat LG ve Samsung yüksek çözünürlükte 9.7 inçe kadar QXGA paneller üretebiliyor ve üretimde kullanılan düşük sıcaklıktaki polisilikon maddesi oldukça gelişmiş bir üretim teknolojisinin sonucu.





Bu iki firmanın ürettiği paneller inç başına düşen piksel (ppi) sayısı bakımından da Apple’ın yeni modelinde kullanacağı standartları fazlasıyla karşılıyor. Apple’ın iPhone 4 modelinde kullandığı Retina Display standardı 326ppi ve rakipsiz. iPad ise 280ppi teknolojisi ile üretiliyor. Apple’ın hedefi bu rakamı iPhone 4’e yakın bir seviyeye çekmek.





Söylenenlere bakılırsa yeni iPad hakkındaki gerçeğe en yakın iddia bu olacak. Bu durumda Eylül ayında yüksek çözünürlüklü bir iPad modelinin piyasaya sürülmesi ihtimali kuvvet kazanıyor.