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Apple yeni iPad HD panellerinin testlerini gerçekleştiriyor (?)

7 yıl
3,1b
1
13
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Sonbahar ayları yaklaşırken yeni iPhone modelinin yanında yeni bir iPad modeli içinde tahminler yürütülmeye başlandı. Daha yüksek çözünürlüğe sahip ekran ve profesyonellere yönelik içeriklerle iPad HD adlı bir model üzerinde iddialar yoğunlaşıyor. Bugün ise bu iddiaları destekler nitelikte bir haber ortaya atıldı.

Korean Times gazetesinin iddiasına göre Apple dünyanın iki büyük LCD panel üreticisi LG ve Samsung’a ait dokunmatik panelleri test etmeye başladı. LG şimdiki iPad 2 modelinin ekranlarını üretiyor. Ancak Samsung ile Apple bilindiği gibi bir patent savaşı yaşıyor.

Güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği haberinde Samsung ve LG’ye ait yüksek çözünürlük ve yoğunluktaki paneller Çin’de bulunan Apple laboratuvarlarından birinde şu anda test ediliyor. Test sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Bu haber Apple’ın iPad 2+/iPad Plus/iPad 3/iPad HD adlarından birini alması muhtemel olan, QXGA 2048 x 1536 çözünürlükte ve 4:3 oranında Full HD içerikleri oynatacak yeni bir iPad modeli üreteceği yönündeki iddiaları destekler nitelikte.

Ancak Apple’ın kavgalı olduğu Samsung ile panel üretimi konusunda işbirliğine gitmesi biraz şüphe uyandırıyor. Son olarak Apple’ın ürünlerinde kullandığı Samsung üretimi A serisi işlemcilerin 6. neslini Tayvanlı TMSC firması tarafından üretilmesi için harekete geçmesi iki firma arasındaki köprülerin tamamen atıldığı yorumlarına neden olmuştu.
Fakat LG ve Samsung yüksek çözünürlükte 9.7 inçe kadar QXGA paneller üretebiliyor ve üretimde kullanılan düşük sıcaklıktaki polisilikon maddesi oldukça gelişmiş bir üretim teknolojisinin sonucu.

Bu iki firmanın ürettiği paneller inç başına düşen piksel (ppi) sayısı bakımından da Apple’ın yeni modelinde kullanacağı standartları fazlasıyla karşılıyor. Apple’ın iPhone 4 modelinde kullandığı Retina Display standardı 326ppi ve rakipsiz. iPad ise 280ppi teknolojisi ile üretiliyor. Apple’ın hedefi bu rakamı iPhone 4’e yakın bir seviyeye çekmek.

Söylenenlere bakılırsa yeni iPad hakkındaki gerçeğe en yakın iddia bu olacak. Bu durumda Eylül ayında yüksek çözünürlüklü bir iPad modelinin piyasaya sürülmesi ihtimali kuvvet kazanıyor.

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TearsForFears 7 yıl
gduman17 ; Beğenmiyorsan okuma ve yorumda yapma.3 günde bir SENDEN derken ne kastettin?
ScAnMaN17 ; kına geldiyse münasip yerine yakabilirsin.
ozturkmehmet15; Donanımhaber ekibi bu haberi olacakmış gibi göstermiyor.Bir gazete bunu yayımlamış Donanımhaber ekibi de bunu bize haber olarak sunuyor.Başlıkta bile ? işareti varken lütfen boş yorumlar yapmayın.
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antonidas 7 yıl
tablet piyasası iş tableti ve eğlence tableti olmak üzere 2'ye ayrılıyor gibi
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SlayerPIN 7 yıl
Zaten motorola bu çözürlülüğü yaptı. donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Apple ekran çözünürlüğünü arttırsın Samsung hemen aynısını kopyalamaya kalkışacakır ama bu sefer işi çok zor.
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Runaway  7 yıl
Çözünürlük fiyatıyla doğru orantılı olacak benim için anlamı kalmayacak.
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fuckulteli 7 yıl
4:3 oranının kullanılmasında özel bir neden var mı? Niçin daha çok kullanılan 16:9 oranında değil?
15.4" dizüstüm HD, 32" televizyonumuz Full HD şu alet hepsinden küçük ekranlı 9.7" ve hepsinden yüksek çözünürlük vay be :P
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ozturkmehmet 7 yıl
Iddalar iddalar donanimhaber artik soyle haberleri suzgecinden gecirsin apple 1 iphone ve bir ipad uretir hdmis felanmis filanmis uretmez her duyulan haberi olacakmis gibi post etmenin ne anlami var
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jibe 7 yıl
Okumayın madem neden okadar sinir yapıyorsunuz anlamıyorum hatta birde üşenmeyip yorum yazıyorsunuz.
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KalemKolik 7 yıl
cidden kına geldi
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gduman 7 yıl
Hocam yeter 3 gunde bir senden ipad hd haberi vallahi yeter!
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myfranco 7 yıl gduman
gduman

Hocam yeter 3 gunde bir senden ipad hd haberi vallahi yeter!


Canım ana sayfa haberleri bunlar. Bir haber geldiğinde koyuyorlar. O kadar da abartmayın
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